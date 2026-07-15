Kaj jedo tam, kjer poleti temperature redno presežejo 35 stopinj?

Meteorologi napovedujejo nov vročinski val, številni pa že razmišljamo, kako se bomo v prihodnjih dneh ohladili. Klimatska naprava in hladna pijača sicer pomagata, a prebivalci najbolj vročih delov sveta imajo še eno preizkušeno skrivnost, prilagodijo namreč tudi svoj jedilnik.

Zanimivo je, da imajo kuhinje držav, kjer poleti temperature pogosto presežejo 35 stopinj, nekaj skupnega. Na krožnikih skoraj ni težkih omak, mastnih jedi ali večurnega kuhanja. Glavno vlogo prevzamejo sveže sadje, hrustljava zelenjava in lahki obroki, ki telo prijetno osvežijo, ga hidrirajo in napolnijo z vitamini. Prav zato smo pokukali na njihove krožnike in poiskali štiri recepte, ki jih lahko brez težav pripravimo tudi pri nas.

Po njihove okuse pa nam ni treba odpotovati na drugi konec sveta. Večino sestavin najdemo tudi doma, pomembno pa je, da posežemo po svežem sadju in zelenjavi, ki sta polna okusa. Prav zato številni prisegajo na Lidlovo tržnico, kjer bogata izbira sezonskih pridelkov združuje preverjeno kakovost in dostopne cene. Tako lahko tudi doma na krožnik pričaramo košček poletja z različnih koncev sveta.

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Odpravimo se na kulinarično potovanje skozi štiri dežele, kjer vročina kroji vsakdan. Za pripravo vseh receptov ne potrebujete posebnih kuharskih spretnosti. Največjo razliko naredijo prav sveže sestavine, izberite čim bolj zrelo sadje in sezonsko zelenjavo. Sveže sadje in zelenjava ne poskrbita le za boljši okus, temveč tudi za več vitaminov, prijetnejšo teksturo in daljšo obstojnost jedi. V Lidlu posebno pozornost namenjajo svežini, preverjenemu izvoru in rednemu nadzoru kakovosti, zato lahko na krožnik vsak dan postavite sestavine, ki so vredne glavne vloge. Sveži triki Lidlovih skrbnikov za svežino : kako sadje in zelenjavo pravilno shranjevati, da ostaneta dlje časa sveža.

: kako sadje in zelenjavo pravilno shranjevati, da ostaneta dlje časa sveža. Odlična kakovost pod stalnim nadzorom : kako Lidl zagotavlja kakovost sadja in zelenjave.

: kako Lidl zagotavlja kakovost sadja in zelenjave. Preverjen izvor in dober odnos z dobavitelji : zakaj je pomembno, od kod pridejo pridelki.

: zakaj je pomembno, od kod pridejo pridelki. Ponovno številka 1 v kakovosti sadja in zelenjave: priznanja in rezultati neodvisnih preverjanj.

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Prvi postanek: Andaluzija, Španija

Poletja v Sevilli niso za vsakogar. Temperature pogosto presežejo 40 stopinj, zato domačini že stoletja posegajo po hladnih jedeh, ki telo prijetno osvežijo. Ena najbolj značilnih je gazpačo – hladna juha, ki jo tokrat pripravljamo v nekoliko bolj poletni različici. Gazpačo je bilo nekoč kosilo španskih kmetov, danes pa ga poleti strežejo tudi v najboljših restavracijah.

Gazpačo z lubenico

Potrebujete:

500 g zrelih paradižnikov

250 g lubenice

1 manjšo kumaro

polovico rdeče paprike

strok česna

2 žlici olivnega olja

1 žlico vinskega kisa

sol, poper

nekaj listov bazilike ali mete

Priprava

Vse sestavine narežite, zmiksajte v gladko juho in jo za najmanj eno uro postavite v hladilnik. Postrezite dobro ohlajeno z nekaj kapljicami olivnega olja.

Poletna sezonska interpretacija

Največ okusa bo gazpačo dobil iz res zrelih domačih paradižnikov in sladke lubenice. Prav kakovost svežih sestavin je tista, ki naredi največjo razliko.

Foto: Shutterstock

Drugi postanek: Karibi

Mango salsa je ena najbolj priljubljenih poletnih prilog na številnih karibskih otokih. Sladkost manga, svežina limete in hrustljava zelenjava ustvarijo prilogo, ki se odlično poda k ribam, piščancu ali preprosto popečenemu kruhu.

Karibska mango salsa

Potrebujete:

1 zrel mango

1 avokado

2 paradižnika

polovico rdeče čebule

sok ene limete

pest koriandra

po želji ščepec čilija

Priprava

Mango naj bo mehak na dotik, avokado pa ravno prav zrel. Takšna kombinacija ustvari značilno kremasto teksturo salse. Vse sestavine narežite na majhne, podobno velike, kocke, nežno premešajte in tik pred serviranjem pokapljajte z limetinim sokom.

