Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

.... leta 2016 je Tina Trstenjak postala olimpijska prvakinja v judu v kategoriji do 63 kilogramov. Trstenjakova, članica kluba Sankaku z Lopate, je tako zaokrožila žlahtni tercet naslovov iz leta 2016: evropskemu in svetovnemu je dodala še olimpijskega iz Ria.

… leta 2012 je na olimpijskih igrah jamajški šprinter Usain Bolt ubranil zlato medaljo v teku na 200 metrov. Pred tem je že ubranil olimskih naslov na 100 metrov izpred štirih let v Pekingu in tako postal prvi atlet, ki mu je uspelo kaj takega.

V finalu na 200 metrov je Boltu lahko sledil le njegov rojak Yohan Blake, vseeno pa si je Bolt priboril prednost in v cilj pritekel s prstom čez usta, pozneje pa je v cilju ob slavju naredil pet sklec za pet zlatih medalj.

Posnetek teka iz Londona na 200 metrov

Trio zlatih medalj v Londonu je Bolt zaokrožil še z jamajško reprezentanco v štafeti 4 x 100 metrov, kjer so prav tako ubranili naslov iz Pekinga.

"Zdaj sem legenda. Sem tudi najboljši še živeči športnik," je po zmagi na 200 metrov dejal takrat 25-letni Bolt.

Usain Bolt po ubranitvi olimpijskega zlata na 200 metrov v Londonu 2012. Foto: Guliver/Getty Images

Zgodilo se je …

Leta 1988 je Edmonton Oilers menjal kanadskega hokejskega zvezdnika Wayna Gretzkega z Los Angeles Kings.

Leta 1993 se je ameriški kolesar Lance Armstrong veselil naslova svetovnega prvaka v cestni vožnji.

Leta 1994 je slovenska atletinja Brigita Bukovec na evropskem prvenstvu v atletiki na 100 metrov z ovirami za las zaostala za stopničkami. Njen čas je bil 13,01, medtem ko je bila tretja Bolgarka Jordanka Donkowa s časom 12,93. Evropska prvakinja je postala prav tako Bolgarka Svetla Dimitrova.

Leta 1998 se je košarkarska reprezentanca Jugoslavije v Grčiji veselila naslova svetovnih prvakov. Pred 18 tisoč navijači v Atenah so v finalu s 64:62 ugnali Ruse. Junak Jugoslovanov je bil Saša Đorđević, ki je vseh svojih sedem točk dosegel ob koncu tekme. S 16 točkami je bil najučinkovitejši Željko Rebrača. Jugoslovani so na tistem prvenstvu nastopali brez Vladeta Divca, Predraga Stojakovića in Predraga Danilovića.

Leta 1999 je slovenski daljinski plavalec Igor Majcen dobil prepoved nastopanja zaradi nedovoljenih poživil. Mednarodna plavalna zveza mu je izrekla štiriletno prepoved nastopanja, Majcen pa je bil obtožen jemanja steorida nandralona.

Leta 2004 je nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Brane Oblak objavil svoj prvi reprezentančni spisek (za prijateljsko tekmo proti Srbiji in Črni gori, ki se je v Ljubljani končala z remijem 1:1), na katerem ni bilo najboljšega strelca Zlatka Zahoviča.

Leta 2017 je slovenski teniški igralec Grega Žemlja odigral zadnji profesionalni dvoboj v karieri, v drugem krogu turnirja ATP v Portorožu je izgubil proti Srbu Filipu Krajinoviću.

Rodili so se …

1939 – nekdanji brazilski nogometaš Hercules Brito Ruas

1973 – nekdanji italijanski nogometaš, zdaj pa trener Filippo Inzaghi

1974 – nekdanji ameriški košarkar Derek Fisher

1977 – nekdanji francoski nogometaš Mikael Silvestre

1978 – nekdanji belgijski nogometaš Wesley Sonck

1982 – ameriški atlet Tyson Gay

1991 – turški košarkar Furkan Aldemir

1992 – slovenski hokejist Matic Podlipnik