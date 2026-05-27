Sigma Olomouc Slavia Praga NK Celje Danijel Šturm

Sreda, 27. 5. 2026, 18.45

Nogometna tržnica, 27. maj

Danijel Šturm prestopil k praški Slavii

Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski reprezentant Danijel Šturm si je z dobrimi igrami v češkem prvenstvu prislužil prestop k praški Slavii, ki je osvojila drugi zaporedni naslov prvaka. Kot so potrdili pri Slavii, je 27-letni napadalno usmerjeni nogometaš, nazadnje član Sige Olomouc, podpisal pogodbo do leta 2030.

Danijel Šturm je tretja okrepitev rdeče-bele ekipe, saj sta že v nedeljo ekipo okrepila Pavel Kačor in Emmanuel Ayaosi. Po podatkih Transfermarkta je Slavia za Slovenca odštela štiri milijone evrov odškodnine. "Neverjeten občutek. Nisem pričakoval, da se bom po samo šestih mesecih preselil v največji klub na Češkem. Še en prestop in velik korak naprej v moji karieri. Komaj čakam, da se lotim dela," je dejal Šturm.

"Za Danijela smo že vedeli v Celju, zdaj je potrdil svojo kakovost ne le v ligi, ampak tudi v evropskih pokalih. V zadnji tretjini lahko naredi razliko, dober je v preigravanju ena na ena, ima odličen strel, kar je pokazal na zadnjih tekmah. Igra za slovensko reprezentanco, veliko je igral tudi na mednarodnem prizorišču," je povedal športni direktor Premysl Kovar.

Sedemindvajsetletni nogometaš je za Sigmo v spomladanskem delu češke lige odigral 13 dvobojev, na katerih je dosegel pet golov in dodal tri podaje ter ekipi pomagal do končnega sedmega mesta.

