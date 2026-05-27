Kasper Schmeichel Celtic Glasgow poškodba nogomet konec kariere

Poškodba rame je prezahtevna

Kasper Schmeichel se bo po sezoni upokojil

Kasper Schmeichel | Kasper Schmeichel je napovedal konec kariere. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Danski nogometni vratar Kasper Schmeichel je napovedal, da se bo zaradi težje poškodbe rame po izteku pogodbe s Celticom iz Glasgowa konec junija upokojil.

Vratar Celtic Glasgowa Kasper Schmeichel je sprejel zahtevno odločitev. Po težji poškodbi rame, ki se je zgodila lani na reprezentančni tekmi, stanje pa se je močno poslabšalo pozimi med klubsko sezono, se je želel vrniti, a je zdaj sporočil, da bo po koncu sezone končal kariero.

"Praktično vse je šlo narobe. Čaka me od deset do 12 mesecev rehabilitacije. Ne vem, kako naprej. Morda sem svojo zadnjo tekmo že odigral. Nogometaš sem bil od dneva, ko sem se rodil. Ta misel je uničujoča. Vse skupaj trenutno težko dojemam," je dejal pred dobrima dvema mesecema, zdaj pa je v čustveni izjavi za danski TV2 razkril, da je konec profesionalne nogometne poti tu.

"Ko mi junija poteče pogodba s Celticom, bom končal aktivno nogometno kariero. Z različnimi kirurgi in strokovnjaki sem se posvetoval glede rame, rekli so mi, da ne morem pričakovati vrnitve k vrhunskemu nogometu. V sebi sem veliko premleval in razmišljal, verjamem, da je zdaj pravi čas," je slovo napovedal 39-letni čuvaj mreže, za katerim je uspešna kariera na Otoku.

Zaznamovalo jo je več kot desetletje dolgo igranje za Leicester City, s katerim je leta 2016 presenetljivo postal angleški prvak, pet let kasneje pa so osvojili tudi pokal.

Med drugim je igral še za Nico in Anderlecht, nekaj tekem je zbral tudi za Manchester City, leta 2024 pa se je v Glasgowu pridružil Celticu, s katerim je osvojil več lovorik.

Dolga leta je, tako kot sloviti oče Peter, branil za dansko reprezentanco. Zbral je 120 nastopov, z rojaki pa nastopil na dveh svetovnih in evropskih prvenstvih.

