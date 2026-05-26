Torek, 26. 5. 2026, 9.08

Olimpija zaradi navijačev ob 2.000 evrov

NK Olimpija : NK Bravo | Nogometaši Brava so Olimpijo premagali z 2:1. | Foto Aleš Fevžer

Nogometaši Brava so Olimpijo premagali z 2:1.

Foto: Aleš Fevžer

Tudi zadnja tekma sezone Prve lige Telemach 2025/26 ni minila brez incidentov na tribunah. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po ljubljanskem derbiju globo izdal gostujoči zasedbi Olimpije. Nešportno in neprimerno vedenje navijačev bo Olimpijino blagajno olajšalo za okroglih dva tisoč evrov.

Nogometaši Brava so sicer na zadnji tekmi zadnjega, 36. kroga Prve lige Telemach v mestnem derbiju v Ljubljani premagali Olimpijo z 2:1 (0:1).

Nogometaši Maribora pa so na tekmi zadnjega kroga domačega prvenstva premagali Aluminij s 3:0 (1:0), vendar pred praznimi tribunami stadiona Ljudski vrt.

Šlo je za prvo odsluženo tekmo kazni zaradi navijaških izgredov na večnem derbiju.

Zaradi izgredov svojih privržencev na tekmi 34. kroga PLT proti Olimpiji je disciplinski organ izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov, ob tem pa bo Maribor naslednjih pet tekem, štiri v sezoni 2026/27, v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. Olimpija je tekmo za zeleno mizo dobila s 3:0.

