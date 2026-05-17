Beli, zeleni in vijoličasti – čas je za šparglje!

Beli, zeleni in vijoličasti – šparglji v pomladnem času nežno prebujajo Vipavsko dolino in Kras. Od aprila do začetka junija na sončnih poljih ob meandrih Vipave zorijo gojeni beluši, medtem ko se na obronkih doline in na kraških tleh skrivajo cenjeni divji poganjki, oblikovani z vetrom, kamnom in mediteranskim podnebjem.

Skupaj tkejo zakladnico okusov, v kateri se prepletajo narava, tradicija in sodobna kulinarična ustvarjalnost lokalnih kuharskih mojstrov – preprosto, a prefinjeno, domače, a vrhunsko.

Šparglji so v teh krajih mnogo več kot sezonska kulinarična posebnost. So del ritma narave, pomladnega prebujanja in skupnih družinskih trenutkov. Nabiranje divjih špargljev po kraških gmajnah je skoraj obred – tih sprehod skozi dišečo pokrajino, kjer vsak najden poganjek pomeni droben zaklad. Na krožnikih pa zaživijo v nešteto podobah: v nežnih juhah, domačih frtaljah, svežih testeninah, ob ribah, pršutu ali v sodobnih kulinaričnih interpretacijah, ki navdušujejo tudi najzahtevnejše gurmane.

Prepustite se pomladi. Okusite jo na krožnikih Krasne kuhinje v destinaciji Miren Kras.

Zgodbe iz lonca … brez konca!

Šparglji niso le nežni znanilci pomladi, utelešenje svežine in prebujajoče se vitalnosti, temveč tudi simbol prefinjenega razvajanja, ki ga ustvarita narava in človek, ko združita moči.

Letošnje Zgodbe iz lonca se v Gostilni Bric v Mirnu, Gostilni Makorič v Orehovljah in na Domačiji Mirka Godniča v Novi vasi nadaljujejo z igrivim in ustvarjalnim prepletom divjih in gojenih špargljev ter značilnega kraškega terana. Njegova izrazita narava odlično dopolnjuje mesne in ribje jedi, nepričakovane kombinacije okusov pa razkrivajo, kako drznost v kuhinji rodi nepozabna gastronomska doživetja.

Izvirne štirihodne menije mesnih in ribjih jedi s šparglji po ceni 35 evrov pripravljajo vrhunski kuharski mojstri Katjuša Batistič, Darja Makorič Špiljak in Mirko Godnič, ki vsak na svoj način pripovedujejo zgodbo prostora, sezonskih sestavin in lokalne kulinarične dediščine.

V času, ko narava ponuja svoje najbolj sveže okuse, vabijo mize omenjenih gostiln k počasnemu uživanju, druženju in odkrivanju avtentičnih okusov Krasa in Vipavske doline.

Praznik špargljev in doživetij 24. maja v Orehovljah

V Orehovljah špargljem že desetletja namenjajo prav poseben praznik – spoštovanje, ki se iz roda v rod prenaša kot dragocen del lokalne identitete.

V Športnem parku Java bo 24. maja znova zaživela tradicija, prepletena z dihom sedanjosti. Obiskovalce bodo pričakale izbrane špargljeve dobrote, sproščeno druženje in živahen zabavni program, ki bo povezal ljudi v prazničnem vzdušju pomladi.

Posebno pozornost bosta tudi letos pritegnili tradicionalna povorka kmečkih vozov, ki oživlja podeželsko dediščino, ter kulinarična posebnost: legendarna špargljeva rulada velikanka, brez katere si praznika skorajda ni več mogoče predstavljati.

Dogodek bo spremljalo tudi bogato dogajanje za vse generacije – od lokalnih ponudnikov in domačih okusov do glasbe, druženja in pristnega utripa kraškega podeželja.

Kras-ni šparglji: kolesarski potep med okusi in razgledi

Za vse, ki radi povezujejo gibanje z okušanjem lokalnih zgodb, bo v okviru Praznika špargljev organiziran poseben športno-kulinarični dogodek, ki so ga poimenovali kolesarski potep Kras-ni šparglji.

Udeleženci bodo lahko izbirali med 10- in 30-kilometrsko traso. Krajša pot bo vodila skozi slikovito Vipavsko dolino, daljša pa po značilni kraški pokrajini, med kamnitimi zidovi, vinogradi in razglednimi točkami. Pot se ne bo merila le v kilometrih, temveč predvsem v občutkih, razgledih in doživetjih na kratkih postankih, ki bodo razkrivali značaj prostora.

Ob poti bo več postojank z lokalnimi zgodbami in okrepčili, ki bodo kolesarjenje prepletle z okusi ter tradicijo Krasa in Vipavske doline. Na cilju bo sledila zaslužena nagrada – topel obrok, pripravljen z lokalnim navdihom, ter kozarec terana ali osvežilnega domačega soka kot poklon opravljeni poti.

Šparglji, nežni znanilci pomladi in ena najbolj cenjenih sezonskih delikates, vas vabijo, da se prepustite njihovi svežini ter odkrijete bogastvo Vipavske doline in Krasa v najlepših odtenkih, najbolj pristnih okusih in najbolj izvirnih doživetjih.

Naj vas pomlad popelje med kamnite vasi, vinograde, dišeče gmajne in mize, kjer nastajajo zgodbe, ki ostanejo v spominu.

Ne zamudite pomladnih Zgodb iz lonca … brez konca!