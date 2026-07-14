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Avtor:
A. P. K.

Torek,
14. 7. 2026,
21.13

Osveženo pred

35 minut

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Natisni članek
Andrej Šifrer glasbenik nastop koncert bolezen pevec

Torek, 14. 7. 2026, 21.13

35 minut

Andreju Šifrerju je med koncertom postalo slabo, nastop je moral predčasno končati

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andrej Šifrer, glasbenik | Andrej Šifrer | Foto Mediaspeed

Andrej Šifrer

Foto: Mediaspeed

Glasbenik Andrej Šifrer je pretekli petek nastopil na koncertu v okvirju dogodka Poletje na placu 2026, kjer je med koncertom občutil nenadno slabost, zato je moral nastop predčasno končati. Zdaj je v izjavi za javnost pojasnil, kaj natančno se mu je zgodilo.

"Z iskreno željo, da bi bil petkov večer čudovit in nepozaben za vse, sem se pripeljal na grajski trg, ki je že prazen obetal veliko, ko pa se je začel polniti, me je navduševalo, koliko starih in novih prijateljev imam v Šempetru pri Gorici," je v izjavi za javnost in obiskovalcem petkovega koncerta pojasnilo začel Andrej Šifrer, katerega besede so delili v KŠTM Šempeter-Vrtojba.

Med koncertom mu je postalo slabo: še vedno ne ve, kaj natančno se je zgodilo

Šifrer je povedal, da se žal ni izšlo tako, kot si je želel. "Med koncertom mi je nenadoma postalo slabo, zato sem moral nastop končati prej. Verjemite, da mi je zaradi tega zares težko in neprijetno. Še vedno sem na zdravniških preiskavah, zato tudi sam še ne vem, kaj natančno se je zgodilo. Upam, da bom kmalu spet dobro," je pojasnil priljubljeni slovenski glasbenik.

Organizatorjem se je zahvalil za razumevanje, vsem poslušalcem pa za potrpežljivost, podporo in topel odziv. "V takšnih trenutkih človek še posebej začuti, koliko dobrih ljudi je okoli njega," je še dodal Šifrer, ki je ob koncu dodal:

"Ko bom spet zdrav, bom z veseljem poiskal priložnost, da se vam oddolžim za razumevanje in zaupanje. Pesem je bila vedno moj način, da se zahvalim ljudem, in verjamem, da bo tako tudi tokrat."

"Ko sem bil v hudi zagati, sem dobil nepričakovano vrhunsko pomoč iz tostranstva. Hvaležen, prav tako kot za skrb in podporo. Obenem vam sporočam, da so dobre želje zmagale. P. S.: Tisti, ki so bili na nastopu v Šempetru, vedo, o čem govorim," je še v ločeni objavi na svojem profilu na Facebooku zapisal Šifrer.

Luka Sešek
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