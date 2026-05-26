Pri slovenskem nogometnem prvoligašu iz prestolnice Olimpiji so po sezoni za pozabo prekinili sodelovanje s petimi igralci. Med njimi je tudi nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Kurtić. Tudi iz Maribora odhaja pet nogometašev, med njimi Pijus Širvys in Jan Repas..

Ob Agustinu Doffu in Ahmetu Muhamedbegoviću se od zmajev poslavljajo še trije nogometaši. Alex Blanco, Kelvin Ofori in Jasmin Kurtić ob izteku pogodb končujejo svojo pot v NK Olimpija Ljubljana.

Nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Kurtić se je po dolgi karieri v Italiji vrnil v prvo ligo in z zmaji podpisal pogodbo do konca sezone. Olimpijin strokovni štab s Kurtićem ni podaljšal sodelovanja. Kurtić je največji pečat v svoji karieri pustil v Italiji, kjer je v elitni serie A zbral skoraj 300 nastopov. Belokranjec je skupno kar deset let nosil dres Palerma, Sassuola, Atalante, Torina, Parme, Fiorentine in Spala. Pred prihodom v Ljubljano se je preizkusil še v Grčiji (Paok) in Romuniji (Univ. Craiova), igral pa je tudi za Südtirol v serie B.

Alex Blanco Foto: Aleš Fevžer

Blanco se je zmajem pridružil pred začetkom lanske sezone, v kateri so zeleno-beli osvojili naslov državnega prvaka. S klubom je nastopil tudi v uspešni evropski kampanji, v kateri se je Španec med strelce vpisal proti Heidenheimu, LASK in Cercle Bruggeu. Skupno je v dresu Olimpije zbral 70 nastopov, devet zadetkov in štiri asistence.

Krilni napadalec Kelvin Ofori je v Ljubljani nastopal kot posojeni nogometaš Slovana iz Bratislave. V spomladanskem delu sezone je na 14 tekmah dosegel en zadetek in prispeval eno asistenco. "Vsem trem se v klubu zahvaljujemo za njihov doprinos in jim želimo veliko uspeha na nadaljnji poti," so zapisali pri Olimpiji.

Pri Olimpiji so predstavili še eno kadrovsko zadevo. Selekcijo do 19 let bo v prihodnje vodil Dejan Dončić, izkušeni trener z bogatimi izkušnjami pri razvoju mladih nogometašev. Vrsto let je uspešno deloval v Domžalah, v svoji karieri pa je vodil tudi članski ekipi Triglava in Nafte. V sezoni 2023/24 je osvojil naslov mladinskega državnega prvaka, kar želi v novi sezoni v barvah zmajev tudi ponoviti.

Peterica odhaja tudi iz Maribora

Jan Repas Foto: Jure Banfi "Zaključek sezone pomeni tudi konec nekaterih skupnih zgodb. S slovesom od številnih dolgoletnih članov, ki so pustili globoko sled v vijoličastem. Pogodbe, ki se iztekajo ob koncu sezone 2025/26, ne bodo podaljšane," so sporočili iz NK Maribor. "Potrdimo lahko pet odhodov: Jan Repas (227 tekem, 27 golov, kot največja zapuščina pa - naslov prvaka 2022), Hilal Soudani (97 tekem, 36 golov, 2x zapored Vijol'čni bojevnik), Pijus Širvys (81 nastopov), Sheyi Ojo (63) in Luka Krajnc (43) zapuščajo Ljudski vrt."

Desni bočni branilec Pijus Širvys pa se poslavlja od slovenskega nogometnega prvoligaša iz Maribora. Litovec je v Ljudski vrt prišel pozimi 2024 iz kluba Panevežys, kjer je pred prihodom v Slovenijo veljal za enega najboljših posameznikov litovske lige. Njegova zgodba z Mariborom se je končala, je na spletnih straneh poročal mariborski Večer.

Pijus Širvys se poslavlja od Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Osemindvajsetletnik je bil standardni član začetne enajsterice Maribora, ki z Litovcem ni obnovila sodelovanja. Litovski reprezentant, ki je prav v mestu ob Dravi s partnerko povil prvega otroka, je za Maribor zbral 80 nastopov, prispeval je štiri gole in sedem asistenc. "V tem izjemnem klubu sem preživel najlepša leta svojega življenja. Z družino smo se v mesto in ljudi zaljubili prvi dan. Imel sem priložnost spoznati kulturo in lepote te čudovite dežele, spoznal pa sem prijatelje, ki bodo z mano ostali do konca življenja. S solzami v očeh je čas za slovo. Hvala Bogu za to nepozabno priložnost. Hvala in srečno, Maribor," je Širvys ob koncu sodelovanja in ob slovesu od navijačev in mesta zapisal na Instagramu.