"Danes so dovoljene sanje. A jutri so spet," je po največjem uspehu, odkar se ukvarja s trenerskim delom, izpostavil Jura Arsić. Trener Aluminija si je po zmagi v Celju nad Brinjem, s katero je Kidričane popeljal do krstne pokalne lovorike in Evrope, izposodil znamenite besede prvega slovenskega predsednika Milana Kučana, a jih tudi nadgradil in poudaril, da Aluminij s tem še nikakor ni končal drznega projekta postavljanja novih mejnikov.

Ni kaj, ena najbolj nenavadnih sezon v slovenskem klubskem nogometu vztrajno piše zgodovino. V sredo, 13. maja 2026, je v Celju doživela nov vrhunec. Sezona, v kateri sta Maribor in Olimpija senzacionalno ostala brez Evrope, Domžale pa izginile z nogometnega zemljevida, je postregla z novim, za mnoge presenetljivim pokalnim zmagovalcem. Na seznam zmagovalcev se je prvič v samostojni Sloveniji vpisal Aluminij.

Dobil je tekmo stoletja in si na stadionu Z'dežele v čudovitem vzdušju, ki ga je ustvarilo skoraj štiri tisoč podpornikov Aluminija in Brinja, zagotovil trojno nagrado. Presrečni šumari so osvojili pokal, si zagotovili Evropo, s tem pa prejeli tudi ogromen znesek Evropske nogometne zveze (Uefa), ki bo še kako vplival na klubski proračun.

Arsić: Danes so dovoljene sanje. Jutri pa ...

Vse to je uspelo Aluminiju pod vodstvom Jure Arsića, mladega in zelo strokovnega trenerja, ki je Kidričanom vcepil zmagovalno miselnost. Člansko moštvo je prevzel leta 2024, se nato izkazal v drugi ligi, kjer je ciljno črto maratona prečkal kot prvi, nato pa se ni ustrašil prvoligaškega izziva, ampak premišljeno, z zvrhano mero občutka za delo z mladimi in dozorevanje talentov, preskakoval oviro za oviro. Cilj, zagotovljen obstanek, je bil s pokalno pravljico še presežen. Izkoristil je ugoden žreb, nato pa v finalu po hudem boju premagal še največjo pokalno senzacijo sezone, krvnika Maribora in Olimpije, in postal junak večera.

Tako je proslavljal zgodovinsko pokalno lovoriko s kapetanom Tomislavom Jagićem. Foto: Filip Barbalić

Po zgodovinskem uspehu si je izposodil besede Milana Kučana "Danes so dovoljene sanje," a jih tudi posodobil. Dodal je: "A jutri so tudi dovoljene sanje." S tem se je že zazrl v prihodnost, ki Kidričanom prinaša sladke izzive, kakršnih še niso vajeni. Aluminij bo namreč poleti tekmoval v Evropi, kjer ga čakajo najmanj štiri tekme. Glede na to, da objekt v Kidričevem ne zadostuje evropskim pogojem, bo moral domače tekme odigrati drugje.

Rozman že do četrte lovorike

Matjaž Rozman, 39-letni čuvaj mreže, ki se bo kmalu odločil o (ne)nadaljevanju kariere, je osvojil že četrto pokalno lovoriko. Foto: Filip Barbalić Kot predloga prizorišč, kjer bi to lahko napravili, so šumari izpostavili Mestni stadion na Ptuju in Ljudski vrt v Mariboru. Celja, srečnega kraja za Aluminij, kjer so osvojili težko pričakovano pokalno lovoriko, vratar Matjaž Rozman pa je na stadionu, kjer je z grofi doživel že toliko lepega in še dolgo v noč proslavljal že četrto pokalno lovoriko (dve pred tem je osvojil z Interblockom, eno pa s Celjani), niso prijavili kot morebitnega prizorišča domačih evropskih tekem. Bo pa ostalo v spominu, da so ravno v knežjem mestu dosegli največji uspeh v zgodovini kluba.

"To je velika zmaga. Pomeni bistveno več kot le tri točke. Pomeni ogromno, a mi trenerji smo le podpora fantom. Oni so živeli za ta dogodek, zmago poklanjam igralcem. Je bila pa to moja največja zmaga doslej," se je smejalo mlademu strategu, ki je na seznamu trenerjev osvajalcev pokalne lovorike nasledil Španca Alberta Riero. Ta je lani s Celjani v finalu pokala povsem nadigral Koper, letošnje sklepno dejanje pokalnega tekmovanja pa je bilo bistveno bolj izenačeno in napeto do zadnje sekunde.

Brinje ogromno stvari dela prav

Zmagoviti zadetek je v 78. minuti dosegel Bamba Susso. Foto: Aleš Fevžer To je bila tekma, ki je trenerja zmagovalcev povsem izčrpala. Vložek je bil ogromen, potegoval se je za nagrado, s kakršno se pred tem ni še nikoli srečal, na drugi strani pa ga je čakal zelo neugoden tekmec.

"Dejansko smo zdaj povsem prazni. Tako fizično kot tudi mentalno, čustveno. Po pričakovanjih je bila to zelo težka tekma. Bili smo spretnejši in srečnejši. Ekipa Brinja je pokazala, da tako kot mi dela ogromno stvari prav. To jim bo v prihodnosti poplačano. Nam se je s to zmago poplačalo vse, za kar smo delali v preteklosti," je 44-letni Štajerec z utrujenim, a toliko bolj ponosnim glasom pojasnjeval, kako se počuti po odmevnem dosežku, ko je Aluminij popeljal v nove dimenzije.

