Prihodnost Viniciusa Juniorja pri Realu Madrid je še naprej precej negotova, potem ko večurni pogovori o podaljšanju pogodbe niso prinesli nobenega napredka. Pogajanja med brazilskim nogometašem in klubom trajajo že dlje časa.

Brazilski nogometaš že od začetka pogajanj zahteva letno plačo v vrednosti 30 milijonov evrov, kar bi bilo enako dohodku Kyliana Mbappeja. Real Madrid mu je pred tem ponudil 22 milijonov evrov, česar 25-letni Brazilec ni sprejel.

Po zadnjem sestanku se zdi, da se je klub odločil postaviti končno ponudbo. Uprava Reala se zaveda, da zanimanje Arsenala ni le napihnjena zgodba, zato so Viniciusa prosili, naj sprejme dokončno odločitev o tem, ali bo podpisal novo pogodbo ali pa bo razmislil o odhodu. Sporočilo kluba je jasno: "Nihče ni večji od Reala Madrid".

Nova, končna ponudba Reala Madrid znaša 23 milijonov evrov na leto, kar je milijon evrov več od prejšnje, pri čemer bi klub ohranil 50 odstotkov pravic do trženja njegove podobe. Vendar klub ni pripravljen plačati podpisnega bonusa, kar je bila ena od Viniciusovih zahtev. Po drugi strani pa naj bi bil Arsenal pripravljen ponuditi bistveno boljše možnosti. Angleški klub Brazilcu ponuja letno plačo v vrednosti 25 milijonov evrov, in kar je najpomembnejše, 100 odstotkov pravic do trženja svoje podobe. Londonski klub naj bi bil prepričan, da bo prestop opravljen to poletje. Športni direktor Andrea Berta naj bi članom kluba povedal, da je prepričan, da se bo Vinicius ekipi pridružil v kratkem.

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