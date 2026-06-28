Na vhodnih vratih Stožic je zelo pestro. V nedeljskem jutru je iz Stožic prišla novica, da je vrste Olimpije okrepil Luis Perea, 28-letni vezist iz Španije. Novi član slovenskega prvaka iz Celja pa je Žiga Frelih.

Prenova ljubljanske zasedbe se nadaljuje. Mišo Brečko je trener Olimpije šele dobra dva tedna, a je na treningih pozdravil že sedmega novinca. Dres Olimpije bo v prihodnji sezoni nosil tudi Luis Perea, 28-letni Španec, ki je velik del svojega nogometnega šolanja opravil pri v mladinskem pogonu Atletico Madrida.

Perea je 191 centimetrov visoki vezist, ki je nazadnje igral v poljskem državnem prvenstvu. V minuli sezoni je nosil dres kluba Arka Gdynia, vknjižil je 20 nastopov in se podpisal pod en zadetek. Pred tem je v veliki meri igral na domačih tleh; prve korake je naredil v šoli Raya Vallecana, tri leta se je nato kalil pri madridskem Atleticu, na člansko raven pa je zakorakal pri Osasunu.

Dvakrat se je veselil naslova v španski drugoligaški konkurenci, poleg Osasune mu je to uspelo še pri Leganesu v sezoni 2023/24, med špansko nogometno elito je zbral tri nastope, kot posojen nogometaš pa je nekaj izkušenj nabral tudi pri grški Kreti.

"Zelo sem vesel, da sem postal del Olimpije. Igrati za klub s tako bogato tradicijo mi ni le v veliko veselje, ampak tudi v veliko čast. Olimpija ima jasen cilj in naredil bom vse, da ga skupaj z ekipo tudi dosežemo. Skupaj z navijači želimo iti iz zmage v zmago in si priboriti vrnitev v evropska tekmovanja. To je naš cilj in pripravljen sem," je ob podpisu pogodbe povedal nogometaš, ki bo pri Olimpiji nosil številko 6.

Žiga Frelih se je vrnil v Celje

Žiga Frelih je pred leti igral tudi za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Žiga Frelih, osemindvajsetletni slovenski vratar, ki je bil nazadnje član slovaškega Spartaka iz Trnave, je s celjskim klubom sklenil pogodbo do 30. junija 2029. Kar 197 centimetrov visoki vratar se po enajstih letih vrača tja, kjer se je profesionalno začela njegova nogometna pot. Frelih je maja 2015 po prihodu iz Brava prav s Celjem sklenil svojo prvo profesionalno pogodbo, po več kot desetletju pa se v knežje mesto vrača z bogatimi izkušnjami iz tujine (Inter Zaprešić, Gil Vicente, Chaves, Mirandes, Michalovce, Spartak Trnava) in kvalifikacij za evropska tekmovanja.

Žiga Frelih, dobrodošel v Celju! 👑



28-letni slovenski vratar se po enajstih letih vrača v knežje mesto bogatejši z izkušnjami s Portugalske, Španije, Slovaške in Hrvaške.



Grofom je zvestobo obljubil do 30.6.2029. ✍️ pic.twitter.com/Hd3GRQjTOY — NK Celje (@NKCelje) June 28, 2026

Nekdanji mladi slovenski reprezentant je v domovini igral za Domžale, Krško in Olimpijo, v lanski sezoni pa je bil na Slovaškem eden izmed najboljših vratarjev lige. "Ponosen sem, da sem lahko postal del takšnega kluba, ki je v tem trenutku najbolj organiziran v Sloveniji. Vračam se bogatejši za mednarodne izkušnje. V tem času je Celje tako napredovalo, da slovenski nogometaši v tujih ligah prestopa v Celje ne vidijo več kot korak nazaj za dva naprej, ampak je Celje postalo korak naprej v karieri. Vsi vedo, da je zdaj standard v Celju postal naslov prvaka in Evropa. Prepričan sem, da nas čakajo velike stvari in da imamo kvaliteto, da slej kot prej izpolnimo vse cilje, ki si jih je klub zastavil," je ob podpisu pogodbe med drugim dejal Frelih.