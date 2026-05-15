Povsem drugače kot v 1. SNL. Obetajo se pestri dnevi!

V 1. SNL je znano že vse. Prvak je Celje, v Evropo potujejo še Koper, Bravo in Aluminij, slednji zaradi zgodovinskega pokalnega naslova, zadnje mesto, s tem pa tudi nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL, pa je osvojilo Primorje. V drugi ligi, kjer bodo podobno kot med elito do konca odigrali še dva kroga, je povsem drugače. V boju za naslov kaže najbolje Nafti, ki ima v nedeljo zaključno žogico na derbiju v Grosupljem, takrat bo jasno, ali bo v igri za dodatne kvalifikacije tudi kranjski Triglav. Še kako pestro pa bo glede izpada. Za zdaj sta v najslabšem položaju Jesenice in Gorica, a še ni jasno, ali bo izpadel le zadnjeuvrščeni drugoligaš ali oba najslabša.

Na drugoligaških zelenicah bo konec tedna zelo pestro. V nedeljo bi že lahko postal znan prvak. Takšen scenarij bi zaživel, če bi Nafta na gostovanju pri Brinju prišla do vseh treh točk, že danes pa bodo odigrane tri tekme 29. kroga. Gorica bo zlata vredne točke v boju za obstanek lovila doma proti Iliriji. Vrtnice imajo opravka z eno najbolj stresnih in neuspešnih sezon v obdobju državne samostojnosti. Težav ne manjka niti na igrišču niti pri zagotavljanju financ s strani vodstva.

Oliver Bogatinov skuša v turbulentni sezoni pomagati Gorici do obstanka v drugi ligi. Foto: Aleš Fevžer

Izbranci Oliverja Bogatinova so vseeno v zadnjem obdobju dvignili formo, dva kroga pred koncem pa imajo pred zadnjeuvrščenimi Jeseničani točko prednosti. Krško ima na 14. mestu štiri točke prednosti, za zdaj pa se še ne ve, o tem bo odločalo vodstvo tekmovanja, torej Nogometna zveza Slovenije, ali neposredno pelje v tretjo ligo le zadnje mesto ali oba najslabša.

Dejan Djuranović, ki je v Sloveniji največ trenerskih izkušenj pridobival pri Domžalah, uspešno vodi Triglav. Foto: Vid Ponikvar

V soboto bo skušal kranjski Triglav pod taktirko Dejana Djuranovića proti Bistrici nanizati še deseto zaporedno zmago in ostati v boju za drugo mesto. Tega lahko osvoji, če do konca sezone dobi obe tekmi, Brinje Grosuplje, ki ga po drugi strani v nedeljo čaka derbi z Nafto, v sredo pa je izgubil "tekmo stoletja", finale pokalnega tekmovanja v Celju (0:1 proti Aluminiju), pa na obeh tekmah do konca sezone ostane brez točk.

Navijači Brinja so v sredo odpotovali v Celje v velikem številu. Foto: Filip Barbalić

V nedeljo tako sledi vrhunec kroga, ki bi že lahko odločil drugoligaškega prvaka. Vodilna in v tej sezoni še vedno neporažena Nafta bo gostovala v Grosupljem. Pred Brinjem, ki ji je jeseni v Lendavi mešal štrene in ostal neporažen (1:1), ima pet točk prednosti. Če bo Nafta ostala neporažena, bo lahko že proslavljala prvo mesto in vrnitev med najboljše slovenske klube.

Druga liga, 28. krog:

Petek, 15. maj:

Sobota, 16. maj:

Nedelja, 17. maj:

Lestvica: