Tai Luka Modrić vsaj dve sezoni v Kidričevem

Igralski mozaik za sezono 2026/27 že sestavljajo tudi v nogometnem klubu Aluminij, iz katerega so sporočili, da so podpisali dveletno pogodbo z domačim veznim nogometašem Taiem Luko Modrićem.

Osemnajstletni Modrić je v letošnji sezoni še kot član mladinske zasedbe, za katero je vknjižil šestindvajset nastopov ter dosegel tudi pet zadetkov, vknjižil tudi prvoligaški debi.

Svoj debitantski nastop je igralec sredine igrišča vpisal v 35. krogu Prve Lige Telemach proti Primorju pred domačimi gledalci, ko je v igro vstopil v 73. minuti.

"Podpis pogodbe mi pomeni veliko. Vem, koliko truda, treningov in odrekanja sem vložil v nogomet. Dejstvo, da je klub prepoznal moj potencial, mi daje dodatno motivacijo in samozavest, da še bolj močno nadaljujem delo. To razumem kot nagrado za dosedanje delo, hkrati pa kot spodbudo, da ostanem discipliniran, delaven in osredotočen na svoje cilje. Zame je to velika priložnost za napredek in dokaz, da se trud vedno opazi," je ob podpisu dejal nogometaš.

