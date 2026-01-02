Alarm v ZDA: "Takoj zapustite Rusijo ali pa pripravite oporoko." Kaj se dogaja?

Ameriško zunanje ministrstvo vse državljane ZDA svari, naj pod nobenim pogojem ne potujejo v Rusijo, vse državljane, ki se trenutno nahajajo v Rusiji, pa poziva, naj državo nemudoma zapustijo. Vsem Američanom, ki opozorila, naj se do nadaljnjega vzdržijo potovanj v Rusijo, ne bodo upoštevali, pa svetujejo celo, naj predhodno pripravijo oporoko in načrte za pogreb. Ukrajina medtem svari, da naj bi Rusija morda že v prihodnjih dneh z namenom miniranja mirovnih pogajanj načrtovala provokacijo, ki bi lahko povzročila tudi človeške žrtve.

"Stopnja nevarnosti 4: Ne potujte tja"

Prenovljeno opozorilo na spletni strani ameriškega zunanjega ministrstva ima oznako Rusija - stopnja 4: Ne potujte tja. Objavljeno je bilo tik pred iztekom leta 2025, in sicer 29. decembra (vir).

Ministrstvo državljane in državljanke ZDA v opozorilu poziva, naj v Rusijo ne potujejo zaradi tveganj, povezanih z vojno v Ukrajini, ki traja že skoraj štiri leta, nevarnosti za nadlegovanje in nezakonito pridržanje Američanov s strani ruskih oblasti, ki pri tem tudi zelo nedosledno upoštevajo lokalne zakone, in možnosti terorističnih napadov.

Ameriški organi so v opozorilu navedli, da bi se v Rusiji v prihodnosti lahko zgodili novi dogodki, kot je bil teroristični napad 22. marca 2024 na dvorano Krokus City Hall v Moskvi, ko je umrlo kar 139 ljudi. Foto: Reuters Connect

Državljane ZDA, ki so trenutno v Rusiji, ameriško zunanje ministrstvo medtem poziva, naj zaradi izredno omejenih konzularnih storitev nemudoma zapustijo Rusijo.

"Ruski uradniki pogosto brez razloga zaslišujejo in grozijo državljanom Združenih držav Amerike. Ruske varnostne službe so ameriške državljane že aretirale na podlagi lažnih obtožb. Odrekle so jim pošteno obravnavo in jih obsodile brez verodostojnih dokazov. Ruski organi so proti ameriškim državljanom zaradi njihovih verskih dejavnosti sprožili sporne preiskave," je navedeno na spletni strani zunanjega ministrstva ZDA.

"Ruski organi so zasliševali, pridržali in aretirali ljudi zaradi 'delovanja proti interesom Rusije'. Lokalni organi so posameznike obravnavali kot tarče zaradi objav na družbenih omrežjih ali podpore 'protiruskim' skupinam. Kaznovali so ljudi zaradi kritiziranja vlade ali vojske," nadobudne ameriške popotnike v Rusijo in tam živeče Američane svari zunanje ministrstvo ZDA Foto: Gulliverimage

"Če vas vseeno vleče v Rusijo, se za vsak slučaj pripravite na najhujše"

Državljane in državljanke ZDA, ki kljub opozorilom State Departmenta načrtujejo pot v Rusijo, na ministrstvu med drugim pozivajo:

- naj bodo pripravljeni na možnost pridržanja brez razloga in za nedoločen čas ter brez možnosti navezave stika z veleposlaništvom ali kom drugim, ki lahko pomaga,

- naj imajo pripravljen rezervni načrt za čim hitrejši odhod iz Rusije, ki se ne bo zanašal na ameriško konzularno pomoč,

- naj se odjavijo iz vseh svojih profilov na družbenih omrežjih in naj do njih ne dostopajo v času, ko bodo v Rusiji,

- naj spišejo in overijo oporoko,

- naj z družinskimi člani ali drugimi osebami, ki jim zaupajo, pripravijo načrte za dostop do pomembnih dokumentov in premoženja ter skrbi za otroke ali domače živali, pa tudi načrt za pogreb.

Ukrajina opozarja: Rusija načrtuje provokacijo s človeškimi žrtvami

Zunanja obveščevalna agencija Ukrajine je medtem opozorila, da Rusija morda že v prihajajočih dneh - morda 6. ali 7. januarja - načrtuje večjo provokacijo s smrtnimi žrtvami, krivdo zanjo pa bo v prizadevanjih za iztirjenje mirovnih pogajanj, v katerih vlogo mediatorja igrajo Združene države Amerike, naprtila Ukrajini.

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev gre za nadaljevanje propagandne operacije, ki se je začela z ruskimi trditvami, da je Ukrajina poskusila napasti rezidenco Vladimirja Putina v ruski regiji Novgorod. Za domnevni napad, ki ga Ukrajina ostro zanika, tudi ameriška obveščevalna agencija CIA meni, da se v resnici ni zgodil.

Rusija trdi, da je Ukrajina z več deset droni poskusila napasti rezidenco Vladimirja Putina v Rusiji. Kijev te navedbe zavrača kot poskus očrnitve Ukrajine v očeh ZDA, ki v pogajanjih o morebitnem dogovoru o miru v Ukrajini igrajo zelo pomembno vlogo. Foto: Guliverimage

"Z veliko verjetnostjo napovedujemo eskalacijo dogodkov, in sicer premik od manipulativnih taktik za poskuse vplivanja na javno mnenje do oborožene provokacije, ki jo bodo izvedle varnostne službe Rusije, povzročila pa bo človeške žrtve. Tarča bo morda objekt oziroma struktura v Rusiji ali na okupiranem ukrajinskem ozemlju, ki ima za Rusijo veliko simbolično vrednost," so opozorili v zunanji obveščevalni agenciji Ukrajine.

Dodali so, da namerava Rusija po njihovih informacijah na kraju dogodka, kjer naj bi se zgodila potencialno smrtonosna provokacija, namestiti zahodne komponente, ki jih Ukrajina uporablja v svojih dronih, ki bi jih nato predstavili kot dokazno gradivo, da je bila v dogodek odgovorna Ukrajina.