Olimpija do pomembne zmage, Celje še naprej suvereno proti naslovu

Mariborčani bi si želeli, da bi bilo časa za prebolevanje bolečega poraza na štajerskem derbiju manj, a v 29. krogu prve slovenske nogometne lige so bili oni tisti, ki so morali na daleč spremljati, kako tekmeci osvajajo točke. Dogajanje sta v petkovem popoldnevu odprla Primorje in Koper (0:4). Olimpija je po pomembnih kadrovskih rošadah ugnala Aluminij (2:1), z enakim rezultatom pa je v Murski Soboti slavil tudi Bravo. Vodilni Celjani so za konec kroga suvereno ugnali Radomlje (3:1).

Mariboru gre na roko vsaj to, da bo 30. krog prve slovenske nogometne lige odigran že sredi prihodnjega tedna, a bodo Feđa Dudić in njegovi varovanci kljub temu vsaj še do prihodnjega torka čakali na prvo priložnost, da vsaj deloma zacelijo rane po štajerskem derbiju. Z minimalno zmago, ki jo je s sijajnim zadetkom Celju priigral Juanjo Nieto, je boj za naslov najbrž dokončno odločen. Za vijoličaste je zdaj precej pomembnejša obramba majhne prednosti pred preostalimi zasledovalci. Če je povsem na vrhu torej vse jasno, pa nekaj povsem drugega velja za razdelitev preostalih "nagrad". Feđa Dudić Foto: Jure Banfi

Olimpija ohranila stik z Evropo

Federico Bessone si ne more privoščiti, da bi ga na prvenstveni lestvici prehitel tudi mestni tekmec Bravo. Foto: Filip Barbalić Boljše izhodišče je pred zadnjimi sedmimi krogi iskala tudi Olimpija, ki je v petek vstopila v novo ero. Gorana Boromiso je na položaju športnega direktorja nasledil 46-letni Nemec Necat Aygün.

Četa Federica Bessoneja je v Fazaneriji v prejšnjem krogu spet pokazala premalo, da bi si zaslužila celoten točkovni izkupiček. Namesto da bi se približala evropskim vozovnicam, ji zdaj za ovratnik diha mestni tekmec Bravo. Prva tekma v novi eri je bila za zmaje torej zelo pomembna, ob tem pa je moral Bessone poiskati tudi nadomestno rešitev za kaznovana Jana Gorenca in Dimitarja Mitrovskega.

Na drugi strani so imeli veliko smole že pred začetkom sobotnega obračuna v Stožicah tudi gostje iz Kidričevega, saj sta se na ogrevanju poškodovala pomembna člena udarne enajsterice, Behar Feta in Bamba Susso. Prav tako je za bolezni prišlo do spremembe v sodniški ekipi, kjer ima namesto obolelega Martina Matoše glavno besedo zdaj Slavko Vinčić.

Prvi polčas dvoboja v Stožicah ni postregel s posebej zanimivo nogometno predstavo. Olimpija je imela izrazito terensko premoč, ki pa jo je le redko uspela kronati z nevarno akcijo pred nasprotnikovimi vrati. Najbližje zadetku je v 12. minuti prišel Antonio Marin, njegov strel je s pomočjo vratnice zaustavil Anej Mrežar. Na drugi strani je moral v 43. minuti posredovati tudi Matevž Vidovšek, ki se je v velikem delu prvega polčasa dolgočasil. Po natančni globinski podaji se je v obetavni priložnosti znašel Ivijan Svržnjak, močno je sprožil, a je Korošec njegov strel uspel odbiti v kot. Aluminij je imel v Stožicah tokrat veliko težav s poškodbami. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu se je dvoboj le razživel. Domače je najprej v vodstvo z močnim strelom pod prečko po srečnem odboju popeljal Alex Blanco, kmalu zatem pa je prednost z uspešno izvedeno enajstmetrovko podvojil Marin. Strel z bele točke je priigral Nemanja Motika, ki pa se je ob posredovanju Mrežarja tudi poškodoval.

