Krog sosedskih obračunov na slovenskih zelenicah

Med reprezentančnim premorom prvoligaškega nogometa se v drugi ligi začenja zadnja tretjina sezone. 21. krog 2. SNL bodo zaznamovali sosedski obračuni. Sežanci se bodo pomerili z Dekančani, vodilni Grosupeljčani pa bodo v dolenjskem spopadu gostili Novomeščane. Bilje se bodo v sosedskem dvoboju udarile z Gorico.

Kamera NZS bo pospremila uvodno srečanje 21. kroga, Triglav bo v petkovem večeru gostil ekipo velenjskega Rudarja. Knapi so se po tem, ko so v uvodnem krogu nadaljevanja sezone remizirali z Nafto 1903, dobro upirali tudi Grosupeljčanom, ki pa so v končnici tekme še enkrat prišli do popolnega preobrata in zmage. Pri Rudarju so se morali po zadetku v 90. minuti sprijazniti z drugim zaporednim porazom, nadaljevanje negativne serije pa bodo skušali preprečiti v Kranju. Gorenjci so spomladi še neporaženi, a drži tudi to, da še niso uspeli povezati dveh zmag.

V dolenjskem dvoboju se bodo udarili nogometaši Brinja in Krke. Grosupeljčani bodo na domačem igrišču postavljeni v vlogo favorita, nenazadnje so se pred dnevi vrnili na vrh ligaške razpredelnice, rane po porazu v Kranju pa so zakrpali z zmagama proti Slovanu in Rudarju. "Farmacevti" spomladi še niso našli recepta za zmago, so pa v dvoboju z Beltinčani še tretjič zapored ostali neporaženi.

V soboto bodo na delu tudi najbližji zasledovalci Brinja. Lendavska Nafta v Odrancih gosti Krčane, ki še lovijo prvo spomladansko zmago, ob dveh gostujočih porazih pa so v nadaljevanju sezone na domačem igrišču remizirali z Dekani in Bistrico. Tudi modri iz Lendave so se spomladi že dodobra navadili na neodločene rezultate, saj so na štirih tekmah nadaljevanja prvenstva remizirali kar trikrat.

