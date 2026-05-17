Olimpija strla odpor mlinarjev, Maribor razočaral v Murski Soboti

Prvak Celje je po derbiju 35. kroga 1. SNL s Koprom (1:2) dvignil v zrak kanto. Zabava bi bila lahko še izdatnejša, a so jo z zmago z 2:1 pokvarili kanarčki. Pokalni zmagovalec Aluminij in Primorje sta se razšla brez zadetkov (0:0). Maribor je po hudi kazni, ki ga je doletela zaradi navijaških incidentov na večnem derbiju, doletelo novo razočaranje. Na gostovanju v Murski Soboti je ostal praznih rok (1:2), Mura pa je uvodni zadetek dosegla že po 22 sekundah! Olimpija je v Stožicah na krilih dvakratnega strelca Pedra Lucasa ugnala Radomlje z 2:1. Čeprav je v Prvi ligi Telemach odločeno že skoraj vse, pa ostaja vendarle odprt še boj za prestižno strelsko krono. Ta bi lahko postregel z nevsakdanjim razpletom, ki ne služi v čast najboljšim strelcem in slovenskemu nogometu.

Olimpija bo končala sezono pred Mariborom

Pred začetkom tekme je Olimpija podarila svojima igralcema Agustinu Doffu in Ahmetu Muhamedbegoviću priložnostna darila, oba se namreč poslavljata od ekipe. Tako je prišlo do nekaj zamude, zaradi katere pa se nihče preveč obremenjeval.

Tako sta se od ljubljanskega občinstva poslovila nekdanji kapetan Olimpije Agustin Doffo ... Foto: Aleš Fevžer

... in branilec Ahmet Muhamedbegović. Foto: Aleš Fevžer

Vzdušje je bilo namreč mirno, tekma ni odločala o ničemer pomembnem, mogoče so imeli nekaj več motiva Ljubljančani, ki bi jim že točka zadostovala, da bi prvenstvo končali pred največjim rivalom Mariborom.

Cilj so tudi uresničili. V Stožicah so premagali Radomlje z 2:1, oba zadetka pa je dosegel Brazilec Pedro Lucas. Prvič je zadel v polno v 40. minuti, ko je Enej Klampfer v kazenskem prostoru nespretno brcnil Antonia Marina, sodnik Damjan Novarlič pa je dosodil enajstmetrovko. Radomljani pa bi lahko kmalu zatem izenačili. Domači vratar Matevž Vidovšek je storil veliko napako, podal žogo Andreju Pogačarju, ta pa nepričakovanega darila ni sprejel, žoga je po njegovem strelu zletela mimo vrat.

Mojstrovina Jojića za 1:1, nato znova uspešen Lucas

Nikola Jojić je v 61. minuti mojstrsko izenačil na 1:1. Foto: Aleš Fevžer Kapetan Olimpije pa je bil nemočen v 61. minuti, ko je Nikola Jojić mojstrsko izvedel prosti strel. Žoga je končala v desnem zgornjem kotu vrat ljubljanskega vratarja.

Takoj zatem ga je na drugi strani posnemal Marin, toda Sama Pridgarja je rešila vratnica. V 69. minuti se je Pridgar izkazal z obrambo po strelu z neposredne bližine Marka Bresta, odbite žoge pa v gol ni spravil Marin. Je pa priboril kot, po katerem so Ljubljančani izvedli akcijo, Brest je podal v sredino, kjer je bil za svoj drugi gol na tekmi na pravem mestu Pedro Lucas. Žogo je potisnil v mrežo z glavo.

S tem so se zmaji vsaj malce oddolžili privržencem, ki ne morejo biti zadovoljni s tem, da so zmaji v sezoni, v kateri so branili naslov, ostali brez evropskih nastopov. Tudi v Ljubljani je podobno kot v Mariboru prisotno nezadovoljstvo privržencev na delovanje vodstva kluba, ki se je nedavno obregnilo ob sojenje na nekaterih tekmah Brava. Ni šlo v korist Olimpije, zadeva je šla celo tako daleč, da je direktor zeleno-belih Igor Barišić napovedal bojkot dvoboja zadnjega kroga, ljubljanskega spopada z Bravom.

