Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
27. 5. 2026,
13.09

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Krševan Santini nogomet NK Aluminij

Sreda, 27. 5. 2026, 13.09

10 minut

Kidričevo

Krševan Santini postal športni direktor Aluminija

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Krševan Santini | Krševan Santini je postal športni direktor Aluminija. | Foto NK Aluminij

Krševan Santini je postal športni direktor Aluminija.

Foto: NK Aluminij

Nogometni klub Aluminij Kidričevo bo v novo sezono vstopil z novim športnim direktorjem. Namesto Roberta Kodermana, ki je postal predsednik kluba, bo vlogo športnega direktorja opravljal Krševan Santini, je v sporočilu za javnost zapisal NK Aluminij.

Robert Koderman je kot športni direktor pustil pomemben pečat v klubu. V času njegovega delovanja je Aluminij osvojil naslov prvaka v 2. slovenski nogometni ligi, se vrnil med slovensko nogometno elito ter letošnjo sezono Prve lige Telemach zaključil na sedmem mestu. Ob tem je članska ekipa zgodovinsko sezono kronala z osvojitvijo pokalne lovorike.

"Imenovanje Krševan Santinija na mesto športnega direktorja predstavlja pomemben korak v nadaljnjem razvoju Aluminija. Gre za novo, jasno opredeljeno profesionalno funkcijo, s katero želimo dodatno okrepiti športni del kluba, nadgradit obstoječe delo in zagotovit še bolj sistematičen pristop k razvoju članske ekipe, nogometne šole ter dolgoročne športne strategije. Sam bom kot predsednik svojo energijo in odgovornost usmeril predvsem v delovanje kluba na višji, organizacijski in strateški ravni," je ob tem dejal Koderman.

Kasper Schmeichel
Sportal Poškodba je prehuda, veteran napovedal upokojitev
Alexia Putellas
Sportal Konec ere: Po 14 letih se poslavlja od Barcelone
Srečko Katanec
Sportal Čudežni podvig, kakršnega Evropa še ni videla. Zasluge si lasti tudi legendarni Slovenec.
Krševan Santini nogomet NK Aluminij
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.