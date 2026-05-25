Josip Iličić najboljši igralec 1. SNL, Koper pometel s konkurenco

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je objavil najboljše v sezoni 2025/26 v Prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac, in trenerja, to je dobil Zoran Zeljković.

Josip Iličić je v izboru za najboljšega igralca prejel 33,03 odstotka glasov, sledila sta Celjana Juanjo Nieto (9,82) in Nikita Josifov (9,58). Celjani so zasedli tudi naslednja mesta - Svit Sešlar, Žan Karničnik, Mario Kvesić in nekdanji član Celja Franko Kovačević.

Tesnejša je bila odločitev pri najboljšem trenerju. Zoran Zeljković je dobil 34,14 odstotka, Aleš Arnol iz Brava 26,34, nekdanji strateg Celja Albert Riera pa 15,99. Jura Arsić, ki je z Aluminijem osvojil pokalno tekmovanje, je bil četrti (10,31).

Najboljšo enajsterico sezone, tako imenovano Spins XI, pa sestavljajo vratar Kopra Metod Jurhar, branilci Žan Karničnik (Celje), Maj Mittendorfer (Koper), Juanjo Nieto (Celje) in Enej Klampfer (Radomlje), vezisti Nikita Josifov (Celje), Svit Sešlar (Celje) in Martin Pečar (Bravo) ter napadalci Josip Iličić (Koper), Franko Kovačević in Andraž Ruedl (Koper).

Kot so pojasnili pri Spinsu, so pri izboru najboljših sodelovali nogometaši 1. SNL, člani Spinsa, nogometni trenerji, novinarji dvanajstih športnih redakcij največjih slovenskih medijskih hiš in javnost oziroma navijači, s skupno 1850 oddanimi glasovi.