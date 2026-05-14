Četrtek, 14. 5. 2026, 18.40

Poraz, denarna kazen in prazne tribune

NZS razkrila, kaj čaka Maribor: po divjanju Viol sledi ostra kazen

Maribor : Olimpija, Ljudski vrt | Foto Aleš Fevžer

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je razkril kazen, ki si jo je s prekinitvijo tekme zaradi domačih navijačev na večnem derbiju v Ljudskem vrtu prislužil Maribor. Olimpija je pričakovano osvojila vse tri točke, Maribor pa bo kar nekaj časa domače tekme igral pred praznimi tribunami.

Olimpija, ki je na večnem derbiju v trenutku dokončne prekinitve tekme vodila z 1:0 po zadetku Antonia Marina, lahko dokončno vpiše tri točke, s katerimi bo skočila na četrto mesto prvenstvene lestvice, dve točki pred Maribor. V luči boja za Evropo bo to za zmaje sicer slaba tolažba, saj je Bravo mestnim tekmecem tudi teoretično zaprl vrata evropskih kvalifikacij, hkrati pa so zdaj brez možnosti dokončno ostali tudi vijoličasti.

Boleč poraz pa ni edina kazen, ki jo je Mariborčanom naložil disciplinski sodnik. Klub bo blagajno Nogometne zveze Slovenije napolnil s 30 tisoč evri, prav tako pa bodo 16-kratni državni prvaki kar nekaj časa čakali na novo priložnost, da vsaj deloma zapolnijo tribune Ljudskega vrta.

"Kazen igranja petih domačih tekem brez gledalcev na stadionu, ki se izvrši po dokončnosti tega sklepa na prvih petih sledečih domačih tekmah v sezonah 2025/26 in 2026/27, če pa katera od domačih tekem ne bi bila odigrana, pa se izvrši na vsaki naslednji tekmi, ki jo ekipa NK Maribor Branik v članski kategoriji v tekmovanjih pod okriljem NZS odigra kot domačin," piše v sklepu disciplinskega sodnika.

Tudi v novo sezono bodo Mariborčani torej vstopili pred praznimi tribunami. Če so imeli pripadniki Viol s svojim protestom v mislih svež začetek ljubljenega kluba, so si ta začetek zagotovo predstavljali nekoliko drugače.

