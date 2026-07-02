Dejan Petrovič z Reke v Malezijo

Slovenski nogometni reprezentant Dejan Petrovič po izteku pogodbe ne bo več igral za hrvaškega prvoligaša Rijeko, ki jo znova vodi Matjaž Kek. Osemindvajsetletni Petrovič bo kariero nadaljeval v Maleziji pri ekipi Johor, je poročal Transfermarkt. Z novimi delodajalci je vezist podpisal pogodbo do 30. junija 2030.

Petrovič je v dresu Rijeke od leta 2023 zbral skupno sto nastopov, štiri gole in šest podaj, pred tem pa je igral za dunajski Rapid in Aluminij.

Po novem bo znanje kazal v Maleziji pri večkratnem državnem prvaku Johorju. Ta ima 12 naslovov, vse je osvojil zaporedoma od leta 2014.

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