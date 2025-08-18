Tadejeva skrivnostna nagrada po zmagi na Touru: darilo, ki ga ni pričakoval nihče

Ko je Tadej Pogačar leta 2021 osvojil Tour de France, je svoje moštvene kolege presenetil z nečim nepričakovanim. Namesto denarnih nagrad ali potovanja jim je podaril nekaj osebnega – vrhunski žar Green Egg. A eden od pomočnikov darila sploh ni mogel uporabljati.

V podkastu Cycling Beyond the Podium je nekdanji kolesar Tejay van Garderen delil zgodbo Brandona McNultyja, ki je prijatelju povedal, kaj je Tadej Pogačar podaril moštvenim kolegom po krstni zmagi na Dirki po Franciji leta 2021: "Po svojem prvem Touru s Tadejem Pogačarjem je Brandon povedal, da so vsi dobili žar Green Egg. In dodal: 'Res lepo darilo, ampak jaz živim v stanovanju v Gironi. Tega sploh ne morem uporabljati!'"

Zgodba razkriva več kot le smešno situacijo – pokaže, kako Pogačar vodi svojo ekipo. Ne z denarjem ali potovanji, kot je to storil Cadel Evans leta 2011, temveč z nečim bolj osebnim, so zapisali na cyclinguptodate. "Tadej je še vedno mlad po srcu," pravi Van Garderen. "Pomislil je: 'to je meni všeč, zato bo tudi drugim.' In v tem je čar. Premišljeno, malce nenavadno, a združuje ljudi."

Tudi legendarni komentator Phil Liggett vidi v tem več kot le smešen trenutek: "Zgodovina kolesarstva je polna zvezdnikov, ki nagradijo pomočnike. A to je nekaj drugega – to je osebno, igrivo in kaže, da Pogačar ceni človeško plat ekipe."