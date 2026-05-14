Projekt, ki mu velja zaploskati. Zdaj jih Slovenija končno dojema drugače.

Spisali so eno najlepših aktualnih slovenskih nogometnih zgodb. Dokazujejo, da se lahko uspešen klubski projekt gradi tudi brez bombastičnih finančnih vložkov in dragih tujcev. Prisegajo na trdo delo in jasno zastavljeno vizijo, trener Goran Marković pa kljub potrtosti, ker so bili tako blizu epskemu podvigu in v finalu pokala namučili Aluminij (0:1), še ni rekel zadnje presežkom. Ciljev ne manjka, eden se ponuja sam po sebi, odgovor na to, ali se bo v Grosuplju kmalu igralo za prvoligaške točke, bo znan že kmalu.

Grosuplje postajajo eno najobetavnejših in najbolj pozitivno naravnanih nogometnih središč v Sloveniji. Mesto, ki ne premore razkošne nogometne tradicije, se je prebudilo. Navijaška evforija ob pravljični uvrstitvi v finale pokala je v Celje popeljala ogromno podpornikov kluba. Na stadionu Z'dežele se jih je zbralo krepko nad tisoč. Bili so glasni in pričarali so podporo, na katero bi bil lahko ljubosumen marsikateri slovenski prvoligaš.

Desna stran osrednje tribune celjskega stadiona je bila povsem v rumeno-modrih grosupeljskih barvah. Foto: Filip Barbalić

Projekt NK Brinje Grosuplje je tako v sredo v knežjem mestu občudoval najvišjo točko svojega razvoja. Ta se je spogledovala celo z zgodovinsko krstno lovoriko in uvrstitvijo v Evropo, zato je bilo v taboru Brinja po bolečem porazu (0:1) zelo čustveno. Objokovali so zamujeno priložnost, ki se ne ponudi vsak dan, po drugi strani pa verjamejo, da bi se jim lahko, če bodo nadaljevali začrtano pot, v kateri jim gre iz sezone v sezono bolje, takšna priložnost ponudila še kdaj.

Prelomnica na tekmi? Izključitev.

Goran Marković je bil navdušen nad spektaklom v Celju, zato mu je bilo še toliko bolj žal, da njegovi izbranci, čeprav sploh niso bili nadigrani na igrišču, niso osvojili glavne nagrade. Foto: Aleš Fevžer "Že vnaprej se opravičujem, če bo opazna zmešnjava v mojih besedah, saj so prisotna čustva," se je uvodoma opravičil vidno razočarani Goran Marković, ko je po največji tekmi v svoji karieri, ki ni postregla z želenim rezultatom, stopil pred mikrofone.

"Zelo smo si želeli pokalne lovorike. Dobro smo se pripravili na tekmo, bili v prvem delu dobro na igrišču. Do izključitve v drugem polčasu (Samo Matjaž je v 70. minuti prejel rdeči karton, Brinje pa je nato do konca srečanja igralo z igralcem manj, op. p.) smo bili zelo dobri. Izključitev je bila prelomnica na tekmi," je zaupal dolgoletni strateg Brinja, eden izmed simbolov zglednega in postopnega napredka kluba, ki iz sezone v sezono postavlja nove mejnike.

Foto: Filip Barbalić

Marković je še enkrat čestital svojim izbrancem za predstavo, predvsem pa se zahvalil občinstvu. Tako tistim navijačem, ki so prišli iz Grosuplja, kot tistim, ki so stiskali pesti za zmagovalca iz Kidričevega. "Napravili so spektakel," je užival na dogodku, ki je v knežje mesto privabil skoraj štiri tisoč ljubiteljev nogometa in dodobra napolnil osrednjo tribuno.

Pušnik: Manjkali so centimetri

Sanje Nejca Pušnika, da bi v Celju v zrak dvignil lovoriko, namenjeno osvojitvi pokala, se niso uresničile. Foto: Filip Barbalić "Vsa čast navijačem. Upam, da bomo še velikokrat igrali pred tako veliko gledalci," si je zaželel kapetan Nejc Pušnik, ki bo še dolgo objokoval zapravljene priložnosti Brinja pri rezultatu 0:0. Nikola Jovičević je zatresel prečko, sam pa je za nekaj centimetrov zgrešil žogo pred praznimi vrati. Ni imel sreče, saj je žoga zaradi slabega stanja travnate površine v kazenskem prostoru malce odskočila ravno takrat, ko jo je želel z iztegnjenimi nogami potisniti v mrežo.

"Manjkali so centimetri. Če bi takrat povedli z 1:0, bi, to verjamem, tekmo pripeljali do konca v našo korist. Nogomet ti enkrat da, drugič pa vzame," je imel v mislih tudi trenutek nezbranosti, po katerem je v 70. minuti proti vratom Brinja stekel Emir Saitoski, branilcu Brinja Samu Matjažu pa ni preostalo nič drugega, kot da ga je nepravilno oviral in si priigral izključitev. Osem minut pozneje je Bamba Susso mojstrsko premagal vratarja Brinja in Aluminiju na široko odprl pot do zmage.

