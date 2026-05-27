Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem zaprta vozni in počasni pas v smeri Kopra. Promet tako poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastaja 21-kilometrski zastoj v smeri Kopra, poroča prometnoinformacijski center. Policija je sporočila, da je v nesreči umrl 63-letni voznik osebnega vozila.

Možni obvozi so preko Horjula, Rakitne ali na relaciji Ljubljana-Velike Lašče-Unec. Voznikom, ki se iz Ljubljane odpravljajo proti Kopru, pot vzame skoraj dve uri. Policija je medtem sporočila podrobnosti hude prometne nesreče na primorski avtocesti. Nekaj po 11. uri se je na avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila.

Vozilo obstalo zaradi okvare, sledil je trk

Po doslej zbranih informacijah je voznik zaradi okvare obstal na počasnem pasu, nato pa je vanj od zadaj trčil voznik tovornega vozila. Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku tovornega vozila je pokazal 0,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Na kraju poteka ogled, avtocesta še zaprta

Na kraju nesreče še vedno poteka ogled, pri katerem sodelujeta tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Policija opozarja, da bo avtocesta na tem odseku predvidoma zaprta še eno do dve uri.

Policija poziva k strpnosti in reševalnemu pasu

Policisti voznike pozivajo k strpnosti, upoštevanju navodil in doslednemu ustvarjanju reševalnega pasu. Opozarjajo tudi, naj vozniki, ki so obstali v zastoju, ne izstopajo iz vozil in se ne zadržujejo na vozišču ali odstavnem pasu, saj s tem ogrožajo svojo varnost in ovirajo delo interventnih služb.

Foto: DARS

Foto: DARS

Na zahodni obvoznici na razcepu Kozarje in Logatec v smeri Kopra je zaradi zastojev predvidena enourna zamuda.

Na južni obvoznici, pri priključku Ljubljana Rudnik v smeri Malenc, pa vozniki zaradi zastojev čakajo približno 17 minut.

Zaradi del je promet oviran tudi drugod po državi, zaradi nesreče pa tudi na regionalni cesti Sežana-Divača, v Sežani je oviran promet.

Foto: DARS

Stanje na cestah:

Prometni zastoji:

Potovalni časi: