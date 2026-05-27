Nogometni klub Aluminij Kidričevo bo v novo sezono vstopil z novim športnim direktorjem. Namesto Roberta Kodermana, ki je postal predsednik kluba, bo vlogo športnega direktorja opravljal Krševan Santini, je v sporočilu za javnost zapisal NK Aluminij.

Robert Koderman je kot športni direktor pustil pomemben pečat v klubu. V času njegovega delovanja je Aluminij osvojil naslov prvaka v 2. slovenski nogometni ligi, se vrnil med slovensko nogometno elito ter letošnjo sezono Prve lige Telemach zaključil na sedmem mestu. Ob tem je članska ekipa zgodovinsko sezono kronala z osvojitvijo pokalne lovorike.

"Imenovanje Krševan Santinija na mesto športnega direktorja predstavlja pomemben korak v nadaljnjem razvoju Aluminija. Gre za novo, jasno opredeljeno profesionalno funkcijo, s katero želimo dodatno okrepiti športni del kluba, nadgradit obstoječe delo in zagotovit še bolj sistematičen pristop k razvoju članske ekipe, nogometne šole ter dolgoročne športne strategije. Sam bom kot predsednik svojo energijo in odgovornost usmeril predvsem v delovanje kluba na višji, organizacijski in strateški ravni," je ob tem dejal Koderman.