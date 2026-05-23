Maribor pred praznimi tribunami brez milosti, Bravu boj z Olimpijo

Zadnji krog v prvi ligi je minil povsem v odsotnosti tekmovalnega naboja, saj ni bilo kluba, ki bi lahko po lestvici napredoval ali nazadoval. Ekipe so tako igrale za čast in boljšo popotnico pred prihajajočimi izzivi. Maribor je na prvi sobotni tekmi v praznem Ljudskem vrtu s 3:0 ugnal Aluminij, v Stožicah pa je v boju mestnih tekmecev Bravo po preobratu z 2:1 premagal Olimpijo. V petek zvečer je bilo Primorje na generalki pred bojem za obstanek v prvi ligi. Celje ga je premagalo s 4:0. V Domžalah je Mura izgubila z Radomljami z 2:3.

1. SNL, 36. krog:

Sobota, 23. maj:

S tekmo v ljubljanskih Stožicah med Olimpijo in Bravom se je spustil zastor letošnje izvedbe domačega prvenstva. Zaključna tekma ni odločala več o razvrstitvi na lestvici, saj so si igralci Brava že zagotovili tretje mesto in s tem nastop v Evropi. Da zasluženo, je pokazala tudi tekma proti Olimpiji, po kateri so se veselili sedme zaporedne zmage in desete na zadnjih 12 tekmah. Olimpijo so premagali še četrtič v sezoni.

Ker tekma ni imela rezultatske teže, so priložnost v prvi enajsterici dobili nekateri mladi nogometaši Olimpije, prvič je bil v tej sezoni v vratih namesto Matevža Vidovška njegov soimenjak Dajčar.

Bravo je slavil po preobratu. Foto: Aleš Fevžer

V 13. minuti je z glavo podajo Dige preusmeril Pedro Lucas, toda čuvaj mreže tekmecev Uroš Likar se je izkazal in žogo poslal kot. Takoj nato je šel sodnik Denis Šabanagić na ogled videoposnetka, zaradi prekrška Nathana Monzangoja pa dosodil enajstmetrovko. Izvajal jo je Antonio Marin, izvedel jo je zanesljivo.

Martin Pečar je v 65. minuti po samostojni akciji izid izenačil, a so sodniki zaradi prepovedanega položaja gol razveljavili. V 75. minuti je nato Stanković po dvojni podaji z Martinom Pečarjem neubranljivo vendarle zadel za izenačenje. V 84. minuti pa je nato svoj prvenec, s katerim je Bravu zagotovil zmago dosegel Andrej Pečar.

Mariborčani suvereni pred praznimi tribunami

Za konec sezone sta se danes v Mariboru pomerili ekipi, ki jo bosta končali s precej različnima stopnjama zadovoljstva. Današnji gostitelji so po burni sezoni v pisarnah, številnih trenerskih menjavah in tudi ob pestrem navijaškem spremljevalnem dogajanju po dveh desetletjih ostali tudi brez evropskih nastopov za naslednjo sezono.

Kidričani pa v prvenstvu sicer niso posebej blesteli, so si pa brez večjih težav priigrali obstanek, zanje pa je bila seveda najpomembnejša lovorika v pokalnem tekmovanju, ki jim je odprla vrata v kvalifikacije za evropsko ligo. Mariborčani, danes na stadionu ni bilo gledalcev, kar je bila prva odslužena tekma kazni zaradi navijaških izgredov na derbiju, so tako ob koncu predvsem popravljali bled vtis s prejšnjih tekem, ko so na sedmih izgubili šestkrat.

Tribune Ljudskega vrta so samevale. Foto: Jure Banfi

Za zadnji nastop v sezoni so ponudili priložnost nekaj mladim adutom, v vratih je bil tako 17-letni Tanej Handanović, v prvi postavi pa še leto mlajši Filip Slana. Zadnjo tekmo v vijoličastem pa je igral izkušeni veteran Hilal Soudani. Bolje so začeli gostitelji in že prvo nevarnejšo akcijo v osmi minuti končali z golom, ko je po podaji Čedomirja Bumbića z leve strani v polno zadel Ali Reghba.

Benjamin Tetteh je s podajo v 73. minuti dobro zaposlil še enega mladca, Tai Primc pa je bil natančen in se pri šele 17 letih in 23 dneh vpisal v zgodovino kluba kot najmlajši prvoligaški strelec. Je pa potem v zadnjih trenutkih tekme do svojega gola le prišel tudi Tetteh, ki je po podaji Luisa Carrera preigral Florijana Raduho za končnih 3:0.

Celjani visoko zmagali v Ajdovščini

Polovica zadnjega kroga je bila končana že v petek zvečer. Novi državni prvaki Celjani so v Ajdovščini zmagali s štirimi goli v prvem polčasu (4:0). Dvakrat je zadel Nikita Josifov in tako skočil na prvo mesto lestvice strelec (12 golov). Preostala dva gola sta dosegla Rudi Požeg Vancaš in Armandas Kučys.

Celjani so za konec visoko slavili. Foto: Aleš Fevžer

Za Primorje je bil obračun pomembna priprava na dve precej pomembnejši tekmi. Varovanci Tončija Žlogarja si bodo v kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL poskušali zagotoviti prvoligaški status tudi za prihodnjo sezono. Nasprotnik bo lendavska Nafta, ki je z remijem v zadnjem krogu zapravila drugoligaški naslov.

Brez kakršnegakoli pritiska so v domžalskem športnem parku igrali nogometaši Radomelj in Mure (3:2). Zmagoviti gol je v 74. minuti zabil Patrik Klančir. Pred tem se je z dvema zadetkoma izkazal Vanja Pelko.