Poletna sezonska interpretacija

Ko so breskve ali nektarine na vrhuncu sezone, lahko z njimi ustvarite svojo različico karibske salse. Okus bo nekoliko drugačen, a prav tako osvežilen.

Skupna skrivnost najbolj vročih držav Čeprav prihajajo iz različnih koncev sveta, imajo vse te jedi nekaj skupnega: veliko svežega sadja in zelenjave

sestavine z visoko vsebnostjo vode

lahki obroki brez dolgotrajnega kuhanja

veliko zelišč in citrusov

preprostost, ki poudari naravne okuse Prav svežina sestavin je razlog, da so te jedi tako preproste, a hkrati polne okusa.

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Tretji postanek: Havaji

Na Havajih pravijo, da je najboljši obrok tisti, ki je pisan kot njihovi otoki. Zato je poke bowl prava eksplozija barv, okusov in svežine. Čeprav ga danes poznamo po vsem svetu, ostajata njegovi največji prednosti preprostost in prilagodljivost. Kuhan riž naj bo kot belo platno, na katero boste dodali sestavine in omake različnih barv in okusov ter tako ustvarili svojo barvito poletno skledo.

Poletni poke bowl

Potrebujete:

kuhan riž

mango

avokado

kumaro

korenje

redkvice

edamame

sezam

limeto

omaka po izbiri (sojina, teriyaki, sladki čili)

Po želji lahko dodate še lososa ali tuno.

Priprava

Riž razporedite v skledo, okoli njega pa zložite narezano sadje in zelenjavo. Pokapljajte z limetinim sokom in posujte s sezamom. Poke bowl skoraj vedno spremlja preliv. Če želite bolj klasičen okus, izberite sojino ali teriyaki omako, za nekoliko bolj živahno različico pa sladko čili omako. Prav drobne podrobnosti, kot je dobro izbran preliv, iz preproste sklede naredijo pravo poletno doživetje.

Poletna sezonska interpretacija

Havajski poke lahko poleti obogatite tudi z domačo mlado bučko, sočnimi kosi paradižnika ali celo sladko koruzo. Vsaka sezona prinese svojo različico.

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Četrti postanek: Maroko

Čeprav bi marsikdo pričakoval težke jedi, so maroške poletne mize presenetljivo lahke. Meta, citrusi in zelenjava ustvarijo osvežilne kombinacije, ki odlično prenašajo vročino. V Maroku meto uporabljajo skoraj tako pogosto kot olivno olje. Prav zato je nepogrešljiva tudi v poletnih solatah. Sveža meta in sočne pomaranče so razlog, da je ta solata kljub preprostosti tako aromatična.

Maroška korenčkova solata s pomarančo in meto

Potrebujete:

4 korene

2 pomaranči

pest sveže mete

žlico olivnega olja

limonin sok

ščepec mlete kumine

sol in poper

olivno olje

Priprava

Korenje na hitro blanširajte ali uporabite surovo, narezano na tanke trakove. Dodajte fileje pomaranče, meto ter preliv iz olivnega olja, limoninega soka in mlete kumine. Solato tik pred postrežbo pokapljajte z dobrim olivnim oljem in jo po želji potresite še z nekaj sesekljanimi pistacijami, zrni granatnega jabolka ali praženimi mandlji. Tako bo dobila še bolj izrazit severnoafriški značaj.

Poletna sezonska interpretacija

Ko so marelice ali breskve na vrhuncu sezone, lahko z njimi nadomestite del pomaranče in ustvarite čudovito slovensko različico maroške klasike.

Foto: Shutterstock

Poletje je lahko tudi kulinarično potovanje

Prav gotovo letos ne bomo vsi dopustovali na Havajih, v Maroku ali na Karibih. Lahko pa si delček teh krajev pričaramo na domačem vrtu, balkonu ali pikniku s prijatelji. Včasih je za občutek poletja dovolj že krožnik, poln svežega sadja in zelenjave.

Odgovor na vprašanje iz naslova je pravzaprav presenetljivo preprost. Tam, kjer vročina ni izjema, ampak del vsakdana, na krožnikih prevladujejo lahke jedi, bogate s sadjem, zelenjavo in sezonskimi okusi. Izkoristimo stoletno znanje in si pripravimo najboljši recept tudi za naše poletje.

Seveda je pomembno, da izbiramo kakovostne sestavine. Lidlova tržnica tudi letos ponuja pestro izbiro svežega sadja in zelenjave odlične kakovosti po dostopnih cenah. Posebno pozornost namenjajo preverjenemu izvoru, rednemu nadzoru kakovosti ter sodelovanju z dobavitelji, zato lahko na svoj krožnik vsak dan prinesemo košček poletja ne glede na to, ali nas navdihne Andaluzija, Karibi, Havaji ali Maroko.

Spremljajte svežo ponudbo iz Lidlove tržnice.