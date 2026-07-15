Pred velikim finalom FIFA World Cup 2026™ razliko naredi zanesljiva zmogljivost

FIFA World Cup 2026™ je vstopil v odločilno fazo tekmovanja. Za prestižno nogometno lovoriko se potegujejo le še najboljše reprezentance, kjer o uspehu odločajo podrobnosti – vsaka podaja, obramba in odločitev. Na tej stopnji uspeha ne prinašata sreča ali naključje, temveč doslednost, predanost, inovativnost in sposobnost, da tudi pod največjim pritiskom ostaneš na najvišji ravni.

Gorenje hladilniki so tudi zmagovalna izbira Luke Modrića, enega najuspešnejših nogometašev svoje generacije. Foto: Gorenje GSI

Čeprav sta svet vrhunskega športa in razvoj gospodinjskih aparatov na prvi pogled zelo različna, ju povezujejo enake vrednote. Kot uradni sponzor FIFA World Cup 2026™ v kategoriji hladilnih aparatov Gorenje podpira enega največjih športnih dogodkov na svetu, hkrati pa z razvojem zanesljivih, inovativnih in energijsko učinkovitih rešitev ostaja zavezano temu, da ljudem vsak dan olajšuje življenje.

Skupne vrednote na igrišču in doma

Uvrstitev v finale svetovnega prvenstva, ki bo 19. julija 2026, zahteva nenehno izboljševanje, timsko delo in brezkompromisno zanesljivost. Najboljše reprezentance do uspeha pridejo z dolgoletnim delom, natančnimi pripravami in željo po odličnosti – vrednotami, ki že desetletja usmerjajo tudi razvoj aparatov Gorenje. Napredna tehnologija, premišljena zasnova in zanesljivo delovanje predstavljajo temelj vsakega izdelka. Ne glede na to, ali gre za ohranjanje svežine živil, ustvarjanje prijetnega domačega okolja ali pripravo osvežilnih napitkov za navijaško druženje, so Gorenjevi aparati zasnovani tako, da brezhibno delujejo vsak dan.

Pomemben del izkušnje so Gorenjevi hladilniki in zamrzovalniki, ki poskrbijo, da so hrana in pijača za navijaške večere vedno pri roki. Foto: Gorenje GSI

Udobje za popolno navijaško izkušnjo

Ko milijoni navijačev spremljajo zaključne tekme FIFA World Cup 2026™ iz domačih dnevnih sob, Gorenje pomaga ustvariti popolno okolje za skupno navijanje z družino in prijatelji. Od prijetno ohlajenih pijač do udobne temperature v prostoru – zanesljivi gospodinjski aparati poskrbijo, da lahko v ospredju ostanejo športna doživetja.

Pomemben del te izkušnje so tudi Gorenjevi hladilniki in zamrzovalniki, ki poskrbijo, da so hrana in pijača za navijaške večere vedno pri roki. Napredni tehnologiji Total NoFrost in NoFrost Plus preprečujeta nabiranje ledu ter zagotavljata optimalne pogoje za shranjevanje živil, sistem AdaptTech pa prepoznava uporabniške navade in samodejno prilagaja delovanje hlajenja. Prostorna notranjost BigVolume omogoča shranjevanje vsega, kar potrebujete za druženja ob tekmah, tehnologija InverterCompressor pa zagotavlja učinkovito, tiho in zanesljivo delovanje tudi ob pogostem odpiranju vrat.

Ob nakupu določenih modelov hladilnikov Gorenje prejmete mikrovalovno pečico ali ledomat za 1 evro. Akcija velja do 31. avgusta. Več informacij: https://si.gorenje.com/vse-velike-zgodbe-se-zacnejo-doma.

V vročih poletnih dneh je za prijetno spremljanje tekem enako pomembno tudi udobje doma. Gorenjeve klimatske naprave s tehnologijo Full DC Inverter zagotavljajo učinkovito, stabilno in tiho delovanje, funkcija Electricity Usage Monitor pa omogoča spremljanje porabe energije.

Izbrani modeli vključujejo tudi napredne sisteme za čiščenje zraka, ki pomagajo ustvarjati sveže in prijetno bivalno okolje tudi takrat, ko je dom poln gostov. Za hitro osvežitev prostora tik pred začetkom tekme poskrbi funkcija Turbo Mode, ki v kratkem času doseže želeno temperaturo.

Za prijetno spremljanje nogometnih obračunov tudi v najbolj vročih poletnih dneh Gorenje ponuja širok izbor klimatskih naprav, ki poskrbijo za udobno temperaturo in prijetno bivalno okolje. Preverite ponudbo: https://si.gorenje.com/vedno-udobna-klima .

Za prijetno spremljanje nogometnih obračunov tudi v najbolj vročih poletnih dneh Gorenje ponuja širok izbor klimatskih naprav. Foto: Gorenje GSI

Več kot partnerstvo

Partnerstvo s FIFA World Cup 2026™ je za Gorenje veliko več kot zgolj sponzorstvo. Predstavlja priložnost za krepitev globalne prepoznavnosti blagovne znamke in hkrati poudarja vrednote, ki povezujejo šport in vsakdanje življenje – zanesljivost, inovativnost, timsko delo in nenehno izboljševanje. Ko se prvenstvo približuje svojemu vrhuncu, Gorenje ostaja zavezano razvoju rešitev, ki gospodinjstvom po vsem svetu prinašajo več udobja, zaupanja in brezskrbnosti, navdih pa črpa iz enake želje po odličnosti, ki žene najboljše nogometne reprezentance sveta.

"FIFA World Cup 2026™ predstavlja veliko več kot športno tekmovanje – je globalni dogodek, ki povezuje ljudi različnih kultur in generacij. Za Gorenje je to partnerstvo priložnost, da slavimo te povezave in hkrati pokažemo svojo zavezanost razvoju rešitev, ki odgovarjajo na potrebe sodobnega načina življenja. Ponosni smo, da smo del te zgodbe in da lahko nepozabne trenutke delimo z milijoni navijačev po vsem svetu," je povedala Maja Iljaž, vodja marketinga Gorenje GSI.

Nagradna igra za navijače Nogometna evforija prinaša tudi priložnost za osvojitev privlačnih nagrad. V nagradni igri Gorenje lahko sodelujoči osvojijo odlične nagrade in še dodatno popestrijo svojo navijaško izkušnjo. Več informacij in prijava: https://si.gorenje.com/igrajte-z-nami-za-super-nagrade.

Naročnik oglasne vsebine je GORENJE GSI, D.O.O.