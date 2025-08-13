Iskanje novega Merckxa je bilo dolgo nesmiselno. Nato je prišel Pogačar.

Slovenskega kolesarskega superšampiona Tadeja Pogačarja, najbolj dominantnega kolesarja zadnjih let, mnogi označujejo za novega Eddyja Merckxa, tudi legendarni Belgijec sam je navdušen nad 26-letnim zvezdnikom s Klanca pri Komendi, a primerjava osrednjih protagonistov iz dveh popolnoma različnih dob kolesarstva se zdi nepoštena. Belgijskega kanibala po številkah najbrž nikoli ne bo mogoče preseči, sploh ob Pogačarjevih nedavnih namigih, da svoje profesionalne kariere nima namena vleči prav globoko v trideseta leta. Svoje mnenje o debati glede največjega vseh časov je podal tudi Merckxov sin Axel.

Tadej Pogačar je zadnja leta absolutno merilo odličnosti v profesionalnem kolesarstvu, slovenski šampion je tako dominanten, predvsem pa tudi tako vsestranski, da ga številni primerjajo z najboljšim vseh časov, belgijsko legendo Eddyjem Merckxom. Toda naravnost osupljive številke, ki jih je med letoma 1965 in 1978 nabral znameniti Belgijec, so tudi za Pogačarja najbrž nedosegljive.

Pogačar tako dober, kot je bil Merckx v najboljših letih

"Zelo dolgo so ljudje poskušali najti nekoga, ki bi se kosal z mojim očetom. Do zdaj je bilo to nesmiselno, toda Pogačar je tako močan, kot je bil moj oče v svojih najboljših letih," je v pogovoru za časnik Het Nieuwsblad povedal Axel Merckx, sin slovitega kolesarskega kanibala. In čeprav je Pogačar nesporni vladar v moderni dobi kolesarstva, so primerjave z Merckxom zelo nehvaležne. "Vprašanje je, ali lahko ta mladenič ponavlja ta dosežek iz leta v leto, tako kot je to počel moj oče. In ali bo kdaj podrl rekord v vožnji na eno uro tako kot moj oče?" se sprašuje Axel.

Številke slovitega kanibala so tudi za slovenskega super šampiona bržčas nedosegljive. Foto: Guliverimage

Pogačar na slovitega Belgijca spominja predvsem zaradi svoje vsestranskosti. Slovenec zmaguje na Grand Tourih, na enotedenskih dirkah, pa na klasikah in spomenikih, zmaguje na tlakovcih, na makadamu, v vožnji na čas in na najstrmejših klancih, lani je v Zürichu osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka in letos v Ruandi ga namerava ubraniti. Zdi pa se, da je nekaj dirk za fenomenalnega Slovenca vendarle nedosegljivih.

Bo lahko osvojil vseh pet kolesarskih spomenikov?

"Tour de France je eno, ampak imamo tudi klasike. Morda bo Tadej zmagal na Touru več kot petkrat, ampak ali bo zmagal tudi na dirki Milano–Sanremo sedemkrat in na dirki Liège–Bastogne–Liège petkrat kot moj oče? O tem dvomim," pravi Axel. In res, Pogačar je že zmagal na treh od petih kolesarskih spomenikov, štirikrat je pokoril Lombardijo, trikrat Liege–Bastogne–Liege in dvakrat Dirko po Flandriji. Letos je prvič dirkal na Pariz–Roubaix in premoč priznal le Nizozemcu Mathieu van der Poelu ter prisegel, da se bo še vrnil po zmago. Milano–Sanremo pa …

La Classicissima di primavera oziroma spomladanska klasika, kot imenujejo prvi spomenik sezone, je za Pogačarja preprosto prelahka oz. ima, bolje rečeno, premalo klanca, na katerem bi lahko strl tekmece. Znamenita Cipressa in Poggio sta enostavno premalo, sploh ker na to dirko povsem sveži pridejo tudi največji šprinterski asi s talentom za klasike. Tudi rekord v vožnji na eno uro je nekaj, o čemer Pogačar še ni izkazal nobenega interesa.

