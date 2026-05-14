Praška Slavia na praznem stadionu vendarle do naslova

Nogometaši praške Slavie so novi češki prvaki. To so si zagotovili z zmago 5:1 na domačem igrišču proti Jabloncu, dva kroga pred koncem imajo sedem točk prednosti pred mestnim tekmecem Sparto.

Slavia bi morala postati prvak že konec prejšnjega tedna, ko je bila v neposrednem obračunu s Sparto do sodniškega dodatka vodila s 3:2. Toda njeni navijači so še pred zadnjim sodniškim žvižgom vdrli na igrišče, na njem povzročili kaos, z baklami so tudi začeli obmetavati tekmečeve navijače.

Zaradi incidenta tekme niso odigrali do konca, češka zveza jo je registrirala z izidom 0:3, Sparto pa kaznovala s plačilom 10 milijonov kron (412.000 evrov) in prepovedjo obiska na njenem stadionu na štirih tekmah. Prvo brez občinstva je že odigrala proti Jabloncu.

Za Sparto je to drugi naslov zapovrstjo, 22. v zgodovini in deveti, od kar sta se Češka in Slovaška ločili.