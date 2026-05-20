Victor Sanchez: Boli me, ko vidim, kaj se dogaja z Olimpijo

Victor Sanchez je v sezoni 2024/25 z Olimpijo osvojil naslov državnega prvaka, obramba naslova pa se je za Ljubljančane po njegovem odhodu končala klavrno. Španec je ta teden z zamudo na Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa (SPINS) prejel nagrado za najboljšega trenerja prejšnje sezone. Ob tem se je dotaknil tudi trenutnega dogajanja v slovenskem nogometu.

Sedem točk naskoka pred Mariborom. Toliko je v minuli sezoni ob koncu prvenstva znašala prednost ljubljanske Olimpije pred večnimi rivali iz štajerske prestolnice. V številnih pogledih je bila za zmaje to zgodovinska sezona, v kateri so med drugim zaigrali tudi v izločilnih bojih konferenčne lige, kljub temu pa je poletje prineslo novo trenersko menjavo.

Victor Sanchez ni našel skupnega jezika z upravo ljubljanskega kluba, nasledil ga je Portugalec Jorge Simao, ki pa se je po klavrnih nastopih v evropskih kvalifikacijah po hitrem postopku poslovil od Olimpije. Danes so zeleno-beli daleč od slave, ki so jo uživali pred letom dni. Prvenstvo zaključujejo na četrtem mestu, brez evropske vozovnice in pripadajočih nagrad.

Nekdanji nogometaš madridskega Reala se je iz Ljubljane odpravil čez mejo, sedel je na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke, kjer je bil sicer neuspešen v obrambi naslova, njegova prihodnost na Kvarnerju je pod velikim vprašajem, a ni nobenega dvoma, da imajo navijači Olimpije na Sancheza prijetne spomine.

Da gredo občutki v obeh smereh, je v središču prestolnice v torek potrdil tudi 50-letni strateg, ki je z zamudo prejel nagrado za najboljšega trenerja prejšnje sezone po izboru SPINS. Kot je pojasnil prvi mož sindikata Dejan Stefanović, do predaje lani ni prišlo zaradi nesoglasij z vodstvom ljubljanskega kluba.

Victor Sanchez je v letošnji sezoni z Rijeko na Hrvaškem zaostal za glavnima tekmecema, Dinamom in Hajdukom. Foto: Guliverimage

Olimpija ostaja v njegovem srcu

"Lepo se je vrniti v Ljubljano, na to mesto me veže veliko zelo lepih spominov. Hvala vsem, ki so glasovali zame. Te nagrade zame nikoli niso predstavljale individualnega priznanja, to je priznanje za celoten strokovni štab, za vse moje sodelavce. Za nagrado so zaslužni tudi vsi igralci, iz njih izhaja vse. Hvaležen sem Olimpiji, ki mi je dala priložnost, da sem spoznal to čudovito mesto in državo. Olimpija ostaja v mojem srcu, ta nagrada pa je lep spomin na vse, kar nam je uspelo v lanski sezoni. Hvala navijačem - zaradi njih lahko počnemo, kar počnemo. Hvala moji ženi, ker sem zaradi nje postal trener," je dal ob prevzemu nagrade vedeti Sanchez. Pojasnil je tudi ozadje njegovega odhoda iz zmajevega gnezda.

Olimpija se nikoli ni uradno poslovila od trenerja, ki je zmajem v sezoni 2024/25 prinesel državni naslov. Foto: www.alesfevzer.com

"Zakaj niste slišali moje plati zgodbe? Ker me nihče ni vprašal, kakšna je moja plat. Nihče ni pristopil do mene in vprašal, kaj se dogaja. Najbrž je dovolj zgovorno že dejstvo, da se klub uradno nikoli ni poslovil od mene. Zakaj ne, je vprašanje za odgovorne. Razumeli boste, da na tem mestu ne želim na dolgo in široko razpravljati o tej temi, ker bi s tem delal krivico sindikatu, ki me je prijazno povabil na prevzem te nagrade. Hkrati imam veljavno pogodbo s trenutnim klubom, zato ne želim govoriti o moji prihodnosti," pravi Španec.

Njegove trditve sicer težko potrdimo. Zanimanja za njegovo plat zgodbe ni manjkalo, a ostalo je pri pojasnilu Adama Deliusa (in desne roke predsednika Olimpije Igorja Barišića), da je trener zdaj že nekdanjih prvakov v finančnem smislu preprosto zahteval preveč.

Premagali smo Hajduk, tudi to šteje

Z Rijeko ni uspel ubraniti naslova hrvaškega prvaka, v finalu pokala je prav tako moral priznati premoč zagrebškemu Dinamu. Zdi se, da je njegova pot v pristaniškem mestu vsaj za zdaj zaključena, čeprav Rijeko v soboto čaka še zadnja tekma sezone proti Gorici.

"Mislim, da je za Rijeko ne glede na vse uspešna sezona. Nismo osvojili lovorike, smo si pa zagotovili mesto v Evropi, kar je bil osnovni cilj. Težko je konkurirati Dinamu in Hajduku, sploh Dinamo je bil letos resnično osredotočen na domači fronti, za Zagrebčani je odlična sezona, Rijeka pa je bila tista, ki jim je na medsebojnih tekmah povzročala največ težav. Drži, razlika je na koncu velika, a je Rijeka veliko energije vložila tudi v to, da izpolni evropski cilj in se po več kot 40 letih prebije iz skupinskega dela. Uspelo nam je še nekaj pomembnega; ko sem prišel v klub, sem praktično od vseh slišal, da je treba premagati Hajduk. Takšna rivalstva so duša nogometa in vknjižili smo najvišjo zmago v zgodovini jadranskih derbijev, prav tako smo tekmeca izločili iz pokala, tudi to nekaj šteje," je črto pod sezono na Hrvaškem potegnil Sanchez.

