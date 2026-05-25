"Ob uvrstitvi v 1. SNL smo prejeli mnogo čestitk, a ena izmed njih izstopa, zato jo objavljamo," je novopečeni prvoligaški klub Brinje Grosuplje na socialnem omrežju izpostavil prav posebno čestitko, ki jo je drugoligaškim prvakom namenil največji tekmec Nafta. Lendavčani so z ganljivim zapisom poskrbeli za prekrasno fair-play potezo, ki ji je zaploskala vsa Slovenija.

"Spoštovani športni prijatelji. Ob trdo prigarani in popolnoma zasluženi osvojitvi naslova v 2. SNL vam v imenu NK Nafta 1903 izrekamo iskrene čestitke in globoko spoštovanje. S tem zgodovinskim dosežkom ste generacijam navijačev, simpatizerjev, predvsem pa mladih nogometašev vlili ponos, vero v sebe in svoje sposobnosti, ter jih motivirali za ukvarjanje z najlepšim športom na svetu. Po mesecih osredotočenosti in trdega dela so zdaj na vrsti dnevi praznovanja in ponosa. Izkoristite jih v največji možni meri. Zaslužili ste si," je Nafta v obdobju silnega razočaranja, ki se je po zapravljeni priložnosti v boju za drugoligaški naslov prikradlo v njene vrste, navdušila s plemenito čestitko, v kateri je zajela bistvo uspeha NK Brinje Grosuplje.

Drugoligaški klub z neprimerno manjšim proračunom od Nafte, ki prisega zlasti na mlade in domače slovenske igralce, je s svojim imenitnim vzponom, ki sta ga v tej sezoni zaznamovala drugoligaški naslov in nastop v finalu pokalnega tekmovanja, očaral tudi največjega rivala. Ravno tistega, ki mu je v dramatičnem zaključku 2. SNL pokvaril načrte in senzacionalno kot prvi prečkal ciljno črto. Lendavčani so to športno priznali in naklonili spoštovanje strategiji Brinja, ki žanje uspehe.

Nafta zapravila kar dve zaključni žogici

Spomnimo, da je NK Brinje Grosuplje z uvrstitvijo v prvo ligo spisal eno najlepših slovenskih nogometnih pravljic. Po razburljivem dogajanju v zadnjih krogih drugoligaškega tekmovanja je prehitel dolgo časa vodilno Nafto in postal prvak. Lendavčani so v zaključku tekmovanja zapravili kar dve zaključni žogi.

Brinje je proti Nafti v tej sezoni osvojil kar štiri od šestih možnih točk. Foto: Aleš Fevžer

Najprej so doživeli prvi poraz v sezoni, to se jim je v predzadnjem krogu zgodilo prav na gostovanju v Grosuplju (1:2), kjer bi v primeru pozitivnega rezultata že lahko proslavljali napredovanje med elito, nato pa se jim je zalomilo še doma proti Triglavu (1:1). Prekmurci so tako zapravili izjemno priložnost za osvojitev naslova, tako da je v vrstah Nafte prisotno veliko razočaranje. Lendavčani pa s tem še niso zapravili zadnje možnosti za napredovanje. Popravni izpit jih čaka v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL, kjer se bodo 27. in 31. maja pomerili proti Primorju, najslabšemu članu prvoligaške deveterice v sezoni 2025/26.

Na omenjenih tekmah jim želi veliko sreče Brinje Grosuplje. "Hvala NK Nafta 1903 za čestitko in izkazano spoštovanje. Bili ste izjemen tekmec. Še kako pa po 13. maju 2026 tudi mi razumemo vaše razočaranje. Vemo, da boli, a že jutri je nova priložnost, ki lahko pripelje do želenega cilja. Srečno NK Nafta 1903, v sredo in nedeljo v kvalifikacijah za 1. SNL," so zapisali Grosupeljčani. Podobno nezadovoljstvo in razočaranje nad zapravljeno priložnostjo za velikanskim uspehom so namreč sami čutili 13. maja, ko so po viteškem boju v Celju ostali brez pokalne lovorike (in Evrope) proti Aluminiju.

Grosuplje bo v sezoni 2026/27 prvič v zgodovini prizorišče prvoligaških srečanj. Foto: Aleš Fevžer

V taboru Brinja so takrat pod taktirko Gorana Markovića vendarle poskrbeli, da ekipa ni predolgo žalovala, ampak se hitro posvetili preostalim drugoligaškim izzivom. Opravili so jih fantastično in si z dvema zmagama, padla sta Nafta in Bilje, prvič v klubski zgodovini zagotovili napredovanje med slovensko klubsko elito. Bodo podobno hitro preboleli šok po zapravljenih zaključnih žogicah za preboj v 1. SNL tudi nogometaši Nafte? Odgovor bo znan že konec meseca.