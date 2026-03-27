Petek, 27. 3. 2026, 16.00

1 ura, 28 minut

Druga liga, 21. krog

Krog sosedskih obračunov na slovenskih zelenicah

Brinje Grosuplje Olimpija | Brinje Grosuplje v dolenjskem dvoboju čaka Krka. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Med reprezentančnim premorom prvoligaškega nogometa se v drugi ligi začenja zadnja tretjina sezone. 21. krog 2. SNL bodo zaznamovali sosedski obračuni. Sežanci se bodo pomerili z Dekančani, vodilni Grosupeljčani pa bodo v dolenjskem spopadu gostili Novomeščane. Bilje se bodo v sosedskem dvoboju udarile z Gorico.

Kamera NZS bo pospremila uvodno srečanje 21. kroga, Triglav bo v petkovem večeru gostil ekipo velenjskega Rudarja. Knapi so se po tem, ko so v uvodnem krogu nadaljevanja sezone remizirali z Nafto 1903, dobro upirali tudi Grosupeljčanom, ki pa so v končnici tekme še enkrat prišli do popolnega preobrata in zmage. Pri Rudarju so se morali po zadetku v 90. minuti sprijazniti z drugim zaporednim porazom, nadaljevanje negativne serije pa bodo skušali preprečiti v Kranju. Gorenjci so spomladi še neporaženi, a drži tudi to, da še niso uspeli povezati dveh zmag.

V dolenjskem dvoboju se bodo udarili nogometaši Brinja in Krke. Grosupeljčani bodo na domačem igrišču postavljeni v vlogo favorita, nenazadnje so se pred dnevi vrnili na vrh ligaške razpredelnice, rane po porazu v Kranju pa so zakrpali z zmagama proti Slovanu in Rudarju. "Farmacevti" spomladi še niso našli recepta za zmago, so pa v dvoboju z Beltinčani še tretjič zapored ostali neporaženi.

V soboto bodo na delu tudi najbližji zasledovalci Brinja. Lendavska Nafta v Odrancih gosti Krčane, ki še lovijo prvo spomladansko zmago, ob dveh gostujočih porazih pa so v nadaljevanju sezone na domačem igrišču remizirali z Dekani in Bistrico. Tudi modri iz Lendave so se spomladi že dodobra navadili na neodločene rezultate, saj so na štirih tekmah nadaljevanja prvenstva remizirali kar trikrat.

Druga liga, 21. krog:

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Nedelja, 29. marec:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14  Maroša (Nafta), Vinogradac (Triglav)
13  Bajraj (Beltinci)
– Jovičević (Brinje), Marsetič (Bistrica)
8 – Brkić (Triglav)
– Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Močnik (Beltinci)
...

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.