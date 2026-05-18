Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
12.05

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Liga Europa Liga Europa konferenčna liga konferenčna liga UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje FC Koper NK Bravo NK Aluminij

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 12.05

42 minut

Evropska pot slovenskih predstavnikov v sezoni 2026/27

Celjani vriskajo od sreče, čudovita novica iz Evrope!

Rok Plestenjak

Avtor:
Rok Plestenjak

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Celje Prvak 2026 | Predsednik Celja Valerij Kolotilo ne skriva, da je največja želja Celja uvrstitev v ligo prvakov. Ambiciozne želje ima tudi slovenski reprezentant in mladi očka Svit Sešlar. | Foto Aleš Fevžer

Predsednik Celja Valerij Kolotilo ne skriva, da je največja želja Celja uvrstitev v ligo prvakov. Ambiciozne želje ima tudi slovenski reprezentant in mladi očka Svit Sešlar.

Foto: Aleš Fevžer

V evropskih državah je znanih vedno več prvakov, tako da se pridno zaključuje shema kvalifikacij za ligo prvakov. V sezoni 2026/27 bodo v njej kot slovenski prvaki nastopali Celjani, ki jih čaka izjemen privilegij. Zanj se lahko zahvalijo Györu, ki je na Madžarskem presenetljivo osvojil prvo mesto in pokvaril načrte serijskemu prvaku Ferencvarošu. Takrat je postalo dokončno jasno, da bodo Celjani začeli evropsko pot šele v 2. krogu kvalifikacij. Tako si bodo lahko privoščili daljši poletni počitek, hkrati pa bodo morali v kvalifikacijah preskočiti le eno oviro, če se bodo želeli podobno kot v zadnjih dveh letih uvrstiti v konferenčno ligo. Če bi preskočili dve oviri, bi zaigrali v ligaškem delu lige Europa, če pa bi bili uspešni trikrat, bi poskrbeli za senzacionalen preboj v elitno ligo prvakov. To pa je podvig, ki je v zgodovini slovenskega nogometa uspel le Mariboru in to kar trikrat! Kateri tekmeci pa čakajo Aluminij, Koper in Bravo?

Radenko Mijatović
Sportal V 1. SNL bo odslej drugače, predsednik NZS predstavil pomembno novost

Sobotni domači poraz s Koprom ni pokvaril dobrega vzdušja v Celju. Sledila je slovesna podelitev kante in šampionsko rajanje v knežjem mestu z navijači, vse skupaj pa je polepšala še novica iz Madžarske, da je Györ prvoligaški maraton vendarle končal pred favoriziranim Ferencvarošom. Če bi velikan iz Budimpešte ubranil naslov, bi Celjani začeli evropsko pot že v 1. krogu kvalifikacij, tako da bodo zaradi bistveno višje koeficienta od Györa v boj za ligo prvakov krenili nekoliko pozneje.

Celjani so se zelo razveselili madžarskega darila, ki so jih ga pripravili nogometaši Györa. | Foto: Aleš Fevžer Celjani so se zelo razveselili madžarskega darila, ki so jih ga pripravili nogometaši Györa. Foto: Aleš Fevžer

S tem jim bo prizanešena velika nevarnost, ki jo predstavlja uvodni krog kvalifikacij, saj tamkajšnji poraz, o tem bi lahko veliko povedala Olimpijo po lanskoletnem izpadu proti Kairatu, vodi neposredno v kvalifikacije za konferenčno ligo. Celjanom se nasmiha lepa priložnost, da še tretjo sezono zapored pozdravijo dolgo evropsko jesen.

Z malce sreče proti prvaku Gibraltarja

Celjani bodo v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov uživali status nosilca. | Foto: Aleš Fevžer Celjani bodo v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov uživali status nosilca. Foto: Aleš Fevžer Zaradi odmevnih rezultatov v zadnjih sezonah pa je njihov koeficient tako zrasel, da bo Celje v 2. krogu deležno statusa nosilca. Kako velika je to stvar, priča tudi podatek, kako velja podobno tudi za takšne klube kot so denimo hrvaški prvak Dinamo Zagreb, srbski prvak Crvena zvezda, slovaški prvak Slovan Bratislava in ciprski prvak Omonia Nikozija, pri katerih so imeli ob osvojitvi državnih naslovov prste vmes tudi slovenski legionarji (Miha Zajc, Sven Šunta, Timi Max Elšnik, Andraž Šporar, Kenan Bajrić in Jure Balkovec).