Bo Olimpija sploh odigrala zadnjo tekmo sezone 2025/26 proti Bravu? Predsednik Adam Delius za razliko od direktorja Igorja Barišića sporoča, da bo. Foto: Vid Ponikvar

Ta poteza je pri navijačih naletela na posmeh, doživeli so jo kot slabo premišljeno potezo populizma in odvračanja pozornosti od trenutnih težav v klubu. Za dodatno slabo voljo pri privržencih je poskrbel odhod Argentinca Agustina Doffa. Nekdanji kapetan in ljubljenec občinstva bo po koncu sezone zapustil Ljubljano, kar je nov udarec za športne ambicije zmajev. Podobno usodo je podoživel Avstrijec Ahmet Muhamedbegović. Pozneje je predsednik Olimpije Adam Delius zavrnil govorice o bojkotu tekme zadnjega kroga, tako da bodo zmaji prihodnji konec tedna zagotovo odigrali ljubljanski spopad.

Mura poglobila krizo Maribora

Teva Gardies je na krstnem nastopu v 1. SNL prejel zadetek po zgolj 22 sekundah. Foto: Jure Banfi Dvoboj v Murski Soboti, ki ni prinašal večjih rezultatskih izzivov, se je razpletel v prid gostiteljev. Črno-beli so stežka uresničili prvotni cilj in si v turbulentni sezoni, v kateri so čutili nemalo finančnih težav, zagotovili obstanek. Mura je tako proti ranjenemu Mariboru, ki je prvič po letu 2008 ostal brez Evrope, lahko zaigrala razbremenjena. To se je poznalo na zelenici, kjer je ugnala 16-kratne državne prvake in razveselila navijače (2:1).

Začasni strateg Maribora Mitja Pirih je po večnem derbiju prevetril zasedbo. Kapetanski trak je prvič nosil najstnik Nejc Viher, med vratnici pa je prvič stopil Teva Gardies. Francoski dvometraš, ki nastopa za izbrano vrsto Madagaskarja, je neslavno debitiral v 1. SNL, saj je moral po žogo v mrežo že po 22 sekundah. Premagal ga je Kenan Kurtović, ki je šokiral mariborsko obrambo in poslal žogo čez visokega čuvaja mreže v gol.

Kenan Kurtović je poskrbel za ekspresni zadetek Mure. Foto: Jure Banfi

V 32. minuti sta po silovitem dvoboju v zraku trčila Kristjan Trdin in Dario Vizinger. Na zelenico so takoj prišli obe zdravniški ekipi in dežurni reševalci ob igrišču. Trdin je ostal brez zavesti, medtem ko jo je Vizinger odnesel bolje. Oba sta morala z igrišča s poškodbama glave, a vseeno na nogah in pri zavesti.

Kouter zadel na jubilejni 250. tekmi

Gostitelji so sredi drugega polčasa podvojili prednost. Na seznam strelcev se je na svojem jubilejnem 250. nastopu v 1. SNL vpisal izkušeni Nino Kouter. Nekdanji slovenski reprezentant je v 66. minuti po odvzeti žogi na sredini prejel žogo na levi strani in premagal vratarja gostov, a je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedani položaj. Soba za Var pa je to odločitev preklicala in Mura je povedla z 2:0.

Navijači Maribora znova niso mogli biti zadovoljni z rezultatom vijolic. Foto: Jure Banfi Gostje iz mesta ob Dravi pa so uspeli do konca prek kapetana Viherja doseči le še častni zadetek (1:2). Mura se tako lahko proslavljala vselej prestižno zmago na prekmursko-štajerskem derbiju.

Vzdušje v mariborski ekipi je po številnih neuspehih in odkritem nezadovoljstvu navijačev tako z rezultati kot tudi delovanjem vodstva kluba potrto. Maribor ima sicer v svojih vrstah dva udeleženca letošnjega svetovnega prvaka. Na končnem seznamu potnikov na SP 2026 sta se namreč znašla Jean Michael Seri (Slonokoščena obala) in Omar Rekik (Tunizija). To je tudi prva tekma, ki jo v vlogi predsednika NK Maribora spremlja Uroš Mlakar.

