Celjani vriskajo od sreče, čudovita novica iz Evrope!

V evropskih državah je znanih vedno več prvakov, tako da se pridno zaključuje shema kvalifikacij za ligo prvakov. V sezoni 2026/27 bodo v njej kot slovenski prvaki nastopali Celjani, ki jih čaka izjemen privilegij. Zanj se lahko zahvalijo Györu, ki je na Madžarskem presenetljivo osvojil prvo mesto in pokvaril načrte serijskemu prvaku Ferencvarošu. Takrat je postalo dokončno jasno, da bodo Celjani začeli evropsko pot šele v 2. krogu kvalifikacij. Tako si bodo lahko privoščili daljši poletni počitek, hkrati pa bodo morali v kvalifikacijah preskočiti le eno oviro, če se bodo želeli podobno kot v zadnjih dveh letih uvrstiti v konferenčno ligo. Če bi preskočili dve oviri, bi zaigrali v ligaškem delu lige Europa, če pa bi bili uspešni trikrat, bi poskrbeli za senzacionalen preboj v elitno ligo prvakov. To pa je podvig, ki je v zgodovini slovenskega nogometa uspel le Mariboru in to kar trikrat! Kateri tekmeci pa čakajo Aluminij, Koper in Bravo?

Sobotni domači poraz s Koprom ni pokvaril dobrega vzdušja v Celju. Sledila je slovesna podelitev kante in šampionsko rajanje v knežjem mestu z navijači, vse skupaj pa je polepšala še novica iz Madžarske, da je Györ prvoligaški maraton vendarle končal pred favoriziranim Ferencvarošom. Če bi velikan iz Budimpešte ubranil naslov, bi Celjani začeli evropsko pot že v 1. krogu kvalifikacij, tako da bodo zaradi bistveno višje koeficienta od Györa v boj za ligo prvakov krenili nekoliko pozneje.

S tem jim bo prizanešena velika nevarnost, ki jo predstavlja uvodni krog kvalifikacij, saj tamkajšnji poraz, o tem bi lahko veliko povedala Olimpijo po lanskoletnem izpadu proti Kairatu, vodi neposredno v kvalifikacije za konferenčno ligo. Celjanom se nasmiha lepa priložnost, da še tretjo sezono zapored pozdravijo dolgo evropsko jesen.

Z malce sreče proti prvaku Gibraltarja

Zaradi odmevnih rezultatov v zadnjih sezonah pa je njihov koeficient tako zrasel, da bo Celje v 2. krogu deležno statusa nosilca. Kako velika je to stvar, priča tudi podatek, kako velja podobno tudi za takšne klube kot so denimo hrvaški prvak Dinamo Zagreb, srbski prvak Crvena zvezda, slovaški prvak Slovan Bratislava in ciprski prvak Omonia Nikozija, pri katerih so imeli ob osvojitvi državnih naslovov prste vmes tudi slovenski legionarji (Miha Zajc, Sven Šunta, Timi Max Elšnik, Andraž Šporar, Kenan Bajrić in Jure Balkovec).

Celjani bi se lahko z malce sreče pri plesu kroglic v 2. krogu kvalifikacij pomerili proti še kako premagljivim tekmecem. Na drugi strani bi se tako lahko znašli tudi prvaki Gibraltarja, Ferskih otokov, Estonije ali Latvije, ki bodo v prvem krogu kvalifikacij deležni statusa nosilcev. Med tistimi, ki se jim bodo Celjani skušali izogniti in v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ne bodo nosilci, bodo pa neugodni danski Aarhus, švedski Mjällby in švicarski Thun. Ker pa imajo Celjani tudi s predstavniki Švice (Lugano – in to dvakrat) pozitivne izkušnje, lahko v vsak dvoboj vstopajo samozavestno in ambiciozno. To zmorejo tudi pod vodstvom zdajšnjega stratega Vitorja Campelosa. Nenazadnje je Portugalec doslej vodil Celjane na le eni evropski tekmi in sredi Aten šokiral novopečenega grškega prvaka AEK z 2:0.

Franko Kovačević je po koncu jesenskega dela zapustil Celje, odšel k Ferencvarošu, a je z njim ostal brez možnosti za igranje v ligi prvakov. Njegova smola pa prinaša tudi srečo za Celjane, ki si bodo tako lahko privoščili daljši počitek in morali za zagotovitev dolge evropske jeseni preskočiti le eno oviro.