Celjani bi se lahko z malce sreče pri plesu kroglic v 2. krogu kvalifikacij pomerili proti še kako premagljivim tekmecem. Na drugi strani bi se tako lahko znašli tudi prvaki Gibraltarja, Ferskih otokov, Estonije ali Latvije, ki bodo v prvem krogu kvalifikacij deležni statusa nosilcev. Med tistimi, ki se jim bodo Celjani skušali izogniti in v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ne bodo nosilci, bodo pa neugodni danski Aarhus, švedski Mjällby in švicarski Thun. Ker pa imajo Celjani tudi s predstavniki Švice (Lugano – in to dvakrat) pozitivne izkušnje, lahko v vsak dvoboj vstopajo samozavestno in ambiciozno. To zmorejo tudi pod vodstvom zdajšnjega stratega Vitorja Campelosa. Nenazadnje je Portugalec doslej vodil Celjane na le eni evropski tekmi in sredi Aten šokiral novopečenega grškega prvaka AEK z 2:0.

Franko Kovačević je po koncu jesenskega dela zapustil Celje, odšel k Ferencvarošu, a je z njim ostal brez možnosti za igranje v ligi prvakov. Njegova smola pa prinaša tudi srečo za Celjane, ki si bodo tako lahko privoščili daljši počitek in morali za zagotovitev dolge evropske jeseni preskočiti le eno oviro. | Foto: Jure Banfi Franko Kovačević je po koncu jesenskega dela zapustil Celje, odšel k Ferencvarošu, a je z njim ostal brez možnosti za igranje v ligi prvakov. Njegova smola pa prinaša tudi srečo za Celjane, ki si bodo tako lahko privoščili daljši počitek in morali za zagotovitev dolge evropske jeseni preskočiti le eno oviro. Foto: Jure Banfi

Celjani so tako prejeli darilo iz Madžarske. Zanimivo je, da je Györ prekrižal načrte Ferencvarošu, h kateremu je po koncu jesenskega dela odšel najboljši strelec Celja Franko Kovačević. Če bi Hrvat ostal v knežjem mestu, bi postal slovenski prvak, na Madžarskem pa je ostal brez naslova, hkrati pa je bil tudi neuspešen v nameri, da bi se dokazal selektorju Zlatku Daliću in znašel na seznamu potnikov za SP 2026. Še vedno pa lahko osvoji naslov najboljšega strelca 1. SNL, kar je neverjeten podatek, saj bi mu to lahko uspelo z 11 zadetki. Do danes ga namreč ni prehitel še nihče, pa čeprav v tem koledarskem letu sploh ni nastopal v Sloveniji.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec
Albanija Dinamo Tirana
Anglija Manchester City
Armenija Noah
Avstrija LASK Linz LASK Linz
Azerbajdžan Sabah Baku Sabah Baku
Belgija Union SG
Bolgarija Levski Sofija finale Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofija (20. maj)
Bosna in Hercegovina Borac Banjaluka Zrinjski Mostar
Ciper Omonia Nikozija finale Apollon - Pafos (29. maj)
Češka Slavia Praga finale Jablonec - Karvina (20. maj)
Črna gora finale Mornar Bar - Dečić (28. maj)
Danska Aarhus Midtjylland
Francija PSG finale Lens - Nice (22. maj)
Grčija AEK Atene OFI Kreta
Hrvaška Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Italija Inter Milano Inter Milano
Izrael finale Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv (26. maj)
Kosovo Drita finale Dukagjini - Ferizaj (21. maj)
Luksemburg finale Differdange - Victoria Rosport (29. maj)
Madžarska Györi ETO Ferencvaroš
Malta Floriana finale Valletta - Gzira United (23. maj)
Moldavija Petrocub Hincesti finale Šerif Tiraspol - Zimbru Kišinjev (23. maj)
Nemčija Bayern München finale Bayern München - Stuttgart (23. maj)
Nizozemska PSV Eindhoven AZ Alkmaar
Poljska Lech Poznan Gornik Zabrze
Portugalska Porto finale Sporting Lizbona - Torreense (24. maj)
Romunija Universitatea Craiova Universitatea Craiova
Rusija Zenit St. Peterburg finale Krasnodar - Spartak Moskva (24. maj)
Severna Irska Larne Coleraine
Severna Makedonija Vardar Skopje finale Sileks - Shkendija (20. maj)
Slovaška Slovan Bratislava Žilina
Slovenija Celje Aluminij
Srbija Crvena zvezda Crvena zvezda
Škotska Celtic Glasgow finale Celtic Glasgow - Dunfermline (23. maj)
Španija Barcelona Real Sociedad
Švica Thun finale Lausanne Ouchy - St. Gallen (24. maj)
Turčija Galatasaray finale Trabzonspor - Konyaspor (22. maj)
Ukrajina Šahtar Doneck finale Černihiv - Dinamo Kijev (20. maj)
Wales The New Saints Caernarfon
V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Bo Aluminij pisal zgodovino proti Hajduku?