Koper sklenil sezono z zmago nad prvaki

Varovanci Vitorja Campelosa so se skušali občinstvu na stadionu Z'dežele predstaviti v boljši luči kot na zadnji domači tekmi proti Bravu (2:3) in se od šampionske sezone, kar zadeva domača srečanja, posloviti z novim uspehom. To jim ni uspelo.

Nogometaši Kopra so pripravili prvakom na gostovanju na stadionu Z'dežele šampionski špalir. Foto: Aleš Fevžer

Koprčani, ki jim ni primanjkovalo motivacije, saj so se želeli maščevati za nedaven poraz na Bonifiki (0:1), pod taktirko Zorana Zeljkovića pa jim gre odlično, so zmagali z 2:1. Gostovanje v Celju jim je glede na kakovostno zasedbo tekmecev že postreglo z generalko za bližajoče se izzive v Evropi.

Tekma ni imela pravega tekmovalnega naboja, kar se je še posebej poznalo v prvem polčasu. Celjani so po dobri minuti menjali vratarja, tekmo je Luka Kolar začel namesto Žana Luka Lebana, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po izbiri navijačev.

Veliki junak zmage Koprčanov v knežjem mestu je bil dvakratni strelec Isaac Matondo. Foto: Aleš Fevžer

Nemudoma je prejel zadetek, ko ga je z natančno odmerjenim strelom znotraj kazenskega prostora premagal Isaac Matondo. Tik zatem so Primorci še drugič zatresli mrežo, zadel je Brown Irabor, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Svit Sešlar je na začetku drugega polčasa izenačil na 1:1, a so kanarčki kmalu znova prešli v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer Sledil je miren prvi polčas. Več so bili pri žogi Celjani, ki pa si niso pripravili konkretnejšega zaključka in zgolj enkrat streljali. Leban v 14. minuti ni imel težjega dela po strelu Irabora, v 16. je Svit Sešlar za Celjane od daleč meril nenevarno. V 33. je sledil še slab zaključek Bricea Negouaija.

Drugi polčas se je začel precej bolj živahno. Dotlej bledi Celjani so hitro po odmoru dobili darilo, potem ko je Aljaž Zalaznik v kazenskem prostoru podrl Sešlarja. Slednji je sam izvedel najstrožjo kazen in izid izenačil. Dvoboj se je razživel, v 53. je strel Nikite Josifova zletel mimo desne vratnice gola Metoda Jurharja, minuto zatem je bil na mestu Leban ob strelu Felipeja Curcia.

Celjani so delovali bolje, a so v 55. kanarčki obnovili svojo prednost. Po predložku z desne strani je iz ozadja pritekel Isaac Matondo in presenetil celjsko obrambo za novo vodstvo Kopra. Še drugič je bil v podobni akciji njegov podajalec Bassirou Ndiaye. V 57. se je Jurhar izkazal po strelu z glavo Milota Avdylija, kos je bil tudi poskusu Sešlarja od daleč. Zatem so se zvrstile koprske akcije.

Navijači Kopra so na gostovanju v knežjem mestu lahko prišli na svoj račun. Foto: Aleš Fevžer

V 71. je Leo Rimac prišel do strela z ugodnega položaja, a žogo poslal čez gol. Dve minuti kasneje je Leban zaustavil strel Jean-Pierra Longonde po lepi akciji kanarčkov, v 76. je domači vratar ujel še strel Kamila Manserija.

Razveljavljena gola Rimca in Kučysa

Žan Luk Leban, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po izbiri navijačev, je proti Kopru prejel dva zadetka. Foto: Aleš Fevžer Premagan pa je bil v 78. minuti, ko je z razdalje natančno po tleh in s pomočjo vratnice nameril Rimac. A Celjanom se je nasmehnila sreča, sodniki so po ogledu Vara zaradi prepovedanega položaja Josipa Ilićića gol razveljavili.

V 83. so nato zadeli Celjani, ko je Armandas Kučys po podaji iz kota Sešlarja preskočil obrambo. Sodniki so znova imeli delo in razveljavili tudi celjski zadetek zaradi udarca s komolcem Kučysa. Litovec je prejel tudi rumeni karton.

