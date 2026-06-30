Torek, 30. 6. 2026, 20.00
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Kapetan šampionske ekipe prve lige
Žan Karničnik odhaja iz NK Celje
Dolgo se je ugibalo, ali bo Žan Karničnik ostal pri državnih prvakih iz Celja ali ne. Zdaj smo dobili odgovor. Po izteku pogodbe odhaja. Njegov nov klub še ni znan.
"Vsaka zgodba, tudi tista, za katero veš, da bi ob drugačnih okoliščinah še trajala, ima svoj konec," so na družbenih omrežjih zapisali pri NK Celje in objavili fotografijo Žana Karničnika, ki se je z izvrstnimi igrami za aktualne državne prvake v prvi ligi in konferenčni ligi utrdil tudi v slovenski reprezentanci. "Eden najboljših, največjih in najuspešnejših nogometašev v zgodovini Nogometnega kluba Celja zapušča knežje mesto." Za Celje je v treh sezonah odigral 98 tekem in dal pet zadetkov.
"Kapetan, ki je pomagal pisati zgodovino in postal simbol najboljšega klubskega obdobja. Ostajata velika hvaležnost in ponos na skupaj preživeto obdobje. Žaki, iz srca hvala za vse, kar si dal Celju!" Ni pa še jasno, kje bo 31-letnik nadaljeval kariero. Pred prihodom v Celje je krajši čas že igral v tujini, za bolgarski Ludogorec. Uveljavil se je pri Muri, potem ko pri Mariboru pred desetletjem ni dobil priložnost. Govorilo se je, da si ga zdaj želijo v Ljudskem vrtu.
O odhodu pomembnega člana svoje ekipe iz minule sezone poročajo tudi iz Kopra. Vratar Metod Jurhar bo kariero nadaljeval v Romuniji pri FC Voluntari. V rumeno-modrem dresu je odigral 70 tekem. Bonifiko naj bi zapustil tudi kapetan Maj Mittendorfer, a potrditev te novice še čakamo. Imajo pa Koper tudi novega igralca. To je Giuseppe Agyemang, 24-letni italijanski branilec, ki je nazadnje igral v serie C za Novaro. Podpisal je dveletno pogodbo.