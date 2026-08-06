Horoskop za 6. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Prihajajoči konec delovnega tedna vas bo navdajal z nemirom. Želeli boste hitro zaključiti z obveznostmi, a pazite, da ne boste delali napak iz malomarnosti. Partner bo cenil vaša pobuda za skupni večerni izlet.

Bik

Danes boste izjemno učinkoviti pri delu z denarjem ali premoženjem. Vaša premišljenost vas bo obvarovala pred napačno odločitvijo. Zvečer si privoščite dobro hrano v krogih družine ali bližnjih prijateljev.

Dvojčka

Misli vam bodo uhajale k načrtom za konec tedna. Na delovnem mestu opravite nujne naloge, ostalo pa preložite, če je le mogoče. V pogovorih z okolico bodite jasni, da ne pride do nepotrebnih šumov.

Rak

Dan bo idealen za delo od doma ali za umirjeno delovno okolje. Vaša intuitivnost vam bo pomagala pri sprejemanju pomembne osebne odločitve. Zvečer se posvetite hobiju, ki vas najbolj sprošča.

Lev

Pred vami je produktiven dan, ko boste z lahkoto reševali morebitne konflikte na delovnem mestu. Vaš optimizem bo nalezljiv. Samski boste imeli priložnost za zanimivo poznanstvo preko skupnih znancev.

Devica

Organiziranost bo na vrhuncu. Odstranili boste vse ruševine z mize in zaključili odprte projekte. Pazite le, da ne boste preveč kritični do družinskih članov, ki niso tako strukturirani kot vi.

Tehtnica

Danes boste imeli izjemen občutek za estetiko in umetnost. Odličen čas za urejanje delovnega prostora ali osvežitev garderobe. V ljubezenskem življenju bo vladalo harmonija in medsebojno razumevanje.

Škorpijon

Nekdo od sodelavcev bo preizkušal vašo potrpežljivost. Ostanite hladnokrvni in se drżite dejstev. Popoldne bo primerno za intenzivno vadbo, s katero boste sprostili nabrano napetost.

Strelec

Pričakujte dinamične pogovore in veliko novih idej. Dan je ugoden za načrtovanje prihodnjih podvigov. V partnerstvu pokažite več prilagodljivosti, ko boste usklajevali želje za prihajajoči vikend.

Kozorog

Trdo delo se bo končno pokazalo v opaznih rezultatih. Nadrejeni bodo opazili vaš trud, kar vam bo dalo dodatni polet. Zvečer posvetite čas regeneraciji telesa in počitku.

Vodnar

Danes boste razmišljali izven ustaljenih okvirov. Vaše rešitve bodo navdušile okolico. Na osebnem področju pa poskusite nameniti več časa neposredni komunikaciji iz oči v oči.

Ribi

Čustva bodo danes močnejša od razuma. Pri delu se drżite preverjenih poti in ne tvegajte. Zvečer si v družbi najdražjih privoščite umirjene trenutke ob glasbi ali filmu.