Aluminij bo začel evropsko pot kot nenosilec v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa. | Foto: Aleš Fevžer Aluminij bo začel evropsko pot kot nenosilec v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Aleš Fevžer S katerimi klubi pa bi se lahko na začetku evropske poti v prihodnji sezoni srečali preostali slovenski predstavniki? Aluminij bo odigral v Evropi vsaj štiri tekme. Kot pokalni zmagovalec bo deležen privilegija, saj bo svojo krstno evropsko pot začel v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Če bo tam izpadel, bo nadaljeval pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Kidričani v kvalifikacijah za ligo Europa ne bodo nosilci.

Za zdaj je znanih že nekaj možnih tekmecev, nekateri izmed njih so dokaj atraktivni. Trener Jura Arsić je po osvojitvi pokala dejal, da bi si na žrebu najbolj želel znano in veliko ekipo iz bližnje regije. To bi lahko predstavljala Hajduk Split ali pa Ferencvaroš iz Budimpešte, skrajno neugoden tekmec pa bi bil Qarabag iz Bakuja, ki je v tej sezoni prezimil v ligi prvakov, v Azerbajdžanu pa ga je v boju za naslov presenetljivo prehitel Sabah.

Daljši poletni premor tudi za Koper in Bravo

Koper in Bravo bosta evropsko pot začela v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Lahko si bosta privoščila daljše poletne priprave, saj bosta vstopila v tekmovanje v 2. krogu kvalifikacij, za kar se lahko zahvalita dobrim rezultatom slovenskih predstavnikov v zadnjih sezonah, kjer sta si največ točk priborila zlasti Celje in Olimpija.

Koper in Bravo bosta začela evropsko pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. | Foto: Aleš Fevžer Koper in Bravo bosta začela evropsko pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Aleš Fevžer

Kanarčki in šiškarji v kvalifikacijah ne bodo nosilci, med možnimi tekmeci, seznam še zdaleč ni končan, pa ne manjka slovitih imen. To so denimo Panathinaikos iz Aten, beograjski Partizan, hrvaška Rijeka, dunajska Austria, danski Nordsjaelland, švicarski Lugano in tako naprej. Obeta se torej pestro poletje, ki bo v marsičem posebno. Tudi v tem, da prvič po letu 2008 na evropskih zelenicah ne bo tako nogometašev Maribora kot tudi Olimpije.

Olimpija Radomlje
Sportal Olimpija strla odpor mlinarjev, Maribor razočaral v Murski Soboti
Aluminij Brinje
Sportal Junak večera nadgradil znamenite besede Milana Kučana #video
NK Aluminij pokalni zmagovalec
Sportal Aluminij slavi zgodovinski uspeh, boleč konec sanj za Brinje Grosuplje
Milenko Ačimović
Sportal Kaj vse bo drugače v 1. SNL? NZS pojasnjuje.
Liga Europa Liga Europa konferenčna liga konferenčna liga UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje FC Koper NK Bravo NK Aluminij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.