Neponovljive številke legendarnega kanibala

Merckx je petkrat zmagal na Touru in prav tolikokrat na Giru. Foto: Guliverimage/Getty Images Za Merckxa, ki so mu očitali, da je bil v svojem času profesionalec med amaterji, se pravi, da ni bil soočen s tako hudo konkurenco, kot jo ima Pogačar dandanes, njegovo zapuščino je zamazal tudi črn madež v obliki obtožb o dopingu, ni bilo dirke, ki je ne bi mogel dobiti. Blestel je na vseh podlagah, na vseh formatih, v vseh disciplinah. S sedmimi zmagami je rekorder Milana–Sanrema, dobil je vseh pet spomenikov, vse več kot enkrat, rekordnih 11 zmag ima z Grand Tourov, po pet z Dirk po Franciji in Italiji, eno z Vuelte, štirikrat je bil svetovni prvak … V profesionalni karieri je zbral neverjetnih 279 zmag, Pogačar doslej "le" 104.

"Mathieu van der Poel kot specialist za spomladanske klasike, Tadej Pogačar kot vsestranski kolesar, Mark Cavendish kot šprinter in Remco Evenepoel kot mojster za kronometer. To so štirje neverjetni šampioni, vsak je na svojem področju dominanten, a če želite preseči mojega očeta, bi jih morali vse združiti," je bil o moči svojega očeta slikovit Axel Merckx.

"Pogačarjev tekmec ni več peloton, pač pa zgodovina sama"

Merckxova profesionalna kariera je trajala 14 let, Pogačar dirka že v svoji 12. sezoni med profesionalci. Časi so se močno spremenili. Belgijec je imel po 30 in več dirk na sezono, Pogačar okoli 20 ali manj. Lani je imel Slovenec po zmagah na Giru in Touru priložnost, da še z osvojitvijo španske Vuelte postane prvi v zgodovini, ki bi zmagal na vseh treh Grand Tourih v sezoni. Bilo je preveč, z Vuelto bi najbrž žrtvoval naslov svetovnega prvaka, ki mu je tedaj pomenil več. Tudi letos ga na španski pentlji ne bo. Zagotovo pa bo poskušal pred upokojitvijo v svojo imenitno zbirko dodati tudi to lovoriko.

Primerjava zmag portala CyclingUpToDate:

Kategorija dirk Eddy Merckx Tadej Pogačar svetovna prvenstva 4 1 Giro d’Italia 5 1 Tour de France 5 4 Vuelta a España 1 0 skupne zmage na Grand Tourih 11 5 majice in lovorike na Grand Tourih 21 9 spomeniki 19 9 klasike 10 8 enotedenske dirke 7 8 državna prvenstva 1 4 etapne zmage na Grand Tourih 64 30

In na Vuelto bo prej ali slej moral, če se želi približati velikemu Merckxu, so prepričani na portalu CyclingUpToDate. "Pogačarjev tekmec ni več peloton, pač pa zgodovina sama," je zapisal Juan Larra, ki še meni, da lahko slovenski as celo preseže legendarnega kanibala, a se mu čas izteka. Je pa Pogačar sam že nekajkrat namignil, da kariere nima namena vleči prav daleč v trideseta leta. Pogodbo z UAE Emirates ima še do leta 2030, vprašanje je, kako dolgo bo še lahko nadaljeval v tako izjemno intenzivnem ritmu, ki ga kot najboljši na svetu mora vzdrževati. O tem se sprašuje tudi sam.

"Morda se večini zdi smešno, da že odštevam do upokojitve, a dejstvo je, da športna kariera ni prav dolga." Foto: Guliverimage

Pri 26 letih že odšteva do upokojitve

"Morda se večini zdi smešno, da že odštevam do upokojitve, a dejstvo je, da športna kariera ni prav dolga. Sam sem začel zmagovati dokaj zgodaj in vse od takrat je šlo na vso moč. Vsako leto treniramo še več in hitreje, tako da z užitkom gledam na svojo prihodnost. Po eni strani vem, da moja športna kariera ne bo več dolga, po drugi strani pa se zavedam, da lahko še nekaj let uživam na ravni, na kateri sem zdaj. Vseeno pričakujem, da bo ta raven enkrat padla in da enkrat ne bo več toliko zmag v sezoni kot zdaj, da bo enkrat na vrsti tudi slabo leto. Pripravljen sem na vse, kar prihaja, zato se toliko bolj zavedam, da moram uživati v trenutku. Pripravljen moram biti na to, da se bom enkrat ustavil, se zahvalil in se poslovil od dirkanja na najvišji ravni," je pred dnevi povedal po zmagi na svoji dirki, pokalu Tadeja Pogačarja v Komendi.

Preberite še: