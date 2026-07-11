Sobota, 11. 7. 2026, 21.13
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Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (11. julij)
Avstralec zablestel na generalki Celja. Koper zmagal, Olimpija in Bravo izgubila.
Prihodnji konec tedna se bo na sončni strani Alp začel prvoligaški nogometni maraton. Slovenski prvokategorniki se tako vneto pripravljajo na začetek sezone 2026/27. Številni klubi so danes odigrali generalke za začetek 1. SNL. Tako Celje, Olimpija, Koper, Bravo, Radomlje, Brinje Grosuplje in Nafta.
Prvak Celje, ki je v poletnem prestopnem roku opravil prevetril zasedbo in ostal brez nekaterih zelo pomembnih igralcev, je v zadnji pripravljalni tekmi pred sezono remiziral s hrvaško Istro (1:1). Izkazal se je avstralski novinec gambijskih korenin, saj se je podpisal pod prekrasen zadetek. Zadnjo tekmo Celja pred začetkom sezone, v kateri bodo varovanci Vitorja Campelosa branili naslov prvaka, hkrati pa želeli priti čim dlje v Evropi, je tako zaznamoval evrogol Yaye Dukulyja. Dvoboj se je igral pred zaprtimi tribunami v Športnem parku Radomlje.
Izjemen zadetek Yaye Dulukyja proti Istri:
Olimpija se je na Gorenjskem pomerila z ukrajinskim podprvakom Čerkasijem in izgubila z 0:1. Rezultatsko je bil danes uspešnejši letošnji slovenski predstavnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Koper je s 3:1 ugnal MTK Budimpešto, za katerega nastopa slovenski reprezentant Adrian Zeljković. Za kanarčke je dvakrat zadel v polno 22-letni Nigerijec Brown Irabor, med strelce pa se je znova vpisal še Francoz Kamil Manseri. Koprčani so vse tri zadetke dosegli sredi drugega polčasa med 63. in 68. minuti.
Kamil Manseri se je vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi.
Bravo, ki bo prav tako zastopal slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je izgubil proti ukrajinskemu Karpatyju iz Lviva (0:1).
Radomlje so se z novopečenim hrvaškim prvoligašem Rudešem iz Zagreba razšli z neodločenim rezultatom (2:2), Brinje Grosuplje, ki nizajo neprepričljive rezultate v pripravljalnem obdobju, pa so po Vrhniki ostale praznih rok proti še enemu drugoligašu. Izgubile so proti sežanskemu Taboru z 1:2.
Z zelo zahtevnim tekmecem je imela opravka Nafta. V Lendavi je v generalki gostila beograjski Partizan. Zaostajala je že z 0:4, nato pa je za častni zadetek proti srbskemu velikanu poskrbel rezervist Domen Bremec.
Celje:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Celje
|27. junij
|Škendija (SMk – 1. liga)
|1:0
|Suhovršnik
|1. julij
|Hajduk Split (Hrv – 1. liga)
|0:1
|/
|4. julij
|Čukarički (Srb – 1. liga)
|1:1
|Kučys
|8. julij
|MTK Budimpešta (Mad – 1. liga)
|4:3
|Sešlar, Kučys, Kotnik, Pranjić
|11. julij
|Istra 1961 (Hrv - 1. liga)
|1:1
|Dukuly
Koper:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Koper
|19. junij
|Škendija (SMk – 1. liga)
|1:2
|Irabor
|27. junij
|Vllaznia (Alb – 1. liga)
|4:2
|Rimac, Oddei, Ruedl, El Manssouri
|26. junij
|Corvinul (Rom – 1. liga)
|1:0
|Ruedl
|5. julij
|LNZ Čerkasi (Ukr – 1. liga)
|1:2
|Rimac
|8. julij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|2:4
|Manseri, Adrović
|11. julij
|MTK Budimpešta (Mad - 1. liga)
|3:1
|Brown 2, Manseri
Bravo:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Bravo
|27. junij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|1:2
|Nuhanović
|4. julij
|Lokomotiva Zagreb (Hrv – 1. liga)
|1:3
|Kopatin
|11. julij
|Karpaty Lvov (Ukr - 1. liga)
|0:1
|/
Olimpija:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Olimpijo
|23. junij
|Vllaznia (Alb – 1. liga)
|4:0
|Marin, Kukavica, Mohorovičić, Šega
|28. junij
|Čukarički (Srb – 1. liga)
|0:3
|/
|4. julij
|Cluj (Rom – 1. liga)
|1:1
|Kojić
|5. julij
|Rudeš (Hrv – 2. liga)
|1:3
|Pečjak
|11. julij
|LNZ Čerkasi (Ukr - 1. liga)
|0:1
|/
Maribor:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Maribor
|1. julij
|CSKA 1948 Sofija (Bol – 1. liga)
|3:3
|Repas, Komaromi, Reghba
|4. julij
|Železničar Pančevo (Srb – 1. liga)
|1:1
|Feta
|10. julij
|Charlton Athletic (Ang – 2. liga)
|1:1
|Tshipamba
Radomlje:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Radomlje
|26. junij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|0:3
|/
|3. julij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|0:2
|/
|10. julij
|Varaždin (Hrv - 1. liga)
|0:1
|/
|11. julij
|Rudeš (Hrv – 1. liga)
|2:2
|Pelko, Burčul
Aluminij:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Aluminij
|19. junij
|Rače (Slo - 3. liga)
|1:1
|Bloudek
|23. junij
|Pyunik (Arm – 1. liga)
|2:2
|Susso, Bloudek
|28. junij
|Noah (Arm – 1. liga)
|0:2
|/
|2. julij
|Partizan Beograd (Srb – 1. liga)
|1:2
|Bloudek
Mura:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Muro
|20. junij
|Ararat (Arm – 1. liga)
|1:1
|Čakš
|26. junij
|Sturm Gradec (Avt – 1. liga)
|0:5
|/
|4. julij
|Noah (Arm – 1. liga)
|1:1
|Aščić
|5. julij
|Beltinci (Slo – 2. liga)
|1:4
|Aščić
|10. julij
|Rijeka (Hrv - 1. liga)
|2:1
|Proleta, Kouter
Brinje Grosuplje:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Brinje
|20. junij
|CSKA Sofija (Bol – 1. liga)
|1:2
|Milošević
|23. junij
|Sindikat HUNS (Hrv)
|1:0
|Kene
|24. junij
|Corvinul (Rom – 1. liga)
|1:0
|Jovićević
|30. junij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|0:3
|/
|2. julij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|0:9
|/
|8. julij
|Vrhnika (Slo – 2. liga)
|0:1
|/
|10. julij
|Tabor Sežana (Slo - 2. liga)
|1:2
|avtogol
|12. julij
|Widzew Lodž (Pol – 1. liga)
Nafta:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Nafto
|28. junij
|Voluntari (Rom – 2. liga)
|0:3
|/
|4. julij
|Honved (Mad – 2. liga)
|0:3
|/
|11. julij
|Partizan Beograd (Srb – 1. liga)
|1:4
|Brumec