Finale se ne igra, ampak zmaguje

Igra Kidričanov ni bila najboljša, niti najlepša za oko, a se bo to hitro pozabilo, saj bo ostal le spomin na lovoriko. "To je finale. Finale pa se ne igra, ampak zmaguje. Moji igralci so malce izgubili glavo, nikoli pa niso izgubili volje. Kot stroka smo lahko zadovoljni z izvedenim," je pojasnil, da se je tekme z Brinjem, ki mu je slovenska javnost zaradi prvoligaškega statusa hotela vsiliti status favorita, a se mu je javno izmikal, lotil s temeljito pripravo. Sestavljale so jo tri faze.

Nogometaši Brinja so v Celju računali na bučno podporo navijačev. Na koncu so ostali praznih rok, lovorika je šla v Kidričevo. Foto: Filip Barbalić

"Analiza tekmeca, priprava protinačrta, tretja faza pa je bila najtežja, saj smo z njo imeli na tekmi težave. To je bil transfer vsega na tekmo. Čeprav smo v nekaterih fazah delno trpeli, Brinje pa je imelo kar nekaj priložnosti, smo čakali na svoj trenutek. Po kakovostni zadnji podaji, ko je Emir (makedonski napadalec Emir Saitoski, op. p.) sam stekel proti vratom, tekmec pa je prejel rdeči karton, nam je uspelo. Nato smo imeli pripravljene menjave, v nadaljevanju pa smo zrelo in rutinsko osvojili pokal," je izpostavil Arsić, veliki junak Aluminija, ki je tako v dveh letih prehodil pot od druge lige do lovorike in Evrope.

Še enkrat je čestital tekmecu, ki se je spogledoval z epskim dosežkom, saj bi postal prvi drugoligaš z osvojeno pokalno lovoriko. Ni bil daleč, pri rezultatu 0:0 so Grosupeljčani zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, po rdečem kartonu Sama Matjaža, ta se je izkazal za prelomni trenutek srečanja, pa je v 78. minuti sledil mojstrski protinapad in imeniten zadetek Bambe Sussa.

Vdor igralcev na konferenco, trenerja je dočakala prha

Kidričani so vedeli, kako nevaren je trenutno drugouvrščeni drugoligaš zlasti v prekinitvah. Imeli so tudi srečo, saj je najboljši strelec Brinja Nikola Jovičević na začetku drugega dela, ko je obramba Aluminija konkretno zaspala in zamudila, zatresel prečko. Sreča je bila v finalu zaveznica Kidričanov, veselje po zmagi pa nepopisno.

Kako so nogometaši Aluminija presenetili trenerja in ga povsem zalili:

Nogometaši so si dali duška že na zelenici. Kot se spodobi za tekmovanje, v katerem je glavni pokrovitelj pivovarna (pokal Pivovarna Union), se je že na zmagovitem odru spilo ogromno piva, ni pa zmanjkal niti že tradicionalni vdor igralcev na novinarsko konferenco, ko so presenetili trenerja in mu priredili šampionsko prho.

To je bila še ena prekrasna nagrada za Arsića, ki je med igralci zelo priljubljen. Pomagal jim je do uveljavitve na slovenskem nogometnem zemljevidu in postopnem dvigu tržne vrednosti, poleti pa jih čaka še dodaten izziv, saj bodo lahko svoje znanje pokazali v evropskem tekmovanju.

V Evropi si želijo atraktivnega tekmeca z Balkana

"V sredo nas je do zmage bolj gnala želja po osvojitvi lovorike kot pa preboj v Evropo. Evropa je prišla bolj kot nagrada za lovoriko. V klubu na to nismo pripravljeni. Časa bo zelo malo, tega ne znamo početi, a v življenju se moraš hitro prilagati novim stvarem. Poleti nas zaradi Evrope čaka malce krajši odmor. Verjamem, da bomo našim navijačem pričarali še nekaj lepih trenutkov. Želimo si atraktivnega tekmeca, po možnosti z Balkana. Nismo rekli zadnje," Arsić že pogleduje v poletje, kjer ga čakajo krstni evropski izzivi. Nič ne bi imel proti, če bi se Aluminij pomeril s katerim izmed tekmecev z območja nekdanje Jugoslavije.

Kidričani bodo prihodnji mesec izvedeli prvega evropskega tekmeca. Foto: Filip Barbalić

Morda se mu na žrebu tudi uresniči želja, saj bi lahko bil eden izmed morebitnih tekmecev splitski Hajduk, ravno tekmec po njegovem okusu. O tem, ali bodo igrali na Ptuju ali v Mariboru, pa se bo odločalo pozneje. Nogometaše Aluminija po velikem uspehu najprej čaka zaslužen počitek. Četrtek je prost, igralcem ni treba priti na trening. Lahko bodo celili rane po proslavljanju pokalne lovorike, ki se je zavleklo pozno v noč. Do konca sezone, v kateri so si že zagotovili obstanek, jih sicer čakata še dve tekmi. Najprej s Primorjem, nato pa še z Mariborom. Morda že v praznem Ljudskem vrtu. Na stadionu, kjer bi lahko že čez nekaj mesecev odigrali zgodovinsko prvo domačo evropsko tekmo.