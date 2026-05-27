Avtorji:
R. P., M. P., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
19.55

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

1. SNL Druga liga Prva liga Telemach NK Primorje NK Nafta Lendava

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL (prva tekma)

Brez zmagovalca v vetrovni Ajdovščini, prvoligaš se bo odločal v Lendavi

kvalifikacije za prvo ligo Primorja Nafta | Primorje in Nafta igrata za zadnje mesto v prvi ligi. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

V sezoni 2026/27 bodo v 1. SNL nastopali prvak Celje, Koper, Bravo, Olimpija, Maribor, Radomlje, Aluminij, Mura in Brinje Grosuplje. Znanih je devet udeležencev prvoligaškega tekmovanja. Desetega bodo dale kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, v katerih igrata Primorje, najslabši prvoligaš po izstopu Domžal ter drugoligaški podprvak Nafta. Prva tekma play-offa se je v sredo popoldne igrala v vetrovni Ajdovščini, a nismo videli gola (0:0). Odločala bo povratna tekma v nedeljo v Lendavi.

Primorje kot deveto v prvi ligi in Nafta kot drugouvrščena v drugi sta odigrala prvo tekmo za popolnitev prvoligaške konkurence v naslednji sezoni. Ajdovci, ki so si doma želeli do zmage, saj v gosteh v tej sezoni v ligi niso niti enkrat zmagali, so kazali nekaj več napadalne želje, a bili premalo natančni, zadeli so tudi prečko.

Lendavčani pa so prvi opozorili nase. Po treh minutah so tudi zadeli, a je bil Amadej Maroša predhodno v nedovoljenem položaju. Pozneje so se tudi Ajdovci opogumili in imeli nekaj obetavnih akcij, a je tudi po teh ostalo pri začetnem izidu. Zelo nevarno je bilo tudi v 29. minuti, ko je proti vratom stekel Jon Ficko, a jo nato z 20 metrov poslal malo mimo vrat, dve minuti pozneje pa so imeli tudi gosti izvrstno priložnost, ko je poskusil Luka Pihler, izkazal pa se je Patrik Mohorović. So pa morali domači že v 34. minuti zaradi poškodbe zamenjati Žana Beširja, za nameček pa so si v 36. minuti skorajda zabili avtogol, a ta tako ali tako ne bi obveljal zaradi vnovičnega predhodnega nedovoljenega položaja.

kvalifikacije za prvo ligo Primorje Nafta | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer V uvodu drugega polčasa so imeli Ajdovci po krajši nevihti rahlo pomoč vetra, v 55. minuti pa tudi veliko priložnost za vodilni gol, vendar je Roger Murillo v osrčju kazenskega prostora žogo poslal v prečko. Domači so bili v teh minutah boljši tekmec, v 64. minuti imeli novo nevarno akcijo, ki jo je s strelom z glavo malce premalo natančno zaključil Haris Kadrić.

V končnici tekme so nekaj več napadalne želje pokazali tudi pri Nafti, ki so dotlej čakali bolj na protinapade, a bili bolj ali manj nenevarni, medtem ko tudi domačim ne dolge podaje in ne podaje s strani niso prinesle uspeha. Tudi v 93. minuti se Primorci niso razveselili po močnem strelu Marka Strajnarja z roba kazenskega prostora.

