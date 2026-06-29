Ni več ovir, na Otoku pada nor rekord!

Angleški nogometni reprezentant Elliot Anderson je v nedeljo v ZDA uspešno opravil prestopni zdravstveni pregled. S tem je odstranjena še zadnja ovira, ki ga je ločila od sklenitve rekordnega posla. Po poročanju otoških medijev naj bi namreč Manchester City ob vse dodatkih za 23-letnega zveznega igralca plačal kar 150 milijonov evrov (130 milijonov funtov). Tako se piše zgodovina, saj bo to najvišji prestop v zgodovini Premier lige.

Poletni prestopni rok bo kmalu poskrbel za enega najdražjih prestopov vseh časov. Elliot Anderson zapušča Nottingham Forest in se seli na Etihad k Manchester Cityju. 23-letni Anglež je v nedeljo v ZDA, kjer se z reprezentanco pripravlja na izločilni del SP 2026, opravil zdravstveni pregled. Ko bo posel sklenjen, bo tako angleški klubski nogomet deležen novega rekorda. Za zdaj velja za najdražji nakup tisti, ki ga je lani po dolgi poletni prestopni sagi izvedel Liverpool in od Newcastla kupil Šveda Alexandra Isaka za 145 milijonov evrov (125 milijonov funtov).

Diomande v Pariz, kdo pa na Anfield?

Yan Diomande bi se lahko iz Leipziga preselil na Park princev. Foto: Reuters Na svetovni nogometni tržnici odmeva interes PSG za mladega krilnega napadalca Yana Diomandeja. Reprezentant Slokokoščene obale bi se lahko iz Leipziga preselil na Park princev. Ker se zanj zanima tudi Liverpool, ki išče ustrezno menjavo za Mohameda Salaha, rdeči na trgu pogledujejo tudi za drugimi kandidati. Po poročanju Transfermarkta jih zanimajo Bradley Barcola (PSG), Rayan (Bournemouth), Maghnes Akliouche (Monaco), Said El Mala (Köln), Christos Tzolis (Norwich) in Ibrahim Mbaye (PSG).

Med govoricami izstopa tudi želja Barcelone, da bi že to poletje iz Münchna prepeljala Harryja Kana. Če bi se to zgodilo, bi se ponovila zgodovina, saj bi Katalonci po Robertu Lewandowskemu, ta bo kariero nadaljeval v ligi MLS pri Chicagu, na Camp Nou privabili še drugega serijskega strelca Bavarcev.