Trenerja ne skrbi za nedeljski derbi

Brinje bo v nedeljo na domači zelenici, na kateri je v pokalu izločil tako Maribor kot tudi Olimpijo, gostil Nafto. Foto: Filip Barbalić To je bil šele drugi poraz Brinja v tej sezoni. Pred tem so ostali praznih rok le še v drugi ligi proti Triglavu, ko so v Kranju izgubili z 0:4. "Proti Triglavu smo odigrali edino slabo tekmo v tej sezoni. Zmagati smo želeli tudi proti Aluminiju, tudi verjeli v to, a je zmanjkalo malce naše čarovnije," se po Markovićevih besedah tokrat ni izšlo Brinju, da bi po Mariboru, Olimpiji in Radomljah v pokalu pokvaril načrte še četrtemu prvoligašu.

Z omenjenimi klubi bi se lahko v prihodnji sezoni meril pogosteje, saj mu gre zelo dobro v drugi ligi. Od njega je boljša le vodilna Nafta, a je Brinje še vedno v igri za prvo mesto, ki vodi neposredno med elito. Do konca sta še dva kroga, Brinje pa za Lendavčani, ki jih bo gostilo v nedeljo, zaostajajo pet točk. Kako se bodo spopadli s ciljem po bolečem porazu v čustveno še kako napornem finalu pokala?

"Najprej moramo to prespati, v četrtek imamo prosti dan, sicer pa ni časa za to, da bi razmišljali za nazaj. Fantje vedo, da morajo, če želimo na višjo raven, znati dobro igrati v dvojnem ritmu. In trezno preklapljati med tekmami. Imamo ambiciozne fante. Vsi si želijo napredovanja med najboljše. Spremljali so Celje in Olimpijo v Evropi. Vedo, kaj to pomeni, ko igraš tekme na vsake tri dni. Zato mislim, da se bomo dobro pripravili in v nedeljo odigrali še eno dobro tekmo," bodo Markovićevi varovanci skušali v nedeljo kot prvi v tej sezoni premagati vodilno Nafto.

Bodo navijači Brinja v prihodnji sezoni svoje ljubljence spremljali v prvi ali drugi ligi? Foto: Filip Barbalić

To bi pomenilo, da bi se ji približali na dve točki zaostanka, hkrati pa bi imeli boljše razmerje na medsebojnih tekmah, saj so jeseni v Lendavi remizirali z 1:1. "Takrat smo se počutili oškodovane, tako da moramo zdaj v nedeljo zmagati. Motivacije ne bo primanjkovalo. Želimo prvo mesto v drugi ligi, to je tudi naš glavni cilj v tej sezoni. Do nedelje se bomo že sestavili," kapetan Pušnik odločno napoveduje boj za zmago proti Nafti in verjame, da poraz proti Aluminiju ekipi ne bo odvzel preveč energije.

Zdaj nanje v Sloveniji gledajo drugače

Brinje je šele četrti slovenski drugoligaš, ki je zaigral v finalu pokala. Foto: Filip Barbalić Kapetan je športno čestital Kidričanom za osvojeno pokalno lovoriko, podobno je na novinarski konferenci storil tudi njegov trener. "Zelo sem ponosen na to, kar smo naredili v tej sezoni v pokalu. Nismo dobili zlate medalje, a za nas je to kot zlata medalja. Verjamem, da bodo fantje, ko bodo prespali zadevo, dojeli, kako veliko stvar so dosegli. Pokalne tekme smo jemali kot veliko nagrado, zaradi njih smo prišli na nogometni zemljevid. Zdaj drugi klubi, funkcionarji in mediji drugače gledajo na nas," je izpostavil največjo pridobitev in dokaz, kako velik korak je v tej sezoni uspel Brinju. Ta je opozoril nase v slovenskem nogometu in dokazal, da so lahko ob kopici manj prijetnih prigod v številnih nekdaj uglednih prvoligaških središčih (Domžale, Nova Gorica, Velenje …) ter nenavadnem spoznanju, da Maribor in Olimpija v prihodnji sezoni sploh ne bosta igrala evropskih tekem, na sončni strani Alp tudi zdravi, ambiciozni in pozitivni projekti. V Grosuplju se ga lotevajo skrbno, velik poudarek pa posvečajo razvoju in uveljavljanju mladih domačih igralcev, kar prinaša še dodatno vrednost, ki jo tako pogrešajo številni večji slovenski klubi.

Pokalna lovorika je romala na Štajersko v Kidričevo. Foto: Aleš Fevžer

Pred Brinjem je tako še konec sezone. V nedeljo jih čaka derbi 2. SNL z Nafto, na katerem bi si gostje iz Lendave, če ne bodo izgubili, že priigrali prvo mesto. Brinje bi v tem primeru moralo v zadnjem krogu zadržati prednost pred tretjeuvrščenim Triglavom, pred katerim ima šest točk prednosti, a tudi slabše razmerje na medsebojnih tekmah, nato pa bi ga čakale dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti Primorju. Sezone za Brinje tako še zdaleč ni konec. Vrhunec morda šele prihaja.