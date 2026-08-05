Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
5. 8. 2026,
17.32

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Real Madrid Vinicius Junior nogometna tržnica

Sreda, 5. 8. 2026, 17.32

1 ura, 16 minut

Jasno sporočilo Reala Madrid Viniciusu: Nihče ni večji od kluba

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Real Madrid, Kylian Mbappe, Vinicius Jr. | Kakšna bo prihodnost Viniciusa Juniorja? | Foto Reuters

Kakšna bo prihodnost Viniciusa Juniorja?

Foto: Reuters

Prihodnost Viniciusa Juniorja pri Realu Madrid je še naprej precej negotova, potem ko večurni pogovori o podaljšanju pogodbe niso prinesli nobenega napredka. Pogajanja med brazilskim nogometašem in klubom trajajo že dlje časa.

Brazilski nogometaš že od začetka pogajanj zahteva letno plačo v vrednosti 30 milijonov evrov, kar bi bilo enako dohodku Kyliana Mbappeja. Real Madrid mu je pred tem ponudil 22 milijonov evrov, česar 25-letni Brazilec ni sprejel.

Po zadnjem sestanku se zdi, da se je klub odločil postaviti končno ponudbo. Uprava Reala se zaveda, da zanimanje Arsenala ni le napihnjena zgodba, zato so Viniciusa prosili, naj sprejme dokončno odločitev o tem, ali bo podpisal novo pogodbo ali pa bo razmislil o odhodu. Sporočilo kluba je jasno: "Nihče ni večji od Reala Madrid".

Nova, končna ponudba Reala Madrid znaša 23 milijonov evrov na leto, kar je milijon evrov več od prejšnje, pri čemer bi klub ohranil 50 odstotkov pravic do trženja njegove podobe. Vendar klub ni pripravljen plačati podpisnega bonusa, kar je bila ena od Viniciusovih zahtev. Po drugi strani pa naj bi bil Arsenal pripravljen ponuditi bistveno boljše možnosti. Angleški klub Brazilcu ponuja letno plačo v vrednosti 25 milijonov evrov, in kar je najpomembnejše, 100 odstotkov pravic do trženja svoje podobe. Londonski klub naj bi bil prepričan, da bo prestop opravljen to poletje. Športni direktor Andrea Berta naj bi članom kluba povedal, da je prepričan, da se bo Vinicius ekipi pridružil v kratkem.

Preberite še:

Mohamed Salah
Sportal Nogometni zvezdnik je izbral in presenetil
Luka Modrić dopust thumb
Trendi Luka Modrić dopustoval v domačem Zadru, skakal tudi z najvišje skakalnice
Orjan Nyland, Norveška
Sportal Veliki junak Norveške se vrača k Leipzigu
Real Madrid Vinicius Junior nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.