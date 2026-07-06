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Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
12.55

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Natisni članek
Matjaž Rozman NK Aluminij nogometna tržnica poletni prestopni rok Jurgen Celhaka NK Olimpija NK Olimpija

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 12.55

1 ura, 20 minut

Nogometna tržnica, 6. julij

Kdo zapušča Olimpijo?

Avtor:
STA

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Matjaž Rozman | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Vratar Matjaž Rozman v novi sezoni ne bo branil za Aluminij, so danes sporočili iz nogometnega kluba v Kidričevem. Odhodi pa se dogajajo tudi pri Olimpiji.

S klubom je prav v zadnji sezoni spisal tudi novo poglavje v zgodovini Aluminija, saj je bil del ekipe, ki je osvojila Pokal Pivovarne Union in klubu prinesla eno največjo lovoriko v zgodovini.

"Za njegov odnos, izkušnje, profesionalnost in vlogo v slačilnici se mu v klubu iskreno zahvaljujemo," so zapisali pri pokalnih zmagovalcih ter mu zaželeli veliko uspeha in zadovoljstva na nadaljnji poti.

Jurgen Celhaka | Foto: Jure Banfi Foto: Jure Banfi

Jurgen Celhaka zapušča Olimpijo

Jurgen Celhaka zapušča nogometaše Olimpije, poroča Sportklub. Petindvajsetletni albanski nogometaš, ki je v Ljubljano prestopil iz varšavske Legie, bo kariero nadaljeval v enem do turških drugoligašev.

Pri Sportklubu pišejo, da so v zmajevem gnezdu od nekdanjega albanskega reprezentanca, ki je bil v klubu sezono in pol, pričakovali več. Nogometaš je za Legio namreč odigral kar 78 tekem ter z njo zaigral tudi v ligi Evropa.

V Ljubljani je Celhaka na 46 tekmah dosegel gol in podajo, največja težava vezista pa so bile nenehne poškodbe, zaradi katerih je le po redko sestavil za več kot dva zaporedna meseca na nogometnih igriščih.

Glasner novi trener Nottingham Forresta

Oliver Glasner je novi trener Nottingham Forresta, so danes potrdili v tem angleškem nogometnem klubu. Glasner, ki je nazadnje vodil Crystal Palace, bo nasledil Victorja Pereiro, pogodba pa ga na klub veže za tri sezone.

"Nottingham Forest je klub z neverjetnim prestižem in neverjetno zgodovino. Naš cilj je, da skupaj zgradimo ekipo, ki bo klub popeljala na naslednjo, višjo stopnjo," 51-letnega rojaka povzema avstrijska tiskovna agencija Apa.

Jasno je, da Glasnerja čaka velik izziv, saj je v nekaj več kot letu dni že peti trener v klubu, ki je lani v elitni ligi zasedel 16. mesto.

Avstrijec se je kot trener uveljavil pri Eintracht Frankfurtu, s katerim je leta 2022 slavil v evropski ligi. Februarja 2024 je prevzel Crystal Palace, s katerim je maja osvojil konferenčno ligo, lani pa tudi pokal FA.

Iz Anglije pa prihaja tudi novica, da je italijanski vezni nogometaš Sandro Tonali zapustil Newcastle in se preselil k Tottenhamu. Mediji pišejo, da bi cena prestopa lahko dosegla rekordnih 100 milijonov britanskih funtov.

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