Jura Arsić po številnih neprespanih nočeh verjame v evropsko pravljico

Ljudski vrt bo v četrtek po dobrem letu dni znova prizorišče evropske tekme. Gostil bo povratno tekmo 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa med Aluminijem in Šerifom. Slovenski pokalni zmagovalec je v Moldaviji navdušil in ostal nepremagan (0:0), zdaj pa bo skušal vse skupaj nadgraditi z zgodovinskim napredovanjem. Trener Jura Arsić ne skriva optimizma. Verjame, da bi ga lahko njegovi varovanci znova pozitivno presenetili.

Pred slabim letom, bilo je konec julija 2025, sta se v Ljudskem vrtu na evropskem tekmovanju pomerila Maribor in Paksi. Dvoboj se je končal z remijem (1:1), ki je bil usoden za vijolice. Napovedal je turbulentno sezono Mariborčanov, v kateri se sploh niso uvrstili v Evropo. Prvič po 18 letih.

V tej sezoni pa se bodo evropske tekme v Ljudskem vrtu vseeno igrale. Za to je zaslužen sosed Mariborčanov iz Kidričevega. Aluminij je osvojil pokal in si zagotovil krstni nastop v Evropi, v četrtek pa ga čaka še zgodovinska prva domača evropska tekma. Sodeč po tistem, kar so Kidričani prikazali na gostovanju v Tiraspolu (0:0), bodo v četrtek vsekakor v igri za napredovanje.

"Vemo, kaj moramo narediti in česa ne smemo"

Kidričani so pred dvema mesecema pisali zgodovino na celjskem stadionu. Zdaj jo želijo pisati še na mariborskem. Foto: Aleš Fevžer O tem je prepričan tudi trener Jura Arsić. Pred povratnim dvobojem je poudaril, kako so se njegovi izbranci na prvi tekmi v Moldaviji mentalno in fizično zelo potrošili, a so v klubu pravočasno sprejeli pravilne ukrepe in se dobro regenerirali.

"Potegnili smo vzporednice. Ugotovili smo, kaj je bilo dobro, kaj pa ne. Ugotovili smo, kje imamo rezerve oziroma potencial. V teh dneh je bilo kar nekaj neprespanih noči, v vse skupaj je bilo vloženih ogromno ur," je pred četrtkovim spektaklom v mestu ob Dravi izpostavil štajerski strateg. Verjame, da bi ga lahko varovanci znova prijetno presenetili.

V Moldaviji so po njegovem mnenju odigrali celo nad svojimi zmožnostmi, zdaj verjame, da lahko to ponovijo tudi v Mariboru. "Vemo, kaj moramo narediti in česa ne smemo," pojasnjuje trener, ki je v poletnem prestopnem roku pošteno prevetril zasedbo. Odšlo je veliko prvokategornikov, sodeč po ugodnem rezultatu na prvi tekmi s Šerifom pa je Aluminij pripeljal dovolj kakovostne zamenjave, da bi lahko tudi v tej sezoni razvajal navijače.

Na Ljudski vrt imajo prijetne spomine

Aluminij je v prejšnji sezoni v Ljudskem vrtu šokiral Maribor in zmagal s 3:2. Foto: Jure Banfi Arsić verjame, da lahko nogometaši Aluminija na povratni tekmi prikažejo še več. Veliko poudarka so namenili taktičnim korekcijam. "Sem prvi, ki močno verjame, da lahko znova odigramo kakovostno tekmo z drugačno vibracijo, kot smo jo čutili v tujini. Želim si čim več ljudi in dobro vzdušje na stadionu," si želi srečnega konca, da bi s privrženci Aluminija po zgodovinski prvi domači evropski tekmi proslavljal napredovanje Kidričanov. Vratar Florijan Raduha je na prvi tekmi ostal nepremagan, za kaj več pa bo treba doseči tudi zadetek.

Trener Aluminija ima na Ljudski vrt dokaj prijetne spomine. Ko je z Aluminijem predzadnjič gostoval na stadionu pod Kalvarijo, je po epskem preobratu s 3:2 šokiral Maribor. V zadnjem krogu se je za Kidričane končalo slabše. Izgubili so z 0:3, a so bili takrat še pod vtisom proslavljanja zgodovinskega uspeha, osvojenega pokala in priigrane Evrope.

Če bi Aluminij izločil Šerif, bi se v 2. krogu pomeril z izraelskim velikanom iz Tel Aviva. Foto: Guliverimage

Če bi Aluminij izločil Šerif, bi se v 2. krogu kvalifikacij pomeril z Maccabijem iz Tel Aviva. Če pa bi Kidričani izpadli proti Šerifu, bi evropsko pot nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer se bodo pomerili z zmagovalcem obračuna med albanskim Dinamo Cityjem in kazahstansko Astano.