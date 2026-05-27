Prva tekma z veliko goli, na Kodeljevem pa zmaga Celju

Kultna ljubljanska dvorana na Kodeljevem je bila v sredo zvečer prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja Pivovarne Laško. Dobili so jo gostje, z 42:38. Rokometaši Trima iz Trebnjega pa so na prvi tekmi za tretje mesto premagali Slovenj Gradec s 36:34.

Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem v Ljubljani dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v sezoni 2025/26 bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog, ki se bo pričela ob 17.30, v primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma šestega junija v Ljubljani.

V prvem finalnem obračunu sta ekipi prikazali "revolveraško" predstavo. V prvem polčasu je bilo doseženih kar 43, v drugem pa 37 golov.

Tekmo so bolje odprli izbranci domačega trenerja Uroša Zormana, ki so si dvakrat priigrali prednost treh golov (6:3 in 9:6), a rokometaši iz knežjega mesta, ki so v Ljubljano pripotovali brez krilnega igralca in pomembnega člana uvodne postave Luke Perića, so bili vseskozi blizu. Gosti so med 19. in 21. minuto naredili delni izid 4:0 in zaostanek 12:14 spremenili v vodstvo s 16:14, po obojestranskem festivalu golov pa so se na veliki odmor odpravili s prednostjo enega gola (22:21).

Izbranci gostujočega trenerja Klemna Luzarja so v prvi polovici drugega polčasa prikazali še bolj udarno predstavo. V 35. minuti so si po golu Lucijana Korošca prvič priigrali prednost treh golov (27:24), tri minute kasneje pa je eden najbolj obetavnih rokometnih igralcev Aljuš Anžič povišal na 29:25. Ljubljančani tudi v nadaljevanju niso našli recepta za poletno igro Celjanov. Ob tem so naredili tudi številne tehnične napake, vse njihove slabosti pa so s pridom izkoristili sproščeni gosti, ki so si devet minut pred koncem dvoboja po golu Žiga Grabarja priigrali prednost štirih zadetkov (36:32).

V celjski ekipi je bil na prvi finalni tekmi najučinkovitejši Aljuš Anžič z desetimi goli, Lucijan Korošec in Žiga Grabar pa sta za zmago prispevala po pet zadetkov. Staš Slatinek Jovičič in Ilija Brozović sta za ljubljansko ekipo dosegla po sedem golov.

Trimu prva tekma za tretje mesto za dva gola

Izbranci velenjskega trenerja na trebanjski klopi Branka Tamšeta so vodili od prve do zadnje minute, v sami končnici pa zavoljo neodgovorne igre ogrozili svojo zmago. V 47. minuti so imeli prednost osmih golov (32:24), nato pa so izbranci Žige Lesjaka v naslednjih osmih minutah naredili delni izid 7:0 in znižali na 31:32.

Gostitelji so v prelomnih trenutkih dvoboja le strnili svoje vrste in dosegli načrtovano zmago, odločilni gol pri vodstvu 35:34 pa je v izdihljajih tekme zabil Marko Kotar. Pri Trimu sta bila najučinkovitejša Jaka Soršak z 11 in Kotar z osmimi goli, medtem ko je vratar Urban Lesjak zbral 13 obramb. Pri Slovenj Gradcu je Tjaž Štalekar dosegel devet, Tomislav Špruk pa osem zadetkov.

Liga NLB, finale in boj za tretje mesto, prvi tekmi

Sreda, 27. maj:

Finale lige NLB in boj za tretje mesto Slovan - Celje Pivovarna Laško /0:1/

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec /1:0/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

