Cankarjeva nagrada Nini Dragičević za knjigo Nemogoče

Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta je nocoj v Cankarjevem domu v Ljubljani prejela pisateljica in raziskovalka Nina Dragičević za hibridno zbirko Nemogoče. Nagrada znaša 7 tisoč evrov.

Žirija je v utemeljitvi zapisala, da avtorica s knjigo vzpostavi "izrazito relevanten in aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina". Po njihovih besedah delo ne ostaja zgolj pri reviziji zgodovinopisnih vrzeli, temveč razkriva tudi mehanizme, ki so takšen izbris proizvedli kot ideološki konstrukt.

Knjiga o izbrisu skladateljic iz zgodovine

V knjigi Dragičević združuje esej, pripoved, arhivsko gradivo in poetične intervencije ter odpira vprašanja umetniške kanonizacije, kulturnega kapitala in razmerij moči, ki določajo, kdo vstopi v zgodovino in kdo iz nje ostane izrinjen. Žirija je posebej izpostavila tudi razkrivanje paradoksa, da so bile skladateljice pogosto prisotne in izvajane, hkrati pa potisnjene na rob kulturnega prostora.

Po oceni žirije Nemogoče "na novo vzpostavlja zgodovino", pri čemer jo odlikujeta kritična ostrina in hibridna forma, ki širita meje literature in teorije ter odpirata prostor za razmislek o nastajanju kulturnih kanonov.

"Veliki genij" je bil praviloma moški

Dragičević je v pogovoru po podelitvi opozorila, da evropsko zgodovinjenje umetnosti že dolgo ustvarja hierarhično razliko med ustvarjanjem in poustvarjanjem. Kot je dejala, je ustvarjanje tradicionalno povezano s podobo "velikega genija", ki je bil skozi zgodovino praviloma moški, medtem ko so ženske pogosto ostajale potisnjene v ozadje ali zreducirane na vlogo izvajalk.

Po njenem mnenju je eden od razlogov za tak položaj tudi ta, da skladateljica, za razliko od izvajalke ali operne dive, ni prisotna s telesom, zaradi česar postane za družbo manj zanimiva za različne oblike objektivacije.

Od "nemogoče" do "mogoče"

Avtorica je še poudarila, da knjigo začne z besedo "nemogoče", konča pa z "mogoče". Zanima jo predvsem vprašanje, kakšna so naša življenja danes in kakšne možnosti imamo za prihodnost. Kot je dejala, je pomembno aktiviranje in povezovanje v politične skupnosti, ob tem pa je izrazila upanje, da bi lahko bila prihodnost vendarle boljša od tiste, ki so jo imele številne avtorice in avtorji v preteklosti.

Med nominiranci tudi Ajda Bračič in Aljoša Harlamov

Med letošnjimi nominiranci za Cankarjevo nagrado so bili še Ajda Bračič z romanesknim prvencem Kresničevje, Anja Radaljac z romanom Če se ne vrneš, Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje notri je uho ter Aljoša Harlamov s kriminalko Dohtar in Povodni mož.

Po umiku Občine Vrhnika iz kroga glavnih donatorjev so Cankarjevo nagrado letos prvič podelili v Ljubljani. Lani jo je prejela Barbara Korun za pesniško zbirko Vnazaj.