Celjani korak bližje naslovu, Sešlar se je znesel nad Primorjem

Pred marčevskim reprezentančnim premorom se je na slovenskih nogometnih zelenicah odigral še 27. krog državnega prvenstva. Vodilni Celjani so po slovesu od Evrope, ko so v četrtek v Atenah premagali AEK (2:0), nadaljeval zmagoviti niz pod vodstvom novega trenerja Vitorja Campelosa. V knežjem mestu so na krilih trikratnega strelca Svita Sešlarja nadigrali Primorje (5:1) in povečali prednost pred zasledovalci. Bravo je v soboto v Stožicah po preobratu z 2:1 premagal Olimpijo, ki je prvič izgubila v spomladanskem delu, pred tem je Mura ugnala Radomlje (2:0). V petek sta se Aluminij in Maribor razšla brez zmagovalca (1:1).

1. SNL, 27. krog:

Nedelja, 22. marec:

Celjani so še korak bližje tretjemu državnemu naslovu. V nedeljo so v knežjem mestu napolnili mrežo Primorju (5:1), ki je tako doživelo prvi poraz pod vodstvom Antona Žlogarja. Pri Celjanih, ki imajo v svojih vrstah kar tri slovenske reprezentante, je izstopal trikratni strelec Svit Sešlar.

Na stadionu Z'dežele je v mreži Primorja odjeknila celjska petarda. Foto: Aleš Fevžer

Portugalski strateg Vitor Campelos tako nadaljuje imeniten niz, celjska šok terapija po odhodu Ivana Majevskega pa je opravila svoje. Celjani so zmagali še tretjič zapored pod vodstvom Portugalca, v mreži Ajdovcev je odjeknila petarda, prednost pred Mariborom pa je zrasla na devet točk. Koper, ki je v tem krogu počival, zaostaja že 11, Olimpija pa po nenačrtovanem porazu z Bravom že 14 točk. Celjani se bodo v prihodnjem krogu, ta bo odigran po reprezentančnem premoru v začetku aprila, pomerili z drugouvrščenim Mariborom.

Vitor Campelos je pozdravil najvišjo zmago, odkar opravlja položaj glavnega trenerja Celja. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj v mestu ob Savinji se je sicer začel z ekspresno menjavo v vrstah gostiteljev. Že v 2. minuti je mladega vratarja Luko Kolarja, ki je zadostil pravilu Nogometne zveze Slovenije, da mora biti nujno v začetni enajsterici nogometaš, ki lahko kandidira za slovensko izbrano vrsto do 21 let, zamenjal slovenski reprezentančni čuvaj mreže Žan Luk Leban.

Bravo Olimpiji zadal prvi poraz v spomladanskem delu

Olimpija je gostila mestnega tekmeca, proti kateremu je v ligi zmagala le enkrat na zadnjih 11 tekmah. Tudi tokrat se je Bravo izkazal za trn v peti zeleno-belih, saj jih je še tretjič v sezoni premagal z 2:1, obenem pa prekinil niz sedmih tekem neporaženosti Olimpije. Petouvrščeni Bravo se je po tretji zaporedni zmagi na dve točki približal četrtouvrščenim izbrancem Fedeja Bessoneja.

Na ljubljanskem obračunu so prvi zagrozili igralci Brava, ko je v sedmi minuti Jakoslav Stanković pomeril z leve strani kazenskega prostora in zadel prečko. Šiškarji so bili boljši na začetku, Olimpija pa precej anemična, v 20. minuti pa je morala poseči po prvi menjavi. Poškodovanega Veljka Jelenkovića je zamenjal Marko Ristić. Olimpija pa je brez kaznovanega Pedra Lucasa vse bolj terensko prevladovala in v 25. minuti razveselila svoje navijače z vodilnim golom. Tega je dosegel Dino Kojić, potem ko si je Christalino Atemona v obrambi privoščil napako.

Aleš Arnol je z Bravom premagal Olimpijo Federica Bessoneja. Foto: Filip Barbalić

Bravo, ki je pogrešal kaznovanega Admirja Bristrića, je bil sicer še naprej odločnejši in konkretnejši v napadalnih akcijah, v 42. minuti je med drugim Martin Pečar streljal z roba kazenskega prostora in tudi on oplazil prečko. V 58. minuti je Bravo izenačil, potem ko je Fallou Faye močno po tleh streljal z 20 metrov in z natančnim strelom matiral Matevža Vidovška. V 68. minuti pa je nato Sandi Nuhanović popeljal Bravo v vodstvo, ko je natančno meril s 17 metrov. Podal mu je Venuste Baboula, ki je z devetimi podajami v tej prvini vodilni v ligi skupaj z Mariom Kvesićem iz Celja in Janom Repasom iz Maribora.

Mura do pomembne zmage

Mura je prvič v sezoni premagala Radomljane in dosegla pomembno zmago v boju za osmo mesto, ki brez dodatnih kvalifikacij ohranja prvoligaški status. Črno-beli so proti oslabljenim gostom večino tekme prevladovali, junak pa je bil Federico Rose z dvema zadetkoma.

Mura je premagala Radomlje. Foto: Jure Banfi

Radomlje so ob odsotnosti kaznovanih Ognjena Gnjatića in Andreja Pogačarja po dobre pol ure ostali brez še enega pomembnega igralca, saj je zaradi poškodbe moral iz igre Jaša Martinčič. Ko so gostje še čakali na menjavo in bili na igrišču le z deseterico, pa je Mura povedla. V 34. minuti je Sacha Komljenović podal z desne strani, Rose pa je z glavo poskrbel za 1:0. V 66. minuti so mlinarji na igrišču ostali le z deseterico, ko si je drugi rumeni karton prislužil Bine Anželj. V 77. minuti pa se je med strelce spet vpisal Rose, ki je spretno izkoristil Kurtovićevo podajo za 2:0.

Aluminij znova presenetil Maribor

Maribor je v 1. SNL utrpel zadnji poraz 6. decembra. V letošnjem koledarskem letu četa Feđe Dudića ostaja še neporažena, a je v petek v Kidričevem obudila spomin na zadnji spodrsljaj. Prav tokratni tekmec Aluminij je vijolične konec lanskega leta zadnji premagal v Ljudskem vrtu po preobratu s 3:2. Tokrat je povedel prek Aleksandra Zeljkovića v začetku drugega polčasa in Mariborčanom je grozilo, da bodo ostali brez točk, a je v sodnikovem dodatku za remi le poskrbel El Arbi Soudani.

Aluminij je povedel v 47. minuti z zadetkom Aleksandra Zeljkovića. Foto: Jure Banfi

Petek, 20. marec:

Sobota, 21. marec:

