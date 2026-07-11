Avstralec zablestel na generalki Celja. Koper zmagal, Olimpija in Bravo izgubila.

Prihodnji konec tedna se bo na sončni strani Alp začel prvoligaški nogometni maraton. Slovenski prvokategorniki se tako vneto pripravljajo na začetek sezone 2026/27. Številni klubi so danes odigrali generalke za začetek 1. SNL. Tako Celje, Olimpija, Koper, Bravo, Radomlje, Brinje Grosuplje in Nafta.

Prvak Celje, ki je v poletnem prestopnem roku opravil prevetril zasedbo in ostal brez nekaterih zelo pomembnih igralcev, je v zadnji pripravljalni tekmi pred sezono remiziral s hrvaško Istro (1:1). Izkazal se je avstralski novinec gambijskih korenin, saj se je podpisal pod prekrasen zadetek. Zadnjo tekmo Celja pred začetkom sezone, v kateri bodo varovanci Vitorja Campelosa branili naslov prvaka, hkrati pa želeli priti čim dlje v Evropi, je tako zaznamoval evrogol Yaye Dukulyja. Dvoboj se je igral pred zaprtimi tribunami v Športnem parku Radomlje.

Izjemen zadetek Yaye Dulukyja proti Istri:

Olimpija se je na Gorenjskem pomerila z ukrajinskim podprvakom Čerkasijem in izgubila z 0:1. Rezultatsko je bil danes uspešnejši letošnji slovenski predstavnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Koper je s 3:1 ugnal MTK Budimpešto, za katerega nastopa slovenski reprezentant Adrian Zeljković. Za kanarčke je dvakrat zadel v polno 22-letni Nigerijec Brown Irabor, med strelce pa se je znova vpisal še Francoz Kamil Manseri. Koprčani so vse tri zadetke dosegli sredi drugega polčasa med 63. in 68. minuti.

Kamil Manseri se je vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi. Foto: Jure Banfi

Bravo, ki bo prav tako zastopal slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je izgubil proti ukrajinskemu Karpatyju iz Lviva (0:1).

Radomlje so se z novopečenim hrvaškim prvoligašem Rudešem iz Zagreba razšli z neodločenim rezultatom (2:2), Brinje Grosuplje, ki nizajo neprepričljive rezultate v pripravljalnem obdobju, pa so po Vrhniki ostale praznih rok proti še enemu drugoligašu. Izgubile so proti sežanskemu Taboru z 1:2.

Z zelo zahtevnim tekmecem je imela opravka Nafta. V Lendavi je v generalki gostila beograjski Partizan. Zaostajala je že z 0:4, nato pa je za častni zadetek proti srbskemu velikanu poskrbel rezervist Domen Bremec.

Celje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Celje 27. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:0 Suhovršnik 1. julij Hajduk Split (Hrv – 1. liga) 0:1 / 4. julij Čukarički (Srb – 1. liga) 1:1 Kučys 8. julij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 4:3 Sešlar, Kučys, Kotnik, Pranjić 11. julij Istra 1961 (Hrv - 1. liga) 1:1 Dukuly

Koper:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Koper 19. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:2 Irabor 27. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:2 Rimac, Oddei, Ruedl, El Manssouri 26. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Ruedl 5. julij LNZ Čerkasi (Ukr – 1. liga) 1:2 Rimac 8. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 2:4 Manseri, Adrović 11. julij MTK Budimpešta (Mad - 1. liga) 3:1 Brown 2, Manseri

Bravo:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Bravo 27. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Nuhanović 4. julij Lokomotiva Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:3 Kopatin 11. julij Karpaty Lvov (Ukr - 1. liga) 0:1 /

Olimpija:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo 23. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:0 Marin, Kukavica, Mohorovičić, Šega 28. junij Čukarički (Srb – 1. liga) 0:3 / 4. julij Cluj (Rom – 1. liga) 1:1 Kojić 5. julij Rudeš (Hrv – 2. liga) 1:3 Pečjak 11. julij LNZ Čerkasi (Ukr - 1. liga) 0:1 /

Maribor:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Maribor 1. julij CSKA 1948 Sofija (Bol – 1. liga) 3:3 Repas, Komaromi, Reghba 4. julij Železničar Pančevo (Srb – 1. liga) 1:1 Feta 10. julij Charlton Athletic (Ang – 2. liga) 1:1 Tshipamba

Radomlje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Radomlje 26. junij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:3 / 3. julij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:2 / 10. julij Varaždin (Hrv - 1. liga) 0:1 / 11. julij Rudeš (Hrv – 1. liga) 2:2 Pelko, Burčul

Aluminij:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Aluminij 19. junij Rače (Slo - 3. liga) 1:1 Bloudek 23. junij Pyunik (Arm – 1. liga) 2:2 Susso, Bloudek 28. junij Noah (Arm – 1. liga) 0:2 / 2. julij Partizan Beograd (Srb – 1. liga) 1:2 Bloudek

Mura:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro 20. junij Ararat (Arm – 1. liga) 1:1 Čakš 26. junij Sturm Gradec (Avt – 1. liga) 0:5 / 4. julij Noah (Arm – 1. liga) 1:1 Aščić 5. julij Beltinci (Slo – 2. liga) 1:4 Aščić 10. julij Rijeka (Hrv - 1. liga) 2:1 Proleta, Kouter

Brinje Grosuplje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Brinje 20. junij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 1:2 Milošević 23. junij Sindikat HUNS (Hrv) 1:0 Kene 24. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Jovićević 30. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:3 / 2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:9 / 8. julij Vrhnika (Slo – 2. liga) 0:1 / 10. julij Tabor Sežana (Slo - 2. liga) 1:2 avtogol 12. julij Widzew Lodž (Pol – 1. liga)

Nafta: