Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
9. 11. 2025,
13.04

Osveženo pred

21 minut

Tadej Pogačar

Nedelja, 9. 11. 2025, 13.04

21 minut

Eksplozivne izjave Belgijca na račun Pogačarja, van der Poela in Evenepoela

Avtor:
A. T. K.

Roger de Vlaeminck | Nekdanji kolesar Roger de Vlaeminck se je spravil na zvezdnike sodobnega kolesarstva. | Foto Guliverimage

Nekdanji kolesar Roger de Vlaeminck se je spravil na zvezdnike sodobnega kolesarstva.

Foto: Guliverimage

Nekdanji belgijski kolesar Roger de Vlaeminck, znan po svojih eksplozivnih in neposrednih izjavah, je v intervjuju za Het Laatste Nieuws ostro komentiral sodobno kolesarstvo. Dejal je, da je Tadej Pogačar močno precenjen in da se nihče iz današnje karavane ne more primerjati z Eddyjem Merckxom. De Vlaeminckove izjave so na družbenih omrežjih sprožile vročo razpravo.

V svojem prepoznavnem in ostrem slogu je štirikratni zmagovalec dirke Pariz–Roubaix in trikratni zmagovalec klasike Milano–Sanremo zavrnil primerjave med Pogačarjem in Merckxom. "Neumnost! Pogačar ni vreden, da bi Merckxu zavezal vezalke," se je vsajal 78-letni Belgijec in svoje izjave podkrepil s primerjavo. "Če bi bil jaz danes star 22 let in bi dirkal v pelotonu z njim, mi ne bi ušel." Po njegovem mnenju Merckx ostaja absolutni pojem kolesarske dominacije. "Novinarji, ki to postavljajo pod vprašaj, nimajo pojma, o čem govorijo."

"Van der Poel? Ni dober v kronometru, ni dober v gorah, ne zna šprintati – kaj sploh še ostane?"

De Vlaeminck pa se ni ustavil samo pri Pogačarju. Ostre puščice je usmeril tudi v nekdanja svetovna prvaka in ena največjih zvezdnikov sodobnega kolesarstva Mathieua van der Poela in Remca Evenepoela. Van der Poela je opisal kot kolesarja s številnimi pomanjkljivostmi: "Ni dober v kronometru, ni dober v gorah, ne zna šprintati – kaj sploh še ostane?"

"Evenepoel? Ni moj tip."

Kritika ni obšla niti njegovega rojaka Evenepoela. "Ni moj tip," je dejal. "Zelo dober kolesar je, izjemen kronometrist, ampak včasih se mi zdi malo aroganten. Dvigniti kolo nad glavo po prihodu v cilj – je to res potrebno? Samo pripelji se čez črto in zmagaj."

De Vlaeminckove izjave so na družbenih omrežjih sprožile vročo razpravo. Veliko uporabnikov je njegove besede označilo za pretirane, zaslepljene z nostalgijo in povsem odmaknjene od realnosti današnjega kolesarskega sveta.

