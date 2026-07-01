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Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
12.03

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1. SNL NK Celje Leonardo Koutris nogometna tržnica nogomet

Sreda, 1. 7. 2026, 12.03

20 minut

Nogometna tržnica, 1. julij

Leonardo Koutris je novi član Celja, Liverpool končal prestop Jacqueta

Avtorji:
Pe. M., STA

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Leonardo Koutris | Leonardo Koutris je novi član Celja. | Foto NK Celje

Leonardo Koutris je novi član Celja.

Foto: NK Celje

Na nogometni tržnici je pestro. Pri NK Celje so po več odhodih naznanili prihod levega bočnega branilca Leonarda Koutrisa. Angleški prvoligaš Liverpool je končal prestop srednjega branilca Jeremyja Jacqueta iz Rennesa. Dvajsetletnik je podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto, Liverpool pa naj bi odštel 70 milijonov evrov. Španski nogometni prvak Barcelona pa je podaljšal pogodbo z danskim branilcem Andreasom Christensenom do junija 2028. Branilec je po poročanju španskih medijev sprejel znatno znižanje plače, da je lahko ostal v klubu.

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Nogometni klub Celje je oznanil sodelovanje z Leonardom Koutrisom. 30-letni levi bočni branilec je v zadnji sezoni igral za Pogon Szczecin, s celjskim klubom pa je sklenil pogodbo do konca junija 2028.

Koutris je rojen v Braziliji, kjer je tudi naredil prve nogometne korake, nato pa se je pri šestih letih z družino preselil v Grčijo. Po prebijanju skozi mlajše selekcije je prve minute v članski konkurenci zbral pri Ergotelisu, nato pa igral za PAS Giannine, Olympiacos, Mallorco, Fortuna Düsseldorf, zadnje štiri sezone pa preživel pri poljskem prvoligašu Pogon Szczecin, s katerim je v Ekstraklasi trikrat končal tik pod vrhom in dvakrat igral v finalu poljskega pokala. Na skrajnem severozahodu Poljske je igral štiri sezone in zbral 133 nastopov (štirje zadetki, 12 asistenc), so še zapisali Celjani.

Celjani so v zadnjih dneh naznanili, da se od knežjega mesta poslavljajo Žan Karničnik, Nikita Josifov in Juanjo Nieto, celjsko ekipo pa so okrepili Matic Ivanšek, Veton Tusha in vratar Žiga Frelih.

Jacquet iz Rennesa v Liverpool

Jacquet je igral za Rennesove mlajše selekcije, v članski pa zbral 33 nastopov. Od tega jih je 21 zbral v zadnji sezoni, ki pa mu jo je februarja prekinila poškodba rame. Jacquet, sicer mladi reprezentant Francije, je izkušnje nabiral tudi pri Clermontu.

Jeremy Jacquet je novi član Liverpoola. | Foto: Guliverimage Jeremy Jacquet je novi član Liverpoola. Foto: Guliverimage

"Zame je to uresničitev sanj. O tako velikem klubu, kot je Liverpool, sem vedno sanjal," je dejal mladenič, za katerega je Liverpool po poročanju Skya odštel približno 70 milijonov evrov.

Pred kratkim so Liverpoolčani za 40 milijonov evrov iz Osasune pripeljali tudi krilnega nogometaša Victorja Munoza.

Med pomembnejšimi odhodi iz Liverpoola, ki ga bo vodil Španec Andoni Iraola, so za zdaj Ibrahima Konate, Mohamed Salah in Andy Robertson.

Christensen ob podaljšanju z Barco sprejel znižanje plače

Tridesetletni Danec Christensen, čigar prejšnja pogodba se je iztekla konec junija, je bil med svojim časom na Camp Nouu z igrišča pogosto odsoten zaradi poškodb. Kot piše Vanguardia, se bo Christensenu po novi pogodbi plača znižala za 50 odstotkov. Danec je do zdaj prejemal približno 12 milijonov evrov, zdaj pa bo zaslužil šest milijonov na sezono.

Andreas Christensen je privolil v znatno znižanje plače. | Foto: Guliverimage Andreas Christensen je privolil v znatno znižanje plače. Foto: Guliverimage

Nova pogodba vsebuje tudi klavzulo za predčasen konec sodelovanja, ki pomeni, da imata tako klub kot igralec možnost odpovedi druge sezone.

"Barcelona in Andreas Christensen sta dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe danskega branilca, ki ga na klub veže do 30. junija 2028," je Barca sporočila v izjavi za javnost.

Danski reprezentant je v klubu leta 2022 po prihodu iz Chelseaja odigral ključno vlogo pri zmagi Barcelone v la ligi. Za katalonski klub je zbral 98 nastopov, med drugim je osvojil tri naslove španskega prvaka.

Zeljković tudi v prihodnji sezoni na Madžarskem

Slovenski nogometni reprezentant Adrian Zeljković bo tudi v prihodnji sezoni igral za MTK Budimpešta, so pri madžarskem prvoligašu potrdili na spletni strani. Triindvajsetletni vezist Zeljković je sicer član Viktorie Plzen, a sta se kluba dogovorila za novo posojo, po koncu sezone ga lahko Madžari tudi odkupijo.

Adrian Zeljković ostaja na Madžarskem. | Foto: Jure Banfi Adrian Zeljković ostaja na Madžarskem. Foto: Jure Banfi

Zeljković, ki je v članski karieri igral še za Spartak Trnavo in sežanski Tabor, je na Madžarsko prišel pozimi in bil v spomladanskem delu stalni član ekipe. Odigral je 14 tekem, na katerih je dosegel tudi en gol.

V prejšnji sezoni so v prvi madžarski ligi igrali tudi Aljoša Matko (Ujpest), Žan Mauricio (Zalaegerszeg) in Žan Medved (Nyiregyhaza).

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