Celjani so tako prejeli darilo iz Madžarske. Zanimivo je, da je Györ prekrižal načrte Ferencvarošu, h kateremu je po koncu jesenskega dela odšel najboljši strelec Celja Franko Kovačević. Če bi Hrvat ostal v knežjem mestu, bi postal slovenski prvak, na Madžarskem pa je ostal brez naslova, hkrati pa je bil tudi neuspešen v nameri, da bi se dokazal selektorju Zlatku Daliću in znašel na seznamu potnikov za SP 2026. Še vedno pa lahko osvoji naslov najboljšega strelca 1. SNL, kar je neverjeten podatek, saj bi mu to lahko uspelo z 11 zadetki. Do danes ga namreč ni prehitel še nihče, pa čeprav v tem koledarskem letu sploh ni nastopal v Sloveniji.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Dinamo Tirana Anglija Manchester City Armenija Noah Avstrija LASK Linz LASK Linz Azerbajdžan Sabah Baku Sabah Baku Belgija Union SG Bolgarija Levski Sofija finale Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofija (20. maj) Bosna in Hercegovina Borac Banjaluka Zrinjski Mostar Ciper Omonia Nikozija finale Apollon - Pafos (29. maj) Češka Slavia Praga finale Jablonec - Karvina (20. maj) Črna gora finale Mornar Bar - Dečić (28. maj) Danska Aarhus Midtjylland Francija PSG finale Lens - Nice (22. maj) Grčija AEK Atene OFI Kreta Hrvaška Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Italija Inter Milano Inter Milano Izrael finale Hapoel Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv (26. maj) Kosovo Drita finale Dukagjini - Ferizaj (21. maj) Luksemburg finale Differdange - Victoria Rosport (29. maj) Madžarska Györi ETO Ferencvaroš Malta Floriana finale Valletta - Gzira United (23. maj) Moldavija Petrocub Hincesti finale Šerif Tiraspol - Zimbru Kišinjev (23. maj) Nemčija Bayern München finale Bayern München - Stuttgart (23. maj) Nizozemska PSV Eindhoven AZ Alkmaar Poljska Lech Poznan Gornik Zabrze Portugalska Porto finale Sporting Lizbona - Torreense (24. maj) Romunija Universitatea Craiova Universitatea Craiova Rusija Zenit St. Peterburg finale Krasnodar - Spartak Moskva (24. maj) Severna Irska Larne Coleraine Severna Makedonija Vardar Skopje finale Sileks - Shkendija (20. maj) Slovaška Slovan Bratislava Žilina Slovenija Celje Aluminij Srbija Crvena zvezda Crvena zvezda Škotska Celtic Glasgow finale Celtic Glasgow - Dunfermline (23. maj) Španija Barcelona Real Sociedad Švica Thun finale Lausanne Ouchy - St. Gallen (24. maj) Turčija Galatasaray finale Trabzonspor - Konyaspor (22. maj) Ukrajina Šahtar Doneck finale Černihiv - Dinamo Kijev (20. maj) Wales The New Saints Caernarfon

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Bo Aluminij pisal zgodovino proti Hajduku?

Aluminij bo odigral v Evropi vsaj štiri tekme. Kot pokalni zmagovalec bo deležen privilegija, saj bo svojo krstno evropsko pot začel v 1. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Če bo tam izpadel, bo nadaljeval pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Kidričani v kvalifikacijah za ligo Europa ne bodo nosilci.

Za zdaj je znanih že nekaj možnih tekmecev, nekateri izmed njih so dokaj atraktivni. Trener Jura Arsić je po osvojitvi pokala dejal, da bi si na žrebu najbolj želel znano in veliko ekipo iz bližnje regije. To bi lahko predstavljala Hajduk Split ali pa Ferencvaroš iz Budimpešte, skrajno neugoden tekmec pa bi bil Qarabag iz Bakuja, ki je v tej sezoni prezimil v ligi prvakov, v Azerbajdžanu pa ga je v boju za naslov presenetljivo prehitel Sabah.

Daljši poletni premor tudi za Koper in Bravo

Koper in Bravo bosta evropsko pot začela v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Lahko si bosta privoščila daljše poletne priprave, saj bosta vstopila v tekmovanje v 2. krogu kvalifikacij, za kar se lahko zahvalita dobrim rezultatom slovenskih predstavnikov v zadnjih sezonah, kjer sta si največ točk priborila zlasti Celje in Olimpija.

Kanarčki in šiškarji v kvalifikacijah ne bodo nosilci, med možnimi tekmeci, seznam še zdaleč ni končan, pa ne manjka slovitih imen. To so denimo Panathinaikos iz Aten, beograjski Partizan, hrvaška Rijeka, dunajska Austria, danski Nordsjaelland, švicarski Lugano in tako naprej. Obeta se torej pestro poletje, ki bo v marsičem posebno. Tudi v tem, da prvič po letu 2008 na evropskih zelenicah ne bo tako nogometašev Maribora kot tudi Olimpije.