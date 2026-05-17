Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
13.08

NK Olimpija Adam Delius Prva liga Telemach

Bojkot

Predsednik NK Olimpija Delius zanikal grožnjo z bojkotom

Adam Delius | "Po tekmi je vedno enostavno odpirati razprave, vendar danes menim, da je pri določenih odločitvah zmanjkalo občutka za pravilno presojo pod izjemnim pritiskom." | Foto Aleš Fevžer

Predsednik ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije Adam Delius je v izjavi za javnost odločno zanikal govorice o bojkotu tekme zadnjega kroga prvenstva proti Bravu. "Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil Uefe ter Nogometne zveze Slovenije. Dokler sem lastnik in predsednik kluba, bojkot tekme ne pride v poštev," je zatrdil.

Delius je pojasnil, da so bile "v zadnjih dneh podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo - Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija - Bravo".

"Po tekmi je vedno enostavno odpirati razprave, vendar danes menim, da je pri določenih odločitvah zmanjkalo občutka za pravilno presojo pod izjemnim pritiskom. To ni očitek, temveč opozorilo na možne posledice," je v izjavi na klubski spletni strani poudaril Delius.

"Prepričan sem, da se bo Nogometna zveza Slovenije temeljito ukvarjala z vsemi situacijami, ki niso vplivale le na Olimpijo - bodisi pozitivno bodisi negativno -, temveč tudi na druge klube. Verjamem, da bo zveza naredila vse, da bi bilo podobnih nesrečnih situacij v prihodnje čim manj," je še dejal predsednik zeleno-belih.

Pred dnevi je direktor kluba Igor Barišić v izjavi za 24ur.com napovedal, da Olimpija zaradi zanjo spornih sodniških odločitev ne bo odigrala tekme zadnjega kroga Prve lige Telemach.

