Dokončna prekinitev: Viole s pirotehniko uničile večni derbi, Vidovška ciljali z rimskimi svečami

Zadnji večni derbi sezone je pogosto igral ključno vlogo v boju za naslov slovenskih državnih prvakov. A ne zadnji večni derbi te sezone. Večna tekmeca Maribor in Olimpija sta v Ljudskem vrtu igrala za čast, vijolice pa bi z zmago teoretično ostale v igri za tretje mesto in Evropo. Z golom Antonia Marina so Ljubljančani povedli že v 12. minuti. Tekmo so v 35. minuti prekinili navijači z metanjem bakel na zelenico. Ob polčasu, ki je trajal kar 72 minut, je bilo 0:1. Po manj kot 10 minutah drugega polčasa so Viole nadaljevale z bakljado in se niso ustavile. Po drugi prekinitvi je delegat odločil, da se tekma ne bo nadaljevala. Bravo je pred tem po sporni 11-metrovki premagal Radomlje (2:1) in zapečatil evropsko usodo Olimpije. V soboto je zmagal tudi drugouvrščeni Koper, z 1:0 proti Aluminiju.

1. SNL, 34. krog:

Sobota, 9. maj:

Viole so dale vedeti, da z zadnjim dogajanjem v klubu niso zadovoljne. Foto: Aleš Fevžer Maribor je v prejšnjih petih krogih osvojil le tri točke, prinesla jih je zmaga nad razglašenim Primorjem. Rezultatska kriza je s klopi 16-kratnih državnih prvakov odnesla Feđo Dudića, s precej zanimivimi, tudi nekoliko nerazumljivimi izjavami, pa je stanje opisal prvi mož Maribora Acun Ilicali. Turški medijski mogotec je med drugim namignil, da bi bil neuspešen lov na evropske kvalifikacije lahko celo blagoslov za novo ekipo, ki se gradi pod Kalvarijo. Da se bo lahko nova ekipa tako osredotočila na zmagovanje v državnem prvenstvu. Navijači kluba, ki je trikrat zaigral v skupinskem delu elitne lige prvakov, bodo takšne obrazložitve težko ponotranjili. Na večnem derbiju je ekipo vodil trener vratarje Mitja Pirih.

Vroča kri v 24. minuti tekme. Foto: Aleš Fevžer Na drugi strani so morali navijači Olimpije v veliki meri ponotranjiti molk, v katerega so se (zopet) zavili odgovorni možje v zmajevem gnezdu. Federico Bessone se je na zadnji večni derbi sezone pripravljal v na videz idiličnem miru, čeprav je z ekipo, ki je pred manj kot letom dni slavila državni naslov, na zelo skromnem petem mestu lestvice.

Z golom Antonia Marina so Ljubljančani povedli že v 12. minuti. Zmaji so imeli zatem še nekaj lepih priložnosti. Strasti so se razvnele v 24. minuti, ko je v kazenskem prostoru Marko Ristić ob prodoru podrl Daria Vizingerja, a se sodnik Aleksandar Matković ni oglasil. Prišlo je do prerekanja in prerivanja. Dva nogometaša Maribora sta precej teatralno padla po tleh. Na koncu je sodil pokazal le rumena kartona Matevžu Vidovšku in Hilalu Soudaniju. Deset minut pozneje je sodnik tekmo prekinil, saj je na zelenico padlo več bakel, tako s strani ene kot druge navijaške skupine. Ker se je bakljada kar nadaljevala so vsi akterji tekme odšli v slačilnico. Tekma se je nadaljevala šele čez 17 minut. Do konca prvega polčasa, ki je trajal kar 72 minut, drugega gola nismo dočakali.

Navijači obeh skupin so na stadion prinesli večjo količino pirotehnike in v prvem polčasu tudi prekinili tekmo. Foto: Aleš Fevžer

Niti 10 minut ni minilo drugega polčasa in sodnik je moral spet zaradi navijačev prekiniti tekmo. Vratarja Olimpije Vidovšek je obležal na zelenici. Sodnik je obe ekipi znova poslal v garderobo. Pirotehnika pa je s tribune Viol še kar letela in letala v zrak in na igrišče. Ker je tudi po 15 minutah, ko so na igrišče prišli policisti specialci, ni končala, je padla odločitev, da se tekma ne bo nadaljevala. S kakšnim rezultatom bo registrirana za zdaj ni jasno, a najverjetneje s porazom Maribora, kar pomeni, da bo tudi on ostal brez Evrope. "Začeli so me streljati z rimskimi svečami. Začelo mi je šumeti, bobneti v ušesih. To ne spada na tekmo. Z baklami ni nič narobe, a da se cilja igralce, mene, Ristića, Gorenca pa res ni primerno," je po predčasnem koncu tekme za Šport TV dejal Vidovšek.

Vratar in kapetan Olimpije Matevž Vidovšek je dobil nekaj v glavo in nato je sledila druga prekinitev. Foto: Aleš Fevžer

Bravo po sporni 11-metrovki do zmage

Andrej Pogačar je zadel za vodstvo Radomelj. Foto: Aleš Fevžer "Zmagovalec derbija bo osvojil naslov prvaka," je pred časom napačno prerokoval Bessone. Bravo je že pred prvim sodnikovim žvižgom pod Kalvarijo zapečati usodo njegove ekipe, kar zadeva boj za Evropo. Pomoči Radomelj niso dobili. Čeprav je dolgo kazalo, da jih bodo. Z golom kapetana Andreja Pogačarja je sredi prvega polčasa povedla ekipa mlinarjev. So pa v drugem polčasu Ljubljančani precej bolj odločno krenili po zadetek za izenačenje. Admir Bristić in Martin Pečar sta najbolj nevarno zaposlila vratarja Sama Pridgarja. Za trud so bili Bravaši nagrajeni v 72. minuti, ko je po izvrstni podaji v globino zadel Bristrić. Bravo bi lahko tudi povedel, kar tri lepe priložnosti je zapravil Fallou Faye.

Bravo je odigral odličen drugi polčas. Foto: Aleš Fevžer V sodnikovem dodatku pa je sledila drama. Venuste Baboula je dobil žogo v kazenskem prostoru, bil povsem sam, Pridgar se mu je vrgel pod noge. Prišlo je do stika, a je Baboulaja samo malo spotaknil, ta ni padel. Celo uspelo mu je streljani. Zadel ni. Po ogledu s sistemom VAR je Bravo dobil 11-metrovko. Bristrič je z bele pike zadel za zmago z 2:1. Je pa pri tem slekel dres in dobil rumeni karton, kar pomeni, da na naslednji tekmi ne bo igral. To je bil njegov 11. gol sezone, s katerim se je izenačil na vrhu lestvice strelcev. Bravo v naslednjem krogu ne igra, v zadnjem pa ga čaka Olimpija. Osvoji lahko torej samo še tri točke.

Koper potrdil drugo mesto

Foto: Nebojša Tejić/STA Tekma med Koprom in Aluminijem ni imela veliko pomena za končni vrstni red na lestvici. Drugouvrščeni kanarčki so jo dobili z 1:0. Edini zadetek je padel v 69. minuti. Po podaji Josipa Iličića iz desnega kota in strelu Koprčanov je žoga priskakljala v bližino golove črte, tam jo je zadel Brown Irabor in odbil v Omarja Kočarja, od njega pa je zletela v mrežo. Koper je tako potrdil drugo mesto in igranje kvalifikacij za konferenčno ligo.

Nedelja, 10. maj:

