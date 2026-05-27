V Ljubljani iz Save potegnili truplo

Danes ob 14.35 so v reki Savi pri Mednem v Ljubljani opazili človeško truplo. Na kraj so napotili gasilce Gasilske brigade Ljubljana, ki so s pomočjo kajakaša in rafta iz kajak-kanu kluba truplo locirali nekoliko nižje od mesta prvotnega opažanja.

Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so gasilci truplo potegnili do brega in ga predali pristojnim službam.

Kot so še navedli, bodo nadaljnje postopke in ugotavljanje okoliščin smrti opravile pristojne službe.

Za zdaj več informacij o identiteti osebe ali vzroku smrti ni znanih.