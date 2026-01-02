Nore razmere: van Aert po padcu na operacijo, zmaga van der Poelu

Svetovni prvak Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) se je kljub močnemu sneženju, izredno zahtevnim razmeram, mrazu in zgodnjemu padcu s solo vožnjo prebil do svoje osme zmage v sezoni na dirki Exact Cross Mol, potem ko mu je bil najbližje Wout van Aert (Visma–Lease a Bike), ki pa je dirko zaradi grdega padca končal predčasno. Kot so kasneje sporočili iz njegove ekipe, je utrpel grd zvin in manjši zlom, zato bo v soboto prestal operacijo.

Van der Poel je na dirki na devet krogov zgodaj pobegnil, vendar je njegov padec v četrtem krogu omogočil van Aertu, da ga je ujel, tako da sta dva kroga vozila skupaj. V spolzkih, zasneženih razmerah pa je van Aert na asfaltiranem odseku proge nato padel, ko je vozil tik za van der Poelom, kmalu zatem pa je zaradi krvavečega kolena odstopil.

Isto koleno si je poškodoval na Dirki po Španiji leta 2024, a je vodja ekipe Visma-Lease a Bike Jan Boven za Het Nieuwsblad pojasnil, da mu največje težave zdaj povzroča poškodba gležnja. "Ni mogel končati dirke in ima hude bolečine v gležnju. Preden lahko potegnemo zaključke, bodo potrebne nadaljnje preiskave," je takoj po dirki dejal Boven. "Na kolenu ima le manjše odrgnine, a to je vse. Težava je gleženj, ki mu je grdo otekel."

Mathieu van der Poel se je na koncu veselil zmage. Foto: Reuters

Kot so kasneje sporočili iz nizozemske ekipe, si je van Aert zvil gleženj in utrpel manjši zlom. "V soboto bo prestal operacijo, nato pa se bo osredotočil na okrevanje. Žal to pomeni, da je njegova ciklokros sezona končana," so še dodali.

"Seveda sem zelo razočaran, da moram ciklokros sezono končati na takšen način," pa je dejal Belgijec. "Počutil sem se vedno bolje, tudi danes. Zelo sem se veselil dirke v Zonhovnu in belgijskega prvenstva. Zdaj pa bo moja pozornost usmerjena v okrevanje in pozneje v priprave na cestno sezono," je po padcu dejal van Aert.

Drugo mesto je v snežnih in izjemno zahtevnih razmerah na koncu osvojil Toon Aerts (Charles Liégeois-Deschacht), Felipe Orts (Ridley Racing Team) pa je bil tretji, precej za van der Poelom.