Po nezbranosti domače obrambe je zaostanek Kidričanov v 73. minuti znižal Josip Pejić. Zmajem je kljub temu uspelo ubraniti prednost za pomembne tri točke v boju za Evropo.

Mojstrovina Nuhanovića v Fazaneriji

Sandi Nuhanović se je proti nekdanjemu klubu izkazal s sijajnim zadetkom. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Brava, ki so medtem še vedno aktivni tudi na pokalni fronti, bi lahko v prihodnjih tednih spisali z naskokom najuspešnejšo sezono v zgodovini kluba iz prestolnice. Prav lahko se zgodi, da v tej sezoni lahko postali tudi najuspešnejši klub iz prestolnice, a so se morali za to najprej znova približati mestnim tekmecev z zmago v Fazaneriji in to jim je uspelo.

Po četrt ure igre je Šiškarje s fantastično izvedenim prostim strelom v vodstvo popeljal nekdanji nogometaš Mure Sandi Nuhanović. V zaključku prvega polčasa je gostom uspelo še povečati prednost. Najprej se je izjemna priložnost ponudila Venustu Baboulaju, ki ga je povsem samega pred nasprotnikovimi vrati nesebično zaposlil Martin Pečar. Kmalu zatem je napadalcu Brava vseeno odleglo, saj je mrežo še na drugi zaporedni tekmi zatresel Matic Ivanšek.

Prekmurci so v drugem polčasu zaigrali precej bolj odločno in tehtnica se je presenetljivo hitro prevesila na stran domačih. V 53. minuti je boljšo igro z znižanjem zaostanka kronal Federico Rose, iz kota je podal Nino Kouter. Delnice Mure so znova padle 20 minut kasneje, ko si je rdeči karton in predčasno pot pod prho prislužil Kristjan Trdin. Čeprav so črno-beli tudi v nadaljevanju pogumno lovili izenačenje, so vse tri točke odšle v Ljubljano.

Neobremenjeni mlinarji gostijo Celje

Spored kroga so sklenili nogometaši Radomelj in vodilnega Celja. Gostitelji srečanja so se v dvoboj z vodilno ekipo prvenstva podali neobremenjeni, a odločeni, da prekinejo niz petih zaporednih porazov na medsebojnih tekmah. Celjani so bili v zadnjem obdobju prevelik zalogaj za mlado četo rumeno-črnih, ki je zadnjo zmago proti Štajercem slavila oktobra 2024.

V skladu s to statistiko se je odvijal tudi prvi polčas tokratnega obračuna ob Kamniški Bistrici. Že v peti minuti je še na drugi zaporedni tekmi nasprotnikovo mrežo zatresel španski branilec Juanjo Nieto, ki je bil po podaji iz kota znova natančen s strelom z razdalje.

Po dobre pol ure igre je na nasprotnem koncu igrišča do prvenca med člansko nogometno elito prišel Florijan Mežnar, a je kmalu zatem grofe spet v vodstvo popeljal Nikita Josifov. Mlinarji v drugem polčasu niso uspeli resno ogroziti nove zmage vodilnih Celjanov. Končni izid srečanja je v 77. minuti postavil Rudi Požeg Vancaš.

Andraž Ruedl in soigralci so že ob polčasu vodili z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Najpomembnejši obračun kroga tako v lovu na evropska mesta kot za ohranjanje prvoligaškega statusa se je igral že v petek popoldne. Devetouvrščeno Primorje, ki je za Muro zaostajalo za štiri točke, je v Ajdovščini gostilo tretji Koper. Zoran Zeljković je moral svoj načrt nekoliko prilagoditi, saj sta bila poleg suspendiranega Josipa Iličića zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov odsotna tudi Filip Damjanović in Jean-Pierre Longonda.

A so kanarčki vseeno gladko prišli do 14. zmage sezone in novih štirih točk. Za zmago s 4:0 so zadeli dvakrat Leo Rimac in po enkrat Andraž Ruedl in Brown Irabor. Koprčani so z zmago preskočili Maribor in si tako priigrali odlično izhodišče pred medsebojnim obračunom, ki bo prihodnji teden.

1. SNL, 29. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