Do konca sta oba vratarja še nekajkrat posredovala, v sodnikovem dodatku je Avdyli z roba kazenskega prostora stresel še vratnico, a se izid ni več spreminjal. Za Koprčane je to že bila zadnja tekma v sezoni. V zadnjem krogu bodo prosti, medtem ko bodo Celjani v petek gostovali pri Primorju.

Kapetan Celja dvignil v zrak kanto

Sobotni dan se je začel slovesno v knežjem mestu. Prvak Celje je v derbiju najboljših ekip v tej sezoni gostil Koper, po dvoboju pa še povzdignil v zrak šampionsko kanto. Ta čast je pripadla kapetanu Celja Žanu Karničniku.

Celjani so si dali duška ob proslavljanju tretjega državnega naslova. Foto: Aleš Fevžer

Celje je postal prvak že tretjič. Klub, ki se lahko pohvali z največjim proračunom v Sloveniji, je v tem pogledu najuspešnejši v Sloveniji po letu 2020. Prvak je bil trikrat, dvakrat je bila najboljša Olimpija, po enkrat pa Maribor in Mura.

Kidričani po osvojenem pokalu do točke

V soboto je bilo slovesno in čustveno tudi v Kidričevem. Aluminij je v Športnem parku Kidričevo – kjer poleti ne bo smel igrati domačih evropskih tekem, ampak bo to storil ali na Ptuju ali v Mariboru – zaigral prvič po nepozabni sredi, ko je v knežjem mestu uresničil sanje številnih generacij in proslavljal prvo lovoriko, osvojeno v samostojni Sloveniji. To je bila tekma, ki ni imela večjih rezultatskih imperativov, saj so gostje iz Ajdovščine že zapravili vse možnosti za osvojitev osmega mesta, tako da jih konec meseca čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Varovanci Tončija Žlogarja se bodo v njih najverjetneje pomerili proti Brinju.

Klubski podmladek je tako pripravil špalir nogometašem Aluminija. Foto: Jure Banfi

Prvi strel v okvir vrat je pripadel Aluminiju v 23. minuti, ko je s prostega strela poskušal Josip Pejić, a je bil na mestu Patrik Mohorović. V 33. je moral domači vratar Florijan Raduha dobro posredovati ob poskusu Nika Jermola. Do konca prvega polčasa pravih resnejših zaključkov ni bilo ne na eni ne drugi strani in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Aluminij in Primorje sta si priigrala veliko priložnosti, a žoga ni hotela v gol. Foto: Jure Banfi Drugi del se je začel z nekoliko več ritma in živahnosti v uvodu. Mark Strajnar je sprva za goste stresel zunanji del mreže. V 50. je iz obrata poskušal Mark Gulić, a je bil Raduha na mestu, nekaj trenutkov zatem je mimo vrat z glavo iz težkega položaja nameril tudi Haris Kadrić.

V 53. je imel lepo priložnost Aluminij, streljal je Adriano Bloudek, a se je žoga odbila od vratnice. Še lepšo priložnost je imel čez nekaj trenutkov Nal Koren, ki pa je z neposredne bližine žogo zelo slabo zadel in jo poslal mimo primorskih vrat.

Tekma se je nato spet umirila vse do 68. minute, ko so imeli Kidričani novo nevarno priložnost. Behar Feta je po protinapadu in dolgi podaji sam prišel pred gostujočo številko ena, a se je s sijajno obrambo izkazal Mohorović. V 79. je bil ob vnovičnem strelu Bloudka spet dobro postavljen Mohorovič, kljub pritisku Aluminija v teh trenutkih pa je do konca ostalo pri začetnem izidu.

Bo sploh kdo prehitel Franka Kovačevića?

Hrvat Franko Kovačević je zapustil Celje po jesenskem delu in je še vedno prvi strelec 1. SNL! Foto: Jure Banfi V 1. SNL je odločeno že skoraj vse. Znani so prvak (Celje), udeleženci v Evropi (Celje, Koper, Bravo in pokalni zmagovalec Aluminij) ter kdo se bo potegoval za obstanek v dodatnih kvalifikacijah (Primorje). Znano ni le še, kdo bo najboljši strelec tekmovanja. Bo prevladal nenavaden trend, ki ga je nekdanji slovenski reprezentant Zoran Pavlović označil z besedo sramota, saj bi si lahko strelsko krono s "skromnimi" 11 zadetki razdelila nogometaša, ki sta vse gole dosegla že jeseni? O tem se bo odločalo v zadnjih dveh krogih.

"To, da Franko Kovačević zapusti Slovenijo po jesenskem delu, pa je z 11 zadetki še vedno najboljši strelec našega prvenstva, je sramota za slovensko ligo. Tu se vidi kakovost nogometa. Nepredstavljivo. Ali pa Benjamin Tetteh. O njem poslušamo, kako kakovosten igralec je, a pozor … Pogovarjamo se vendarle o slovenski ligi, ne pa o nemški bundesligi," je imel legendarni Velenjčan, s katerim smo se pogovarjali pred večnim derbijem v Mariboru, v mislih nepričakovan razplet na lestvici najboljših strelcev. Na njej še vedno vodita Franko Kovačević in Benjamin Tetteh. Hrvat je zapustil Celje že po jesenskem delu, Ganec pa v spomladanskem delu sploh ni zatresel mreže. Če bo ostalo pri tem, bo Slovenija priča z naskokom najmanjšemu številu zadetkov, ki so bili potrebni za osvojitev strelske krone – in še nekaj je.

Nazadnje je to uspelo Šporarju

Andraž Šporar je v jesenskem delu sezone 2015/16 dosegel kar 17 zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nazadnje, ko je najboljši strelec 1. SNL dosegel vse zadetke že v jesenskem delu, se je to zgodilo v sezoni 2015/16. Vendarle pa je takrat prevladovala številka 17. Tolikokrat je zadel v polno v jesenskem delu takratni vroči napadalec Olimpije Andraž Šporar, ki se je nato preselil v Švico. Na lestvici sta ga do konca sezone ujela soigralec Rok Kronaveter (Olimpija) in Jean-Philippe Mendy (Maribor).

Vseeno pa so najboljši napadalci v tisti sezoni dosegli bistveno več zadetkov kot v tej. To bo še dodatna motivacija vsem strelcem, da v zadnjih dveh krogih izboljšajo izkupiček in se morda prebijejo na vrh. Takoj za Kovačevićem in Tettehom (oba 11) je pet igralcev, ki so dosegli po deset zadetkov. Admir Bristrić (Bravo) ta konec tedna ne bo mogel nastopiti, saj bi moral ljubljanski klub po prvotnem urniku igrati proti propadlim Domžalam, se bodo pa skušali na prvo mesto povzpeti Nikita Josifov (Celje), Behar Feta (Aluminij), Josip Iličić (Koper) in Jaša Martinčič (Radomlje), ki so dosegli deset zadetkov.

Še kako bi odmeval zlasti strelski presežek 38-letnega Iličića, ki je Koprčanom pomagal do drugega mesta in Evrope, a do slednjega ne bo prišlo, saj se na razburljivem gostovanju v Celju, kjer je vstopil v igro v drugem polčasu, ni vpisal med strelce.

Napadalec Brava Venuste Baboula ni le pri vrhu najboljših strelcev 1. SNL, ampak tudi na prvem mestu podajalcev. Foto: Jure Banfi

Blizu vrha najboljših strelcev sta še njegova soigralca Andraž Ruedl in Leo Rimac, pa tudi Emir Saitoski (Aluminij) in Venuste Baboula (Bravo), ki so merili v polno devetkrat. Napadalec Šiškarjev iz Srednjeafriške republike pri tem izstopa še toliko bolj, saj je z desetimi asistencami tudi najboljši podajalec v 1. SNL. Prvo mesto si deli s "super" Mariom Kvesićem iz Celja. Če kaj, bo torej v zadnjih dveh krogih zanimivo spremljati boj za naslov najboljšega strelca in podajalca tekmovanja.

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 16. maj:

Nedelja, 17. maj:

Lestvica