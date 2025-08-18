Prestop belgijskega kolesarskega šampiona Remca Evenepoela v moštvo Red Bull – BORA – hansgrohe je nedvomno dobra poteza, meni nekdanji kolesarski profesionalec in športni direktor Johan Bruyneel, a obenem poudarja, da dokler bosta na Dirki po Franciji tekmovala Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, Evenepoel nima prav nobenih možnosti za osvojitev kultne rumene majice.

"Dokler bosta tekmovala Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, Evenepoel ne bo zmagal na Touru. Tako preprosto je," je bil v podcastu The Move odločen Johan Bruyneel nekdanji šef moštva US Postal, ki je z Lancom Armstrongom osvojil sedem Tourov, a so bile zmage zaradi dopinških grehov Američana izbrisane iz zgodovine najslavnejše kolesarske dirke na svetu.

"Takšnih kolesarjev ni veliko"

Johan Bruyneel je zaradi dopinških nečednosti izgnan iz profesionalnega kolesarstva. Foto: Guliverimage/Getty Images "Nobena skrivnost ni bila, da želi Remco zapustiti Soudal, in če se postavim v kožo šefov ekipe, razumem, da so mu pustili oditi. Nihče noče v ekipi zadrževati nekoga, ki želi oditi, so pa poskušali zanj iztržiti kar največ," je o prestopu mladega rojaka, ki ekipo Soudal Quick-Step zapušča eno leto pred iztekom pogodbe, razlagal Belgijec. Tudi ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe je s prihodom Evenepoela pridobila.

"Takšnih kolesarjev ni veliko. Imate Pogačarja na vrhu, pa Jonasa za njim in ta dva ne gresta nikamor. Za njima je bazen kolesarjev, med katere spada tudi Remco. Dobro, letos Toura ni končal, ampak ne pozabimo, da je bil tam tretji lani, zmagal je na Vuelti, je večkratni svetovni prvak, dvojni olimpijski, dobil je Liege–Bastogne–Liege … Dobil je kup dirk in takšnih kolesarjev res ni veliko na tržišču."

"Remcu ne bo treba razmišljati o ničemer"

Evenepoelu v Red Bullu ne bo treba razmišljati. Foto: Guliverimage "Ta prestop je po mojem mnenju dober, vsekakor za Remca. Če želi narediti korak naprej – pa ne pravim, da v Soudalu ni imel dobrih pogojev, menim, da so izpolnili 95 odstotkov njegovih zahtev – a iniciativa je vselej prihajala od Remca, medtem ko bo tukaj drugače. Iniciativo bo prevzela ekipa, Remcu ne bo treba razmišljati o ničemer, Red Bull ima infrastrukturo, strokovno osebje in sredstva. Prihaja v okolje, v katerem bodo ljudje razmišljali namesto njega, in mislim, da bo to zanj največja sprememba," razmišlja Bruyneel.

Red Bull je z Evenepoelom dobro investiral v prihodnost, njegov prihod bo dvignil tudi preostale člane ekipe, še meni Bruyneel. "To bo za nekatere budnica, morali se bodo zbuditi, v ekipi bo zdaj zdrava konkurenca. Zdaj imajo dva velika kolesarja, Rogliča in Lipowitza. Slovenec je na koncu kariere, Lipowitz, čeprav je bil tretji na Touru, pa še ni preverjen adut. Z Evenepoelom so dobili moža za prihodnost."

Proti Pogačarju in Vingegaardu nima možnosti

Pogačar in Vingegaard sta razred nad vsemi. Foto: Reuters Pa je zdaj izboljšana ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe lahko nevarna Pogačarjevemu UAE Emirates in Vingegaardovemu Visma | Lease a Biku na Dirki po Franciji? "Tour lahko kar umaknemo iz te enačbe. Ne glede na to, v kateri ekipi bi Remco bil, na Touru, če bosta dirkala Tadej in Jonas, ne bo zmagal. Tudi če Tadeja ne bo, Jonasu ni bil nikoli blizu, niti lani, ko Vingegaard ni bil stoodstoten. Za Remca je na voljo ogromno enotedenskih dirk, pa klasike in podobno. Morda bo pri Red Bullu na teh tudi bolj konstanten."

Kaj pa Primož Roglič?

Kaj pa Evenepoelov prihod pomeni za Rogličeve še neizživete ambicije? "Prepričan sem, da bosta imela različne programe. Ne vem, če bo naslednja sezona za Primoža zadnja, mislim, da je zadnja v pogodbi z Red Bullom, videli pa bomo, če bo želel nadaljevati dirkanje. Ne verjamem, da bosta Remco in Primož veliko dirkala skupaj. Primož in Lipowitz lahko, prav tako Remco in Lipowitz. Ob tem ne pozabimo, da imajo še Jaija Hindleyja, ki je tudi kolesar za grand toure. Bomo videli. Vsekakor menim, da se je Remco odločil prav, to bo zanj nov začetek, prihaja v okolje, ki ga je potreboval," odgovarja Bruyneel.

Več svobode pri sestavi ekipe

Pri sestavi ekipe za največje dirke pa bodo imeli tudi pri Red Bullu več svobode, še meni Bruyneel: "UAE Emirates s Pogačarjem in Visma z Vingegaardom bosta vselej favorita, kar pa pomeni, da preostalim ekipam, vključno z Red Bullom ni treba sestavljati ekip za podporo enemu kolesarju. Ni jim treba nadzorovati dirke, zlahka si privoščijo tudi dva kapetana, to ni nobena težava. Imate dva močna aduta in naj sama na cesti odločita, kdo bo glavni. Mislim, da je to za Lipowitza dobro, s tem je pod veliko manjšim pritiskom. Saj vsi vemo, kakšni so nemški mediji. Lipowitz je zanje novi Ulrich (Jan, zmagovalec Toura leta 1997, op. p.) in to je veliko breme, ki ga mora nositi. Prihod Remca bo nekaj tega pritiska sprostil."

Bo Primož Roglič še kdaj dirkal na Touru? Foto: Guliverimage

Roglič le še na Giro in Vuelto?

Za Rogliča ostaneta bolj Giro in Vuelta? "Da, vsekakor mislim, da bi se moral osredotočiti na ti dirki. In mislim, da si tega želi tudi sam. Sprijaznil se je že, da proti Pogačarju in Vingegaardu ne more narediti ničesar, ko pa se pojavi na Giru ali Vuelti in je zdrav, ga je težko premagati. Ali ga je bilo – ne pozabimo, da je vsako leto starejši. Morda bi lahko zmagal tudi na letošnjem Giru, a tega ne bomo nikoli vedeli."

Bruyneel je poudaril še eno pozitivno posledico prihoda Remca Evenepoela za Red Bull. "Poleg tega, da je bil edini kolesar na tej najvišji ravni, ki ga je bilo v tem trenutku sploh mogoče dobiti, je imeti tako močnega kapetana v ekipi tudi magnet za druge dobre kolesarje. Tem je zdaj Red Bull še privlačnejši. Za nameček je zanimiva osebnost, kar pa je dobro za sponzorje. Jaz sem velik Primožev navijač, ampak kar se imidža tiče, ga Remco pospravi v hlačni žep."

