… leta 2004 se je kolumbijski dirkač v formuli ena Juan Pablo Montoya vpisal v zgodovino avtomobilističnega športa.

Voznik takratnega Williams BMW je na kvalifikacijah za veliko nagrado Italije kvalifikacijski krog prevozil s povprečno hitrostjo 262,242 kilometra na uro. S tem je postavil rekordno znamko v najhitrejši povprečni hitrost v zgodovini formule ena, ki je še ni uspelo izboljšati nikomur.

Kolumbijec je rekord postavil v prvem delu kvalifikacij, pozneje pa ni več ponovil tako hitre vožnje in dirko začel na drugem mestu za Brazilcem Rubensom Barrichellom iz Ferrarija.

Na dirki v Monzi je Montoya končal kot peti.

Zgodilo se je še …

Leta 1945 se je rodil nekdanji legendarni nemški nogometaš Franz Beckenbauer, ki je Nemce leta 1974 popeljal do naslova svetovnih prvakov.

Leta 1960 je brazilski nogometni klub Santos osvojil pokal Libertadores (južnoameriška različica lige prvakov). Na povratni tekmi so premagali argentinski Boco Juniors z 2:1 in slavili s skupnim izidom 5:3.

Leta 1968 je v finalu pokala velesejemskih mest nogometni klub Ferencvaroš osvojil prestižno lovoriko. Na povratni tekmi so na na Nepstadionu pred 76 tisoč gledalci v Budimpešti z 0:0 remizirali proti Leedsu in se naslova veselili s skupnim izidom 1:0

Leta 1973 je v 65. letu starosti umrl nekdanji nogometni reprezentant Francije in Avstrije Rudolf Hiden. Nekdanji igralec Grazerja, Wienerja in Racinga iz Pariza je prvih 20 nastopov vpisal za Avstrijo, nato pa leta 1993, po porazu proti Franciji z 0:4 v francoski prestolnici, po pobudi bodoče žene ostal v Franciji in od takrat igral za galske peteline.

Leta 1994 je slovenski nogometaš Matjaž Florjančič zabil dva gola za Cremonese v prvi italijanski nogometni ligi pri zmagi nad Napolijem z 2:0. Med strelce se je vpisal v 42. in 89. minuti.

Leta 1999 je slovenski nogometaš Milenko Ačimovič zabil gol na prvenstveni tekmi jugoslovanske lige med Crveno zvezdo in Proleterjem pri zmagi rdeče-belih z 2:1.

Leta 2001 se je evropska nogometna zveza Uefa odločila, da zaradi terorističnega napada z ugrabljenimi potniškimi letali na stolpa svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in Pentagon v Washingtonu preloži vse tekme lige prvakov, ki bi sicer morale biti odigrane 12. septembra.

Leta 2005 je švicarski igralec tenisa Roger Federer postal prvi v moderni dobi, ki je dvakrat zapored osvojil turnirja za grand slam v Wimbledonu in ZDA.

Leta 2010 so hrvaški vaterpolisti pred domačimi navijači prvič postali evropski prvaki. V finalu so bili s 7:3 boljši od Italije.

Leta 2012 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 doživela poraz proti Norveški v izdihljajih tekme. V Oslu je končni rezultat v 94. minuti z bele točke postavil John Arne Riise, Norvežani pa so slavili z 2:1. Za varovance Slaviše Stojanovića je zadetek v 17. minuti dosegel branilec Marko Šuler.

Leta 2013 je italijanski trener Giovanni Trapattoni zapustil mesto selektorja Irske. Na tem mestu je preživel pet let.

Rodili so se …

1954 – nekdanji brazilski nogometaš Everaldo

1957 – nekdanji danski nogometaš Preben Elkjaer-Larsen

1962 – nekdanji španski nogometaš Julio Salinas

1968 – nekdanji hrvaški nogometaš in zdajšnji trener Slaven Bilić

1968 – nekdanji srbski nogometaš in zdajšnji trener Ljubinko Drulović

1978 – nekdanji srbski nogometaš Dejan Stanković

1979 – nekdanji francoski nogometaš Eric Abidal

1979 – čilski nogometaš David Pizzaro

1980 – kanadski hokejist Mike Comrie

1982 – nekdanji slovenski nogometaš Rusmin Dedič

1983 – ameriški košarkar Ike Diogu

1985 – ameriški nogometaš Shaun Livingston

1987 – italijanski nogometaš Robert Acquafresca

1991 – ganski nogometaš Jordan Ayew