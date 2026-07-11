Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
11. 7. 2026,
21.13

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
1. SNL Prva liga Telemach NK Aluminij NK Bravo NK Celje NK Nafta Lendava NK Mura NK Koper FC Koper NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NK Brinje Grosuplje

Sobota, 11. 7. 2026, 21.13

1 minuta

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (11. julij)

Avstralec zablestel na generalki Celja. Koper zmagal, Olimpija in Bravo izgubila.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Valerij Kolotilo | Prvi zadetek Yaye Dukulyja v dresu Celja je zagotovo navdušil tudi predsednika grofov Valerija Kolotila. | Foto Aleš Fevžer

Prvi zadetek Yaye Dukulyja v dresu Celja je zagotovo navdušil tudi predsednika grofov Valerija Kolotila.

Foto: Aleš Fevžer

Prihodnji konec tedna se bo na sončni strani Alp začel prvoligaški nogometni maraton. Slovenski prvokategorniki se tako vneto pripravljajo na začetek sezone 2026/27. Številni klubi so danes odigrali generalke za začetek 1. SNL. Tako Celje, Olimpija, Koper, Bravo, Radomlje, Brinje Grosuplje in Nafta.

Zlatko Zahović, NK Maribor
Sportal Preobrat v 1. SNL: manj tujcev, več zaupanja v slovensko stroko

Prvak Celje, ki je v poletnem prestopnem roku opravil prevetril zasedbo in ostal brez nekaterih zelo pomembnih igralcev, je v zadnji pripravljalni tekmi pred sezono remiziral s hrvaško Istro (1:1). Izkazal se je avstralski novinec gambijskih korenin, saj se je podpisal pod prekrasen zadetek. Zadnjo tekmo Celja pred začetkom sezone, v kateri bodo varovanci Vitorja Campelosa branili naslov prvaka, hkrati pa želeli priti čim dlje v Evropi, je tako zaznamoval evrogol Yaye Dukulyja. Dvoboj se je igral pred zaprtimi tribunami v Športnem parku Radomlje.

Izjemen zadetek Yaye Dulukyja proti Istri:

Olimpija se je na Gorenjskem pomerila z ukrajinskim podprvakom Čerkasijem in izgubila z 0:1. Rezultatsko je bil danes uspešnejši letošnji slovenski predstavnik v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Koper je s 3:1 ugnal MTK Budimpešto, za katerega nastopa slovenski reprezentant Adrian Zeljković. Za kanarčke je dvakrat zadel v polno 22-letni Nigerijec Brown Irabor, med strelce pa se je znova vpisal še Francoz Kamil Manseri. Koprčani so vse tri zadetke dosegli sredi drugega polčasa med 63. in 68. minuti.

Kamil Manseri se je vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi. | Foto: Jure Banfi Kamil Manseri se je vpisal med strelce še na drugi zaporedni tekmi. Foto: Jure Banfi

Bravo, ki bo prav tako zastopal slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo, je izgubil proti ukrajinskemu Karpatyju iz Lviva (0:1).

Radomlje so se z novopečenim hrvaškim prvoligašem Rudešem iz Zagreba razšli z neodločenim rezultatom (2:2), Brinje Grosuplje, ki nizajo neprepričljive rezultate v pripravljalnem obdobju, pa so po Vrhniki ostale praznih rok proti še enemu drugoligašu. Izgubile so proti sežanskemu Taboru z 1:2.

Z zelo zahtevnim tekmecem je imela opravka Nafta. V Lendavi je v generalki gostila beograjski Partizan. Zaostajala je že z 0:4, nato pa je za častni zadetek proti srbskemu velikanu poskrbel rezervist Domen Bremec.

Celje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Celje
27. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:0 Suhovršnik
1. julij Hajduk Split (Hrv – 1. liga) 0:1 /
4. julij Čukarički (Srb – 1. liga) 1:1 Kučys
8. julij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 4:3 Sešlar, Kučys, Kotnik, Pranjić
11. julij Istra 1961 (Hrv - 1. liga) 1:1 Dukuly

Koper:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Koper
19. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:2 Irabor
27. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:2 Rimac, Oddei, Ruedl, El Manssouri
26. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Ruedl
5. julij LNZ Čerkasi (Ukr – 1. liga) 1:2 Rimac
8. julij Dinamo Zagreb (Hrv  – 1. liga) 2:4 Manseri, Adrović
11. julij MTK Budimpešta (Mad - 1. liga) 3:1 Brown 2, Manseri

Bravo:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Bravo
27. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Nuhanović
4. julij Lokomotiva Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:3 Kopatin
11. julij Karpaty Lvov (Ukr - 1. liga) 0:1 /

Olimpija:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo
23. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:0 Marin, Kukavica, Mohorovičić, Šega
28. junij Čukarički (Srb – 1. liga) 0:3 /
4. julij Cluj (Rom – 1. liga) 1:1 Kojić
5. julij Rudeš (Hrv – 2. liga) 1:3 Pečjak
11. julij LNZ Čerkasi (Ukr - 1. liga) 0:1 /

Maribor:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Maribor
1. julij CSKA 1948 Sofija (Bol – 1. liga) 3:3 Repas, Komaromi, Reghba
4. julij Železničar Pančevo (Srb – 1. liga) 1:1 Feta
10. julij Charlton Athletic (Ang – 2. liga) 1:1 Tshipamba

Radomlje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Radomlje
26. junij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:3 /
3. julij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:2 /
10. julij Varaždin (Hrv - 1. liga) 0:1 /
11. julij Rudeš (Hrv – 1. liga) 2:2 Pelko, Burčul

Aluminij:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Aluminij
19. junij Rače (Slo - 3. liga) 1:1 Bloudek
23. junij Pyunik (Arm – 1. liga) 2:2 Susso, Bloudek
28. junij Noah (Arm – 1. liga) 0:2 /
2. julij Partizan Beograd (Srb – 1. liga) 1:2 Bloudek

Mura:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro
20. junij Ararat (Arm – 1. liga) 1:1 Čakš
26. junij Sturm Gradec (Avt – 1. liga) 0:5 /
4. julij Noah (Arm – 1. liga) 1:1 Aščić
5. julij Beltinci (Slo – 2. liga) 1:4 Aščić
10. julij Rijeka (Hrv - 1. liga) 2:1 Proleta, Kouter

Brinje Grosuplje:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Brinje
20. junij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 1:2 Milošević
23. junij Sindikat HUNS (Hrv) 1:0 Kene
24. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Jovićević
30. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:3 /
2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:9 /
8. julij Vrhnika (Slo – 2. liga) 0:1 /
10. julij Tabor Sežana (Slo - 2. liga) 1:2 avtogol
12. julij Widzew Lodž (Pol – 1. liga)

Nafta:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Nafto
28. junij Voluntari (Rom – 2. liga) 0:3 /
4. julij Honved (Mad – 2. liga) 0:3 /
11. julij Partizan Beograd (Srb – 1. liga) 1:4 Brumec
 
Slovenija - Kosovo, kvalifikacije za SP, Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek izgubil proti slovenskemu partnerju
Matjaž Rozman
Sportal V Kidričevem postal nezaželen, v Ljubljani so ga sprejeli odprtih rok
Koper Celje
Sportal Sedma okrepitev prvakov, kalil se je v Manchester Cityju
Žan Karničnik
Sportal Prestopna bomba poletja: Maribor predstavil veliko okrepitev
Pijus Širvys
Sportal Atletico in Newcastle sta se okrepila, številne spremembe v 1. SNL
Samir Handanović
Sportal Zahović v Maribor zvabil veliko ime? V Ljudski vrt pošiljajo Handanovića.
1. SNL Prva liga Telemach NK Aluminij NK Bravo NK Celje NK Nafta Lendava NK Mura NK Koper FC Koper NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NK Brinje Grosuplje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.