Avtor:
M. P.

Sreda,
27. 5. 2026,
16.30

Matjaž Kek novi trener Rijeke?

Uradno: Victor Sanchez ni več trener HNK Rijeka

Victor Sanchez Rijeka | Victor Sanchez je na klopi Rijeke oddelal samo eno sezono. | Foto Guliverimage

Victor Sanchez je na klopi Rijeke oddelal samo eno sezono.

Foto: Guliverimage

Trener zadnje šampionske ekipe NK Olimpija Victor Sanchez ni več trener HNK Rijeka. Uradna potrditev je z Rujevice prišla v sredo popoldne. Španec je pred dnevi namignil, da na njegovo mesto prihaja Matjaž Kek. In kam odhaja Sanchez? Portal časnika Ekipa ugiba, da na klop NK Maribor.

Iz HNK Rijeka so sporočili, da Victor Sanchez ni več trener njihove članske ekipe, saj je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe. Španec je ekipo z Rujevice prevzel lani, ko je nasledil Radomirja Đalovića. Takrat so bili na sedmem mestu hrvaške lige, sezono pa so končali na četrtem mestu, kar jim prinaša kvalifikacije za konferenčno ligo. Na 31 tekmah domače lige so s Sanchezem zmagali samo 13-krat in za prvakom Dinamom zaostali za kar 33 točk. Bolje jim je šlo v konferenčni ligi, saj so se uvrstili v izločilne boje. 

"Če je Matjaž Kek nov trener, Rijeka ne more biti v boljših rokah. Želim mu vse najboljše," je po zadnji tekmi na klopi Rijeke dejal Sanchez. A kot poroča Sportklub se nekdanji selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek še ni dogovoril za vrnitev na klop kluba, ki ga je uspešno vodil med letoma 2013 in 2018. "Pustimo času čas, prvenstva bo hitro konec in klubi se bodo odločili za novo strategijo. Zdaj je v hrvaškem prostoru zelo, zelo močan Dinamo, mene pa zanimajo samo zmage …" je nedavno v oddaji Pod prečko dejal Kek.