Victor Sanchez je Olimpijo popeljal do play-offa konferenčne lige, kjer je bil boljši banjaluški Borac. Foto: Jure Banfi

Žal mi je navijačev Olimpije in Maribora

Koliko je nekdanji nogometaš, ki je s kraljevim klubom osvojil tudi ligo prvakov, vseeno uspel spremljati dogajanje na slovenskih zelenicah? Kaj si misli o klavrnem zaključku sezone za njegov nekdanji klub?

Sanchez se po vsej verjetnosti poslavlja od Rijeke. Kje bo našel naslednjo trenersko službo? Foto: Guliverimage

"To je boleče. Boli me, ko vidim, kaj se dogaja z Olimpijo. Kot sem rekel, je ta klub ostal v mojem srcu. Večno bom hvaležen za priložnost, za čas, ki sem ga preživel tukaj, za čas, v katerem je uživala tudi moja družina. Trudil sem se po najboljših močeh, je pa dejstvo, da je težko držati konstantno formo skozi celotno sezono. Sploh ko klub iz takšnega okolja igra še na evropskih odrih. Veliko je ekip, ki se prebijejo v izločilne boje katerega od evropskih tekmovanj, nato pa na domačih tleh plačajo visoko ceno za to. Lahko preverite - v konferenčni ligi je šest klubov od osmih, ki so zaigrali v četrtfinalu, v državnem prvenstvu izven mest, ki v prihodnji sezoni vodijo v Evropo," poudarja Španec.

Kaj je razlog, da najtrofejnejša slovenska kluba prvenstvo zaključujeta za vodilno trojico?

"Nisem pravi naslov za to. Kot sem rekel, sem stvari spremljal z enim očesom. Celje je v prvem delu prišlo do prednosti, podobno kot mi prejšnjo sezono. Potem se v drugem delu sezone kot resen tekmec pokažeta Bravo in Koper, spomnim se, da sta bila oba kluba tudi za nas trd oreh. Ne gre le za Olimpijo in Maribor. Nam je uspelo zadržati prednost, enako je letos uspelo tudi Celju. Žal mi je navijačev Olimpije in Maribora, zdi se mi, da sta kluba nekoliko zaspala med prestopnim rokom, zdaj morata oba kluba razmisliti o tem, kaj je treba izboljšati, da se v naslednji sezoni vrneta močnejša," odgovarja Sanchez.

Victor Sanchez je v vseh tekmovanjih vodil Olimpijo na 55 tekmah. Dosegel je 33 zmag, 14 remijev in le 8 porazov, razlika v zadetkih pa znaša izjemnih +64. Osvojil je 1. SNL in postal prvi trener, ki je popeljal Olimpijo v izločilne boje konferenčne lige. V Evropi je vknjižil kar osem zmag. Največ med vsemi trenerji v zgodovini kluba. Neporažen je bil v uvodnih 17 tekmah in to v kar treh različnih tekmovanjih (prva liga, pokal in Evropa). Takšnega niza ni v 105-letni zgodovini Olimpije dosegel nihče drug izmed trenerjev. Niz njegove neporaženosti je prekinil šele Koper z zmago v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer V jesenskem delu 1. SNL je Olimpija prejela le šest zadetkov, kar ni v tem obdobju uspelo še nobenemu trenerju zmajev. Postal je šele tretji trener v zgodovini kluba, ki je zmagal na vsaki možni uvodni tekmi (liga, pokal in Evropa). Je prvi trener v zgodovini Olimpije, ki ni na uvodnih šestih evropskih tekmah doživel poraza. Olimpija je pod njegovim vodstvom zasedla višje mesto v konferenčni ligi kot denimo Heidenheim (Nemčija) ali poznejši finalist Real Betis (Španija). Le dva trenerja v zgodovini Olimpije sta zmagala na svojih uvodnih treh tekmah (v vseh tekmovanjih) brez prejetega zadetka. Le Luka Elsner leta 2016 in Victor Sanchez del Amo (2024). Olimpijo je od leta 1966, ko je odigrala prvo mednarodno srečanje, vodilo 27 trenerjev. Sanchez je prvi, ki je dobil vse tri uvodne tekme. Vir: OptaŽabar

Aluminij kot največje presenečenje

Čeprav je šele prevzel svojo nagrado, smo nekdanjemu strategu Olimpije postavili tudi vprašanje, kdo je po njegovem mnenju favorit za njegovega naslednika. SPINS je medtem že odprl glasovanje za priznanja v sezoni 2025/26.

"Težko je. Težko, ker je več različnih zornih kotov. Jasno je, da pomembno vlogo igra to, kdo je osvojil prvenstvo. To je težko, dolgo tekmovanje, ampak iz mojega zornega kota je pomembno tudi to, kdo je tekmoval na različnih frontah in kaj je tam pokazal. Upoštevati je treba tudi to. Če tekmuješ v Evropi, te čaka precej več dela, ko gre za prvenstvo in pokal. Zato sem tako ponosen na to, kar nam je uspelo z Olimpijo. Samo največjim klubom uspeva beležiti dobre rezultate v Evropi in hkrati doma. Za to potrebuješ pravo mentaliteto, tudi širino kadra. Če upoštevam vse to, je za moje pojme odlično delo opravil Aluminij kot zmagovalec pokala. Nočem biti nepošten do kolegov, zato vam ne želim dati imen. Vseeno je bil od začetka sezone zame največje pozitivno presenečenje Aluminij. Jasno, odlično delo sta opravila tudi Koper in Bravo, a vseeno," je zaključil Španec, ki je Olimpijo kot prvi popeljal v play-off konferenčne lige.